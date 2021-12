Fermeture de la base militaire française de Tombouctou : que représente-t-elle ?

il y a 13 minutes

Le drapeau français ne flotte plus à la base militaire de Tombouctou depuis mardi soir. Il a été remplacé par le drapeau malien lors d'une cérémonie. A quoi faut-t-il s'attendre ?

Depuis le début de l'année, la France a entamé son retrait des troupes françaises au Sahel. Avant Tombouctou, les bases des villes de Kidal et Tessalit ont été fermées.

La peur du scénario afghan

Nombreux sont ceux qui ne veulent surtout pas revivre les événements de 2012, l'occupation djihadiste, la charia appliquée à la lettre et les mausolées de terre crue, patrimoine mondial de l'humanité, détruits à coup de pioche. Des monuments qui ont été, depuis, reconstruits à l'identique sous l'égide de l'Unesco.

Des ouvriers posent le 19 septembre 2016 devant les portes d'une mosquée vénérée du 15e siècle qui ont été découpées à la hache par des djihadistes dans l'ancienne ville de Tombouctou au Mali en 2012, et qui sont maintenant dévoilées restaurées dans leur gloire d'antan.

Depuis 2013, Paris a déployé environ 5 100 soldats dans la région du Sahel - qui comprend le Mali - pour aider les gouvernements locaux et leurs forces peu équipées à lutter contre une insurrection islamiste toujours croissante.

Cela s'est fait parallèlement au travail du G5 Sahel depuis 2014. Le G5 Sahel regroupe le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Niger dans le but de renforcer leur réponse sécuritaire et de promouvoir le développement. Cependant, cette collaboration régionale n'est pas considérée comme un substitut à l'assistance militaire étrangère.