Crime organisé : le culte ultra-violent qui est devenu une mafia mondiale

Par Africa Eye

BBC World Service

il y a une heure

Une enquête de deux ans menée par la BBC sur Black Axe - une fraternité d'étudiants nigérians qui s'est transformée en un redoutable groupe mafieux - met au jour de nouvelles preuves de l'infiltration de la politique et d'une opération d'escroquerie et de meurtre à l'échelle mondiale.

Avertissement : contient des comptes rendus graphiques détaillés de violence

Dans les moments de calme, après avoir terminé sa conférence de la journée, le Dr John Stone a des souvenirs. Ce n'est pas le sang ou le son des coups de feu qui le hante. C'est la supplication. La façon dont les gens implorent la pitié quand ils meurent. En train de le supplier. De supplier Dieu.

"C'est si douloureux", dit-il en secouant la tête avec un frisson. "Les familles des morts vous maudiront. Une malédiction pèsera sur votre vie," confesse-t-il.

Le Dr Stone enseigne les sciences politiques à l'université de Benin, dans le sud-est du Nigéria. Mais pendant des décennies, il a été un membre important de Black Axe, un gang de type mafieux nigérian lié au trafic d'êtres humains, à la fraude sur Internet et au meurtre.

Localement, les Black Axe sont qualifiés de "secte", en référence à leurs rituels d'initiation secrets et à l'intense loyauté de leurs membres. Ils sont également tristement célèbres pour leur extrême violence.

Des images de ceux qui croisent leur chemin - des cadavres mutilés ou présentant des signes de torture - apparaissent régulièrement sur les réseaux sociaux nigérians.

Le Dr Stone admet avoir pris part à des atrocités pendant ses années en tant qu'"Axeman". À un moment de notre entretien, se rappelant le moyen le plus efficace de tuer, il se penche en avant, serre ses doigts en forme de pistolet et les pousse sur le front de notre producteur.

À Benin City, il était connu comme "un boucher".

Légende image, Le Dr Stone, un ancien membre de l'Axe, est maintenant un critique virulent du gang

L'horreur de ces années le marque. Aujourd'hui, le Dr Stone a des remords pour son passé et critique ouvertement le gang qu'il a autrefois servi.

Il fait partie de la douzaine de sources de Black Axe qui décident de rompre leur serment de silence et de révéler leurs secrets à la BBC, s'adressant pour la première fois aux médias internationaux.

Pendant deux ans, BBC Africa Eye enquête sur Black Axe, met en place un réseau de dénonciateurs et découvre plusieurs milliers de documents secrets, issus des communications privées du gang.

Les résultats suggèrent qu'au cours de la dernière décennie, Black Axe devient l'un des groupes criminels organisés les plus étendus et les plus dangereux au monde.

En Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, les Axemen sont parmi nous. Vous avez peut-être même un courriel de leur part dans votre boîte de réception.

Notre enquête a commencé par une menace de mort - une lettre arachnéenne, écrite à la main, remise à un journaliste de la BBC en 2018.

Elle est déposée par un motocycliste sur le pare-brise de la voiture du journaliste.

Quelques semaines plus tôt, le journaliste avait fait des recherches sur le commerce illégal d'opioïdes au Nigéria et avait rencontré plusieurs membres de Black Axe en face à face.

Plus tard, une deuxième lettre est remise à la famille de l'homme. Quelqu'un l'avait suivi à la trace et avait trouvé son domicile.

La menace venait-elle de Black Axe ? Quelle est la puissance de ce réseau criminel, et qui se cache derrière ?

Notre quête de réponses nous conduit à un homme qui prétendait avoir piraté des dizaines de milliers de documents secrets de Black Axe - une énorme cache de communications privées, provenant de centaines de membres présumés.

Les messages, qui s'étendent de 2009 à 2019, comprennent des communications sur le meurtre et le trafic de drogue. Des courriels détaillent des fraudes élaborées et lucratives sur Internet.

Des messages prévoient une expansion mondiale. C'était une mosaïque d'activités criminelles de Black Axe s'étendant sur quatre continents.

