Covid au Ghana : les non-vaccinés doivent le faire à leur arrivée

il y a 26 minutes

Les autorités ghanéennes affirment que la plupart des cas d'Omicron à l'aéroport international de Kotoka font partie des personnes non vaccinées

Le Ghana est en train d'introduire certaines des règles les plus strictes du monde en matière de voyage en période de Covid, en interdisant à tout adulte qui n'est vacciné de prendre l'avion à partir de lundi.

Les citoyens ghanéens et les résidents à l'étranger sont exemptés pendant deux semaines au maximum, mais devront se faire vacciner à leur arrivée à l'aéroport.

De nombreux autres pays, comme les membres de l'Union européenne et les États-Unis, évitent d'interdire purement et simplement l'arrivée de personnes non vaccinées.