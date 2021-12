L'entraîneur d'une équipe de jeunes du Gabon, suspendu après des accusations de viol, nie toute faute.

il y a une heure

Cette décision a été prise après que Patrick Assoumou Eyi, qui était l'entraîneur de la sélection gabonaise des moins de 17 ans jusqu'en 2017, a été accusé par The Guardian , jeudi, d'avoir séduit, violé et exploité de jeunes joueurs.

"Cela ne plaît à personne chaque fois que j'ai une équipe nationale ou un club, et dès que les résultats sont bons, on invente des choses pour profiter de mon travail et les dirigeants me licencient sans discernement. C'est souvent plus tard qu'ils se rendent compte de leurs erreurs.