Légende image, "Uche Tobias" dit qu'il a commencé à poursuivre Black Axe après avoir rencontré des victimes d'arnaques

La source du piratage affirme que Black Axe cherche désespérément à le tuer. Il ne veut pas révéler son vrai nom, mais utilise un pseudonyme - Uche Tobias.

"Une chasse à l'homme s'abattra sur toi", peut-on lire dans une menace de mort envoyée à Tobias en ligne. "La hache te transpercera le crâne... Je lécherai ton sang et je mâcherai tes yeux."

La BBC passe des mois à analyser les documents de Tobias. Nous avons pu vérifier des sections clés des données - confirmant que les individus mentionnés, et un certain nombre des crimes commis dans les documents, ont bien eu lieu. La plupart des documents piratés sont trop horribles pour être publiés.

Les Axemen utilisent des forums secrets - des sites Web protégés par des mots de passe - pour partager des photos de meurtres récents dans des groupes de discussion internes. Dans un message intitulé "Hit", on voit un homme étendu sur le sol d'une petite pièce. Il a quatre entailles sur la tête. Son T-shirt blanc est entouré d'une flaque de son propre sang. L'empreinte d'une botte, tachée de rouge, marque son dos.

Au Nigeria, Black Axe mène une guerre de suprématie avec des "cultes" rivaux - des bandes criminelles similaires portant des noms tels que les Eiye, les Buccaneers, les Pirates et les Maphites. Les messages que la BBC a traduits du pidgin d'Afrique de l'Ouest montrent les Axemen comptabilisant le nombre de leurs rivaux qu'ils ont tués, faisant le compte comme un score de football dans chaque région.

"Le score est actuellement de 15-2, la guerre est à Benin", lit-on dans un message. "Touché dans l'état d'Anambra. Le score est de 4 pour les Aye [Axemen] et 2 pour les Buccaneers", lit-on dans un autre message.

Mais la fraude sur Internet, et non le meurtre, est la principale source de revenus du gang. Les documents remis à la BBC comprennent des reçus, des virements bancaires et des milliers d'e-mails montrant que les membres de Black Axe collaborent à des escroqueries en ligne dans le monde entier.

Les membres partagent entre eux des "formats", c'est-à-dire des plans détaillés sur la manière de réaliser des escroqueries.

Parmi les options possibles, citons les escroqueries à l'amour, les escroqueries à l'héritage, les escroqueries immobilières et les escroqueries à l'email professionnel, dans lesquelles les auteurs créent des comptes email qui semblent être ceux des avocats ou des comptables de la victime, afin d'intercepter les paiements.

Ces escroqueries ne sont pas de petite envergure, menées par un loup solitaire sur un ordinateur portable. Il s'agit d'opérations collaboratives, organisées et extrêmement lucratives, impliquant parfois des dizaines d'individus travaillant ensemble sur plusieurs continents.

Parmi les courriels divulgués, la BBC découvre le cas d'un homme en Californie qui a été ciblé par un réseau de présumés Axemen en 2010, l'escroquant depuis l'Italie et le Nigéria. La victime nous dit avoir été escroquée de 3 millions de dollars au total.

"La banque avec laquelle je travaillais ne semble pas exister ???", s'est exclamé la victime désespérée dans un courriel adressé à l'un des escrocs - au moment où il a réalisé que son argent avait disparu. "Puis-je être plus clair ??? La banque en Suisse semble être frauduleuse."

Les courriels montrent des membres présumés de Black Axe adoptant des noms d'"attrapeurs" - de faux noms et de fausses identités - lorsqu'ils escroquent des gens, en utilisant des passeports falsifiés ou volés. Ils qualifient leurs victimes de "mugu" ou "maye", des mots d'argot régional pour "idiots".

