Crise alimentaire à Madagascar : comment une femme a aidé à sauver son village de la famine

Par Catherine Byaruhanga

Correspondante en Afrique, BBC News

il y a 31 minutes

Crédit photo, Sira Thierij/BBC Légende image, Loharano et son mari Mandilimana ont transformé leur mode d'exploitation agricole.

La grâce sans effort de Mme Loharano cache le dur labeur qu'elle accomplit pour éviter la tragédie qui se déroule dans certaines parties de sa région de Madagascar.

En raison d'une sécheresse prolongée dans le sud de l'île, 1,3 million de personnes ont du mal à trouver de la nourriture et 28 000 sont menacées de famine. Certains disent qu'il s'agit de la première famine au monde causée par le changement climatique, bien que cela est contesté.

Mais le village de Loharano, Tsimanananda, où elle est leader communautaire, est épargné par le pire.

A surtout lire sur BBC Afrique :

Le trajet dure 45 minutes depuis Ambovombe, la capitale régionale de l'Androy, l'une des régions les plus durement touchées par la forte baisse des précipitations de ces dernières années.

Le véhicule 4x4 peine à trouver une prise sur les routes sablonneuses. La vue à travers le pare-brise poussiéreux révèle un paysage de dunes désertique, dépourvu d'arbres et exposé aux vents violents.

Crédit photo, Sira Thierij/BBC Légende image, Certaines rivières du sud de Madagascar sont à sec après près de trois ans sans précipitations suffisantes

Il est difficile d'imaginer que quelque chose puisse pousser ici. Mais Tsimanananda se détache du paysage.

Le sourire de Loharano illumine l'espace qui l'entoure. Elle est petite et douce - ce n'est pas la première personne que l'on choisirait comme leader dans son quartier.

Mais elle m'invite rapidement à entrer dans sa propriété et me fait me sentir chez moi.

"Nous avons beaucoup souffert de la faim. Nous avons planté mais cela a échoué à chaque fois", dit la jeune femme de 43 ans, en évoquant une précédente sécheresse qui a commencé en 2013. Mais avec l'aide d'une organisation caritative locale, le Centre agro-écologique du Sud (CTAS), cette fois les choses sont très différentes.

Peu après mon arrivée, Loharano dirige une courte classe à l'ombre d'un arbre.

Armée d'une affiche illustrant des techniques agricoles, elle parle à ses voisins, et à son mari Mandilimana, de cultures résistantes à la sécheresse et de techniques pour revitaliser le sol.

"Maintenant, nous avons le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner"

Crédit photo, Sira Thierij/BBC Légende image, Quatre des enfants de Mahosoa sont morts au début de la sécheresse

Au cours des sept dernières années, la CTAS a contribué à l'introduction de céréales comme le millet et le sorgho et de variétés locales de légumineuses, qui poussent bien dans les conditions sablonneuses et améliorent la fertilité du sol.

Les villageois ont également appris à planter des brise-vent naturels afin de protéger les cultures des ravages des éléments.

"Maintenant, nous avons le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner", dit fièrement Loharano en montrant sa parcelle de terre où elle et Mandilimana ont fait pousser une gamme impressionnante de cultures.

D'un côté, il y a des rangées de millet, puis des haricots, des pois et des patates douces.

"Nous mangeons l'enveloppe du millet moulu avec du sucre et c'est l'aliment préféré des enfants, leurs ventres sont toujours pleins de millet".

CTAS a reproduit ce travail dans 14 autres villages du sud de Madagascar, aidant ainsi quelque 10 000 ménages, indique l'organisation caritative.

Mais la petite organisation ne peut pas atteindre tout le monde et les besoins sont manifestement énormes.

Dans la capitale régionale, Ambovombe, on peut voir un spectacle qui rappelle une zone de guerre.

Dans un petit champ poussiéreux, des dizaines de familles ont dressé des tentes de fortune - un patchwork de moustiquaires déchirées, de sacs de riz et de feuilles de plastique.

Mais ces personnes, environ 400, ont fui la faim et non le conflit.

Contrairement à Loharano, ils n'ont pas pu faire pousser de nourriture et ont dû vendre leurs fermes et leur bétail pour survivre.

Controverse sur le changement climatique

Cependant, les gens n'ont pas seulement perdu leurs biens.

Mahosoa, qui vit ici avec une de ses femmes et 12 enfants, me raconte que quatre de ses plus jeunes enfants sont morts au début de la sécheresse, il y a trois ans.

"Ils sont morts de faim dans le village. Ils sont morts un par un, jour après jour. Nous n'avons pas mangé pendant une semaine. Rien à manger, rien à boire".

Crédit photo, Sira Thierij/BBC Légende image, Les résidents du camp de fortune d'Ambovombe ont fui leurs maisons par crainte de mourir de faim

Mahosoa me dit que certains de ses enfants vont mendier en ville pour pouvoir acheter de la nourriture ou de l'eau.

Les promesses d'aide du gouvernement ne se sont pas concrétisées pour eux, dit-il.

Le gouvernement a distribué une aide alimentaire dans la zone touchée et a annoncé des dizaines de projets d'infrastructure à long terme qui pourraient transformer les perspectives de la région.

Néanmoins, le président Andry Rajoelina a été critiqué pour ne pas avoir réagi assez rapidement à la crise, alors que l'impact des années successives de sécheresse devenait plus évident.

Certains habitants attribuent cette situation à la marginalisation historique de la région.

"Pendant la guerre contre l'armée coloniale française, les Antandroy [les habitants de la région d'Androy] ont pu lutter contre les colonisateurs français, ils ont pu utiliser des tactiques de guérilla", explique le Dr Tsimihole Tovondrafale, professeur d'université.

C'est pour cette raison, dit-il, que les Français n'étaient pas intéressés par le développement de la région.

"Ils n'ont pas pensé à faire des routes, à creuser des puits par exemple, et c'est encore la politique de Madagascar depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui."

De nombreux commentateurs politiques accusent ce qu'ils considèrent comme la lenteur du gouvernement à réagir d'avoir exacerbé la crise de la faim dans le sud, mais le ministre malgache de l'environnement voit les choses très différemment.

Le Dr Baomiavotse Vahinala Raharinirina affirme que la famine est "d'origine climatique". Ce point de vue rejoint celui du Programme alimentaire mondial, qui estime que la crise est due au changement climatique.

Le récent rapport influent de la World Weather Attribution sur la sécheresse à Madagascar, qui inclut les travaux du Dr Rondro Barimalala, un climatologue malgache, a contesté cette affirmation.

Crédit photo, Sira Thierij/BBC

Les chercheurs ont constaté que, bien que les pluies récentes aient été faibles et que la probabilité de sécheresses futures soit en hausse, le changement de précipitations ne peut être attribué à l'impact humain sur le climat.

Quelle que soit la cause exacte du manque de pluie, il ne fait aucun doute que des centaines de milliers de personnes en subiront les conséquences dans les années à venir.

Grâce à son travail pour améliorer son village, Loharano est heureuse que sa communauté ait évité la catastrophe à laquelle beaucoup sont confrontés actuellement.

Mais elle est peinée de voir que beaucoup d'autres ne peuvent être aidés.

"Je suis triste pour eux car ils pourraient mourir de faim. Un jour, quelqu'un n'avait rien et je lui ai demandé pourquoi.