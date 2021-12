La Chine et les États-Unis en Afrique : la démocratie ou les infrastructures sont-elles plus importantes pour l'Afrique ?

Par Dickens Olewe

BBC News

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images

Dix-sept pays africains prennent part à un sommet de deux jours sur la démocratie organisé par le président américain Joe Biden, présenté comme un événement visant à discuter des moyens de se défendre contre la montée de l'autoritarisme. Selon les observateurs, ce sommet met en évidence les priorités opposées des États-Unis et de la Chine sur le continent.

Le sommet intervient un peu plus d'une semaine après la tenue du Forum triennal sur la coopération sino-africaine (Focac) à Dakar, la capitale du Sénégal, qui prend de l'importance depuis que la Chine est devenue le premier partenaire commercial du continent.

Le président chinois Xi Jinping annonce des investissements d'au moins 40 milliards de dollars (23 billions 179 milliards 413 millions FCFA) dans des projets couvrant l'agriculture, l'économie numérique, le changement climatique, l'industrialisation, ainsi qu'un milliard de doses de vaccins Covid-19 en don et en fabrication conjointe.

"Cela semble contre-intuitif, mais plus un pays est démocratique, plus il se rapproche de la Chine", explique W Gyude Moore, chargé de mission senior au Center for Global Development.

"Le plus grand besoin de l'Afrique se trouve être l'infrastructure, et le bailleur de fonds vers lequel se tourner au cours des 20 dernières années a été la Chine", ajoute-t-il.

Infrastructure pour les élections

Lors de l'événement du Focac, une photo du ministre des affaires étrangères de la Sierra Leone, David John Francis, remettant à son homologue chinois Wang Yi une impression d'artiste d'un pont de 7 km (4 miles) de long qui doit encore être construit, démontre le rôle important de la Chine en Afrique.

Le pont Lungi, estimé à 1,2 milliards de dollars US (695 382 400 000 FCFA), reliant la capitale de la péninsule, Freetown, à l'aéroport principal, offrira une alternative rapide aux ferries qui prennent des heures et peuvent être peu fiables.

Certains observateurs affirment que le président Julius Maada Bio considère le projet de pont comme un élément clé de sa campagne de réélection en 2023, bien que d'autres affirment qu'il n'y a aucune justification économique à ce projet, soulignant que l'argent pourrait être mieux dépensé pour relever les défis sociaux tels que l'analphabétisme et les décès maternels.

Crédit photo, Twitter/Nairobi Expressway Légende image, Une autoroute de 27 km, financée et construite par la Chine, transforme la capitale du Kenya, Nairobi

En Gambie, le président Adama Barrow est récemment réélu après avoir vanté les ponts construits par la Chine, qui stimulent le commerce avec le Sénégal voisin, et après avoir promis de réaliser un projet routier soutenu par la Chine.

Folashade Soule-Kohndou, chercheur associé à l'université d'Oxford, estime que les hommes politiques africains ont souvent besoin du financement chinois des infrastructures pour tenir leurs promesses électorales.

Selon la Banque africaine de développement, le continent a besoin de 130 à 170 milliards de dollars (+ de 75 à + de 98 billions FCFA) par an pour répondre à ses besoins en matière d'infrastructures, mais il existe actuellement un déficit considérable, de l'ordre de 68 à 108 milliards de dollars (+ de 39 à + de 62 billions FCFA).

Ce déficit pourrait être comblé par le nouveau plan d'infrastructure de 340 milliards de dollars (197 billions 28 milliards 740 millions FCFA) de l'Union européenne, le Global Gateway, ainsi que par le programme américain Build Back Better (B3W), qui sont tous deux présentés comme des alternatives à l'initiative chinoise Belt and Road (BRI).

Mais pour l'instant, ces deux projets sont peu détaillés, comparés à la BRI qui construit déjà des routes, des chemins de fer et des ports dans le monde entier.

L'union de la Chine et des États-Unis

Francis Mangeni, expert en commerce, estime qu'il serait préférable pour l'Afrique que les différentes initiatives se concentrent sur la synergie et non sur la concurrence.

"Plutôt que de considérer l'influence chinoise en Afrique comme négative et d'y répondre par la concurrence et l'antagonisme ou l'endiguement, je pense que les autres puissances devraient la compléter", dit-il.

Mais il ajoute que c'est aux pays africains d'affirmer leur influence collective pour que cela se produise.

Toutefois, le Global Gateway et le B3W peuvent présenter des avantages par rapport à l'initiative de la Chine s'ils se concentrent davantage sur le transfert de technologie, sur une livraison plus rapide des projets et sur des investissements moins axés sur la dette, explique Mme Soule-Kohndou.