Légende image, Benin City, le cœur de Black Axe

Le réseau international de cybercriminalité de Black Axe est susceptible de générer des milliards de dollars de revenus pour leurs membres. En 2017, les autorités canadiennes disent avoir démantelé un système de blanchiment d'argent lié au gang, d'une valeur de plus de 5 milliards de dollars (2 billiards 910 milliards 805 millions 700 mille FCFA) . Personne ne sait combien de systèmes Black Axe similaires existent. Les documents divulgués montrent que les membres communiquent entre le Nigéria, le Royaume-Uni, la Malaisie, les pays du Golfe et une douzaine d'autres pays.

"C'est répandu dans le monde entier", nous dit la source du piratage des données. Il dit être un enquêteur anti-fraude dans sa vie privée et a commencé à poursuivre Black Axe après avoir rencontré un certain nombre de leurs victimes d'escroquerie.

"Je dirais qu'il y a plus de 30 000 membres", dit-il.

L'expansion mondiale de Black Axe est soigneusement construite. La correspondance montre que les Axemen divisent les zones géographiques en "zones" et désignent des "chefs" locaux. Les chefs de zone collectent les "cotisations" - quelque chose qui ressemble à des droits d'adhésion - de ceux qui se trouvent dans leur juridiction, avant de renvoyer l'argent aux dirigeants de leur centre, à Benin City, au Nigéria.

"Le mouvement s'est répandu en Europe, en Amérique, en Amérique du Sud et en Asie", explique Tobias. "Ce n'est pas un petit club, c'est une organisation criminelle d'une ampleur fantastique".

L'évaluation de Tobias est étayée par les conclusions des services répressifs internationaux. Selon le 2021 Organised Crime Index, basé sur l'analyse de 120 experts en Afrique, le Nigéria présente les niveaux les plus élevés de criminalité organisée sur le continent - et ces réseaux s'étendent à l'étranger.

En Italie, des lois mafieuses vieilles de plusieurs décennies sont remises en vigueur pour lutter contre l'expansion de Black Axe, qui écraserait les réseaux criminels locaux. En avril 2021, 30 membres présumés sont arrêtés dans le pays, accusés de trafic d'êtres humains, de prostitution et de fraude sur Internet.

Les États-Unis adoptent une approche plus agressive. Des opérations du FBI contre Black Axe sont lancées en novembre 2019 et en septembre 2021, pour finalement inculper plus de 35 personnes pour des fraudes sur Internet de plusieurs millions de dollars.

Entre septembre et décembre de cette année, les services secrets américains et Interpol lancent une opération internationale pour arrêter neuf autres membres présumés de Black Axe en Afrique du Sud.

"La cybercriminalité est une industrie de plusieurs milliards de dollars, elle est hors de contrôle", déclare Scott Augenbaum, ancien agent spécial du FBI et expert en cyber-sécurité.

Il dit avoir eu affaire à des centaines de victimes de Black Axe au cours de sa carrière de 30 ans dans le département de la cybercriminalité du bureau, enquêtant sur des cas de fraude similaires à ceux trouvés dans les documents qui ont fuité.

"J'ai vu des vies détruites, des entreprises faire faillite, des économies de toute une vie perdues", dit-il déclaré. "Cela affecte tout le monde".

Aussi mondial que soit l'empire criminel de Black Axe, ses racines sont fermement ancrées au Nigéria. Le groupe est fondé il y a 40 ans à Benin City, dans l'État d'Edo.

La plupart des Axemen sont originaires de cette région, et cette affiliation joue peut-être un rôle dans l'expansion internationale du groupe. Selon le commissaire des Nations unies pour les réfugiés, 70 % des Nigérians qui émigrent à l'étranger sont originaires de l'État d'Edo.

Black Axe jouerait un rôle central dans le trafic de ces personnes qui voyagent illégalement, les déplaçant entre leurs bases à Benin City, en Afrique du Nord et en Italie du Sud.

Dans leur pays, les hommes âgés de 16 à 23 ans sont les principales recrues de Black Axe. Le processus d'initiation secret du gang, connu sous le nom de "bamming", est notoirement brutal.

Légende image, Un jeune Axeman rencontré par la BBC à Lagos

"Je ne savais pas que j'allais faire bam ce jour-là", écrit un Axemen, détaillant son expérience dans un post sur un forum secret datant de 2016.

