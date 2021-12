La rumba congolaise inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco

il y a 40 minutes

L'un des genres les plus influents de la musique et de la danse africaines, la rumba congolaise, bénéficie désormais du statut de protection de l'Unesco.

La rumba "a fait partie de notre identité, descendants de l'Afrique et nous tous, à travers les âges", a déclaré la ministre de la Culture de la RD Congo, Catherine Kathungu Furaha, plus tôt cette année. "Nous voulons que la rumba soit reconnue comme la nôtre. C'est notre identité.

Parmi les premiers héros de la rumba congolaise figurent Franco et TPOK Jazz, Tabu Ley Rochereau et Dr Nico.

La même décennie a vu l'arrivée de Zaïko Langa Langa et de sa grande vedette Papa Wemba. Parmi ses nombreux protégés figurait Koffi Olomidé, qui reste populaire aujourd'hui, ainsi que des stars plus jeunes comme Fally Ipupa.

"Nous n'avons jamais utilisé de tambours, nous avons utilisé des maracas - et nous ne nous sommes pas battus, c'était doux. C'est ça la rumba. Lorsque vous jouez de la rumba et que les gens dansent, ils sont détendus", a déclaré Dawa Lusambu, directeur artistique de TPOK Jazz, à Emery Makumeno, de la BBC, à Kinshasa.

Pas du tout, affirme le musicien Fred Kabeya : "La rumba reste la rumba - on essaie d'ajouter plus d'harmonie et plus d'accords, mais avec la même rumba congolaise à la base."