M. Moore abonde dans le même sens : "l'Afrique doit diversifier le financement de ses infrastructures, c'est donc un bon problème à résoudre". Mais il ajoute que la Chine construit des infrastructures à des coûts compétitifs sur le continent et qu'il sera donc difficile, surtout pour les entreprises de construction américaines, de rivaliser.

Il suggère que les États-Unis et la Chine ont des forces différentes qui peuvent être complémentaires pour répondre aux besoins de l'Afrique en matière d'infrastructures, de santé, d'éducation et de sécurité.

"Les États-Unis ont une grande force en matière d'investissement dans le capital humain. Leurs universités sont les meilleures du monde, tout comme leurs systèmes de santé. La Chine pourrait construire les hôpitaux et les États-Unis pourraient former les médecins", indique M. Moore.

La population du continent devant doubler pour atteindre 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050, il est essentiel de mettre l'accent sur le développement économique, social et politique.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président Xi Jinping s'est adressé au sommet du Focac par vidéo

L'accord de libre-échange continental pour l'Afrique (AfCTA), une initiative lancée en janvier pour augmenter le commerce intra-africain à partir de ses niveaux très bas, est considéré comme un moyen clé pour atteindre ces objectifs.

Selon M. Mangeni, la proposition de la Chine de lier la BRI et l'AfCTA "stimulerait massivement le commerce sur le continent et au-delà".

"Le coût du commerce en Afrique est le plus élevé au monde, le transport des marchandises représentant 90 % du coût", dit-il, ajoutant que "certaines des personnes qui critiquent la Chine ne sont pas intervenues pour investir dans les infrastructures".

Le président ougandais Yoweri Museveni, qui n'a pas été invité au sommet américain sur la démocratie - une décision que son ministère des affaires étrangères qualifie de "grosse erreur" - salue l'engagement croissant du secteur privé chinois, affirmant que les investisseurs privés occidentaux "perdaient l'appétit".

M. Museveni fait partie d'un groupe de dirigeants qui font pression pour que les produits africains aient un meilleur accès au marché chinois. Il a récemment démenti les informations selon lesquelles le principal aéroport du pays risquait d'être racheté, ce qui illustre les accusations largement diffusées mais non prouvées selon lesquelles la Chine utilise la dette pour piéger les pays africains.

Mais ces projets ont souvent été enlisés dans la corruption, les pots-de-vin et le manque de transparence - une situation qui contribue à ce que certains pays africains aient du mal à rembourser leur dette.

En avant, pas d'Est ou d'Ouest

Certains experts craignent également que l'absence de politique collective du continent à l'égard de la Chine ne compromette ses plans stratégiques.

"Dans l'ensemble, la Chine joue un rôle important en tant que partenaire de développement de l'Afrique, mais l'Afrique doit être plus proactive et coordonnée dans sa relation avec la Chine", écrit David Monyae du Centre d'études Afrique-Chine de l'Université de Johannesburg.

"La Chine a publié trois documents d'orientation sur l'Afrique depuis 2006, mais l'Afrique n'a toujours pas élaboré de document d'orientation sur la Chine", ajoute-t-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Agoa a permis aux entreprises africaines d'accéder au marché américain

Dans son livre China's Second Continent, Howard French relate une conversation avec un ancien ambassadeur chinois en Zambie qui se moquait de la politique américaine en Afrique.

"Vous [les États-Unis] employez des personnes locales et les placez comme observateurs dans chaque bureau de vote... et quoi d'autre ? Je n'ai vu aucune route construite, aucune école, aucun hôpital qui touche vraiment les gens, qui puisse durer, qui puisse servir la société pendant longtemps. Peut-être que la formation des électeurs est votre plus grande contribution", souligne Zhou Yuxiao, alors ambassadeur en Zambie.

Le Français écrit qu'il a répondu en mentionnant le plan d'urgence américain pour l'aide aux malades du sida (Pepfar), qui a fourni des médicaments vitaux à des millions de personnes sur le continent depuis son lancement en 2003. Il raconte que la réponse de M. Zhou s'est résumée à un signe de tête.

L'engagement des États-Unis en Afrique est considérable, notamment en matière de sécurité et de services de santé. La loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique (Agoa) permet également aux entreprises africaines d'accéder au lucratif marché américain.

Mais l'Afrique - en tant qu'unité - doit tracer sa propre voie, tout comme le leader de l'indépendance du Ghana, Kwame Nkrumah, qui a rassemblé le continent pour qu'il ne soit "ni orienté vers l'est ni vers l'ouest", mais tourné vers l'avenir.

Selon des études, la majorité des Africains souhaitent vivre dans des pays démocratiques libres, mais ils veulent aussi des gouvernements qui leur fournissent de bonnes routes, une meilleure éducation, la sécurité, des soins de santé et bien plus encore.