Il raconte qu'il a été conduit loin du campus, pensant qu'il assistait à une fête exclusive. Il écrit comment il a été emmené dans une forêt, où un groupe d'hommes l'attendait. Ils l'ont déshabillé et l'ont forcé à s'allonger face contre terre dans la boue. Puis ils se sont relayés pour lui fouetter la peau à vif avec des bambous, le battant jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Quelqu'un a crié qu'ils allaient violer sa petite amie, et que lorsqu'ils auraient fini, ils la violeraient à nouveau.

"Cela allait être le jour de ma mort", écrit-il.

Mais l'agonie finit par s'arrêter. Une série de rituels ont suivi, dont celui de ramper entre les jambes de ses bourreaux - une tradition connue sous le nom de "passage du diable" - avant de boire le sang d'une entaille dans son pouce et de mâcher une noix de kola, une noix caféinée originaire d'Afrique de l'Ouest.

Aux échos des chansons et des chants, il a ensuite été embrassé par les hommes qui venaient de le torturer. Il renaissait comme ce qu'ils appellent un "Aye Axeman".

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les gens rejoignent Black Axe. Certaines recrues sont forcées, d'autres se portent volontaires.

À Makoko, un vaste bidonville construit sur des pilotis en bois au-dessus du lagon de Lagos, nous avons interviewé un certain nombre d'Axemen, dont certains ont dit qu'ils s'étaient engagés contre leur gré. Leur loyauté, néanmoins, est forte - cimentée par le lien spirituel du processus d'initiation.

"Nous adorons Korofo, le Dieu invisible, et il nous a toujours guidés", nous dit le chef du groupe, assis dans un petit bâtiment en bois, entouré d'un entourage d'Axemen. Il s'est dit "fier" d'être membre de Black Axe, bien qu'il ait affirmé avoir été recruté de force par un officier de police.

Un autre membre affirme avoir rejoint le groupe après que son père ait été tué par un gang rival. Peu importe comment ou pourquoi les membres s'inscrivent, beaucoup d'entre eux affirment qu'il y a des avantages.

"Secret, discipline et fraternité", nous a dit fièrement un membre de la secte lors d'une autre interview à Lagos en avril 2021, lorsque nous lui avons demandé pourquoi il avait rejoint Black Axe. Il a affirmé qu'il gagnait beaucoup d'argent grâce aux entreprises criminelles du groupe - mieux que s'il travaillait dans une banque.

Légende image, Makoko, the vast slum where the BBC interviewed young Axemen

"Personne ne pourra vous toucher - une fois que vous appartenez à une secte, ils vous protégeront", explique Curtis Ogbebor, un activiste communautaire basé à Benin City, qui tente d'empêcher les jeunes de rejoindre des groupes comme Black Axe.

"Le processus d'initiation - c'est une question de réseau".

Le Dr Stone affirme que de nombreux Axemen rejoignent le groupe uniquement dans le but de créer un réseau. Le Nigéria a le deuxième taux de chômage le plus élevé au monde, et dans cet environnement difficile, il dit que rejoindre Black Axe peut apporter une protection et des relations d'affaires. Il affirme que tous les membres ne sont pas des criminels.

"Nous avons des membres dans l'armée, la marine et l'armée de l'air nigérianes. Il y en a aussi dans le monde universitaire. Nous avons des prêtres, des pasteurs", révèle-t-il.

Ce soutien mutuel était la clé de l'objectif initial de Black Axe. Le groupe est issu d'une fraternité d'étudiants appelée le Neo Black Movement of Africa (NBM). Il s'est formé à l'université de Benin dans les années 1970. Le symbole du NBM était une hache noire brisant des chaînes, et ses fondateurs affirmaient que leur objectif était de lutter contre l'oppression.

La NBM s'inspirait de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, mais par sa structure, son secret et son engagement fraternel, elle reflétait des sociétés comme les francs-maçons, qui étaient présents au Nigéria à l'époque coloniale.

La NBM existe toujours aujourd'hui et est une société légalement enregistrée auprès de la commission nigériane des affaires commerciales.

Elle prétend avoir trois millions de membres dans le monde et fait régulièrement de la publicité pour ses activités caritatives - dons aux orphelinats, aux écoles et à la police, tant au Nigéria qu'à l'étranger.

Elle organise de grandes conférences annuelles, dont certaines sont suivies par des politiciens et des célébrités de premier plan.

Les dirigeants du NBM affirment que Black Axe est un groupe dissident et voyou. Ils se dissocient publiquement de ce nom et affirment catégoriquement que le NBM s'oppose à toute activité criminelle.

"NBM n'est pas Black Axe. NBM n'a rien à voir avec la criminalité. NBM est une organisation qui tend à promouvoir la grandeur dans le monde", déclare Olorogun Ese Kakor, l'actuel président de l'organisation, dans une interview accordée à la BBC en juillet 2021.

Les avocats de la NBM nous ont dit que toute personne de Black Axe dont on découvre qu'elle est membre de la NBM "sera expulsée immédiatement" et qu'ils ont une tolérance zéro pour le crime.

Les forces de l'ordre internationales ont un point de vue différent. Les déclarations du ministère américain de la Justice, dans le cadre des poursuites engagées contre les membres de Black Axe depuis 2018, affirment que le NBM est une "organisation criminelle" et "fait partie de Black Axe". Des déclarations similaires sont faites par les autorités du Canada, qui disent que le NBM et la Black Axe sont "les mêmes".

Les documents vus par la BBC semblent également montrer des liens entre certains membres de Black Axe et la société NBM.

De nombreux documents proviennent d'un compte de messagerie électronique ayant appartenu à Augustus Bemigho-Eyeoyibo, le président de la NBM entre 2012 et 2016.

Ces fichiers suggèrent que M. Bemigho, un investisseur et hôtelier prospère au Nigéria, s'est livré à une fraude à grande échelle sur Internet.

La BBC a vérifié deux cas majeurs à partir des données, dans lesquels M. Bemigho semble avoir été impliqué dans des escroqueries à l'héritage visant des citoyens britanniques et américains. Les victimes nous disent avoir été escroquées de plus de 3,3 millions de dollars.

"Nous lui avons retiré près d'un million de dollars", indique un message, faisant référence à une victime, envoyé à M. Bemigho par un co-conspirateur présumé.

Le message contient le nom complet, l'adresse électronique et le numéro de téléphone de la victime, ainsi que des instructions sur la manière de poursuivre l'escroquerie.

Les documents suggèrent que M. Bemigho a envoyé des formats d'escroquerie à un réseau de collaborateurs à au moins 50 occasions. L'un des messages, qui traite de l'expansion de la NBM, suggère qu'il a demandé aux membres de créer des ONG dans le monde entier afin de "rafler des millions".

Dans les messages électroniques, M. Bemigho s'adresse aux membres du NBM en les appelant "Aye Axemen". Dans une réponse, qui semble avoir été envoyée à M. Bemigho via Facebook messenger, il est appelé "l'aîné national Black Axe".

Légende image, Augustus Bemigho

En 2019, la belle-sœur de M. Bemigho est accusée de blanchiment d'argent pour un montant de 1 million de livres sterling au Royaume-Uni.

Le Crown Prosecution Service, dans un communiqué de presse largement diffusé, la qualifie à l'époque de "chef de la hache noire".

Lorsque la BBC soulève cette preuve auprès des dirigeants du NBM, ceux-ci déclarent qu'ils vont enquêter sur la question et que toute personne qui enfreint leur code de conduite sera expulsée. Contacté par la BBC, M. Bemigho ne s'est pas exprimé sur ces allégations.

Le Dr Stone affirme que Black Axe et le NBM - sous la surface - sont la même organisation. Il parle en connaissance de cause. Il n'était pas seulement membre de Black Axe, mais aussi président du NBM dans leur cœur de métier, Benin City.

Légende image, Un jeune Axeman

"C'est une seule et même chose", dit-il. "C'est juste une sorte de formalité pour couvrir les informalités. C'est une pièce de monnaie à deux faces."

Selon Tobias, le NBM joue un rôle déterminant dans l'expansion secrète de Black Axe dans le monde entier. "Le Neo Black Movement en tant qu'organisation n'est qu'une mascarade, c'est un écran de fumée, c'est le visage public de l'organisation", dit-il. Il affirme que "le but ultime" du NBM est de "subvertir l'opinion publique" - pour cacher "ce qu'ils sont vraiment, à savoir une mafia".

Les organisations opérant sous le nom de NBM sont enregistrées dans le monde entier, notamment au Royaume-Uni et au Canada. Il existe au moins 50 comptes Facebook, Instagram et YouTube utilisant une variation de ce nom, en plus des comptes officiels de la société sur les réseaux sociaux. Certains comptes comptent plus de 100 000 followers. D'autres comprennent des références implicites à Black Axe - des émojis en forme de hache, des photos de personnes portant des haches ou des armes à feu, et occasionnellement le slogan signature "Aye Axemen !"

Le MNB a réussi à s'imposer comme une marque mondiale, dans de multiples pays. Au Nigéria, affirme le Dr Stone, l'influence du réseau s'étend à la sphère politique.

"Il y a beaucoup de membres de la Chambre d'assemblée, et même de l'exécutif", dit-il. "Voilà ce qu'est Black Axe. C'est ce que prêche NBM : se diriger vers n'importe quelle position que vous savez être humainement possible."

Augustus Bemigho, l'ancien chef du MNB - décrit dans les dossiers judiciaires britanniques comme l'ancien chef de Black Axe - s'est présenté à la Chambre des représentants du Nigéria en 2019, faisant campagne pour le parti au pouvoir, le All Progressive Congress Party (APC).

L'activiste Curtis Ogbebor affirme que la politique de l'État d'Edo est saturée de membres de Black Axe. "Le Nigéria a cette politique mafieuse", dit-il. "Nos politiciens, le gouvernement à tous les niveaux, encouragent nos jeunes dans le cultisme".

Selon M. Ogbebor, les politiciens nigérians potentiels engagent des membres de Black Axe pour intimider leurs rivaux, garder les urnes et contraindre les gens à voter. Une fois au pouvoir, dit-il, ils les récompensent ensuite en leur offrant des postes au sein du gouvernement.

"Ils les arment, leur donnent de l'argent pendant les élections et leur promettent des postes politiques", dit-il.

Deux documents, qui semblent avoir été divulgués à partir des communications internes du NBM, suggèrent que 35 millions de nairas (49 768 522 FCFA) sont versés à l'organisation à Benin City pour "protéger les votes" et assurer le soutien à une élection de gouverneur en 2012. En échange de ce soutien, les dossiers indiquent que "80 créneaux [ont été] attribués à NBM Benin Zone pour un emploi immédiat par le gouvernement de l'État". Cet argent aurait été distribué directement "par l'intermédiaire du chef de cabinet de l'époque, l'honorable Sam Iredia" - qui est maintenant décédé.

Lors d'entretiens avec des membres éminents de la NBM à Lagos, leur représentant légal confirme qu'un "certain nombre de politiciens" en sont membres. Il cite ensuite en exemple le vice-gouverneur de l'État d'Edo, Philip Shaibu.

"De nombreuses personnes sont membres de notre organisation et il n'y a rien à cacher à ce sujet", explique Aliu Hope, l'un des avocats du MNB.

Un ancien membre du gouvernement de l'État d'Edo, s'adressant pour la première fois aux médias internationaux, s'est présenté pour dénoncer la collaboration de l'État d'Edo avec le crime organisé.

Légende image, Tony Kabaka a fait face à des tentatives d'assassinat répétées

Tony Kabaka, un "culturiste" avoué et membre du MNB, a passé des années à travailler pour le gouvernement à Benin, jusqu'en 2019. Pendant cette période, par le biais de sa société Akugbe Ventures, il a employé plus de 7 000 collecteurs d'impôts, générant des milliards de recettes pour l'État.

Depuis qu'il a quitté la politique, M. Kabaka a fait face à des tentatives d'assassinat répétées. Son manoir, un immense bâtiment blanc aux colonnes romaines, est jonché d'impacts de balles.

"Si vous m'asseyiez et me demandiez : "Pouvez-vous identifier Black Axe au sein du gouvernement ? Je l'identifierai", dit-il.

"La plupart des politiciens, presque tout le monde est impliqué".

M. Kabaka affirme qu'on lui a demandé de mobiliser des groupes sectaires pour l'aider à gagner les élections. Il nie avoir été lui-même impliqué dans la violence.

"Si le gouvernement veut se présenter aux élections, il a besoin d'eux", dit-il. "Le culturalisme existe toujours parce que le gouvernement est impliqué, et c'est la vérité".

Nous nous sommes rendus à Benin City en juillet 2021 pour interviewer le gouverneur adjoint Philip Shaibu, mais il ne s'est pas présenté deux fois à l'entretien. Lorsque nous avons envoyé au gouvernement de l'État d'Edo et à M. Shaibu nos allégations selon lesquelles ils ont des liens avec Black Axe, ils n'ont pas répondu.

Le Dr Stone estime que les forces de l'ordre et les politiciens nigérians sont trop liés à Black Axe pour pouvoir les combattre efficacement. La solution à la violence, dit-il, se trouve au sein même de la secte. Il n'est pas le seul ancien membre qui estime que le groupe est devenu trop dangereux.

"La raison pour laquelle certains d'entre nous ont rejoint NBM était de participer à la lutte contre l'oppression", écrit un membre d'un forum secret dont la BBC a connaissance. "Mais maintenant, nous avons été étiquetés comme une organisation criminelle avec des preuves partout".

Les communications internes de Black Axe sont jonchées de plaintes similaires de la part des membres.

"Je ne suis pas devenu un membre de hache pour prendre des vies, je suis devenu membre de hache dans le but de fraterniser", dit un autre post. "S'il vous plaît, arrêtez ces meurtres."

Légende image, Le Dr Stone a créé un groupe de pression qui tente de désamorcer les tensions entre bandes rivales

Les dirigeants du NBM affirment qu'ils s'engagent à veiller à ce que l'organisation reste fidèle à ses principes fondateurs et à promouvoir la paix. Le président actuel du groupe, Olorogun Ese Kakor, affirme à la BBC qu'il a été élu pour éliminer les "infiltrés" criminels et que ces personnes causaient "tant de tort à l'organisation".

Pour tenter d'exploiter cette volonté de changement, le Dr Stone forme ce qu'il appelle une "Coalition arc-en-ciel" - un groupe de défense composé d'anciens cultistes, de citoyens nigérians influents et de professeurs. Les membres tentent de désamorcer les tensions lorsque des gangs rivaux s'affrontent, et essaient d'orienter Black Axe vers un avenir plus pacifique.

"La contribution de Rainbow à la société est de réduire la criminalité", dit-il. "Réduire le taux de mortalité chez les jeunes. Réduire le nombre de veuves et d'orphelins."

Le cofondateur de Rainbow, Chukwuka Omessah, souhaite que les membres de Black Axe réfléchissent à la société qu'ils créent.

"Tout le monde a une conscience", dit-il. "Vous pouvez la nier devant les caméras, la nier en public, mais vous ne pouvez pas la nier dans vos moments de calme - elle vous hantera."

Le Dr Stone sait que pousser Black Axe vers la réforme est une entreprise dangereuse. Il sait que ses anciens camarades pourraient venir le chercher un jour. Il est prêt à les recevoir s'ils le font. Le professeur garde une épée d'un mètre de long cachée dans sa voiture, et un fusil à pompe homologué à la maison.

"Pour la garde personnelle, la sécurité personnelle", dit-il, avec un demi-sourire. "S'ils s'en prennent à moi, ne puis-je pas aussi m'en prendre à eux ?"