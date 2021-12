Tik Tok : comment des usagers massaï impressionnent les fans de Bollywood

Par Priya Sippy

Journaliste

il y a une heure

Crédit photo, Kili Paul

Vêtus de leur robe traditionnelle maasaï et entourés de vaches, les frères et sœurs Kili et Neema Paul, nouvelles sensations TikTok de Tanzanie, se préparent à enregistrer leur dernière vidéo.

Un smartphone est installé sur un trépied à quelques mètres de leur maison à Mindu Tulieni, un petit village de la région orientale de Pwani.

La ville la plus proche, Lugoba, est à une heure de marche. Le village n'ayant pas d'électricité, Kili s'y rend tous les jours pour recharger son téléphone.

Se plaçant devant la caméra, Kili, 26 ans, se tient juste derrière sa sœur Neema, 23 ans.

Une fois la musique lancée, les frères et sœurs se relaient pour faire une synchronisation labiale parfaite en hindi et danser sur certaines des chansons les plus populaires de Bollywood.

Au cours des derniers mois, leurs vidéos de synchronisation labiale sont devenues une sensation virale dans toute l'Inde.

Leur vidéo la plus populaire, une performance de Raataan Lambiyan du film Shershaah de Bollywood de cette année, a atteint plus d'un million de vues en quelques jours.

Elle est partagée par les acteurs principaux du film, Kiara Advani et Sidharth Malhotra.

L'interprète original de la chanson, Jubin Nautiyal, surprend la fratrie lorsqu'elle participe à une interview en direct sur l'une des stations de radio indiennes.

"Tout le monde vous connaît en Inde", leur dit Nautiyal. "Vous êtes célèbres !"

'Époustouflant'

Diffusées depuis Mindu Tulieni, où la plupart des villageois ne possèdent pas de smartphones, Kili et Neema n'ont jamais imaginé que leurs vidéos toucheraient des millions de personnes en Inde et dans le monde.

"Au début, il s'agissait juste de s'amuser, nous n'avons jamais pensé que nous deviendrions viraux", explique Kili. "Alors quand j'ai commencé à voir la quantité de vues et les réponses des gens en Inde, j'ai été tellement choquée. Mon esprit a été stupéfié."

Crédit photo, Kili Paul

L'inspiration pour leurs vidéos vient d'un amour pour les films de Bollywood, que Kili a vu pour la première fois quand il est parti à l'école dans la capitale, Dodoma.

Bien que ne connaissant pas la langue, sa sœur et lui ont appris à chanter en hindi.

"Depuis que je suis jeune, je regarde des films de Bollywood dans les cinémas locaux en Tanzanie et je suis tombé amoureux des films et des chansons. Lorsque vous aimez quelque chose, il devient facile d'apprendre", explique Kili.

"Il ne me faut que quelques jours pour apprendre les paroles et répéter la chanson. Je me renseigne sur la signification des paroles en anglais pour pouvoir ajouter les bonnes expressions", ajoute-t-il.

"Avant même de comprendre de quoi parle la chanson, je me connecte à la musique".

Au départ, Kili réalisait les vidéos tout seul, puis il a fait appel à sa sœur Neema, qui partage sa passion pour Bollywood, pour le rejoindre dans les vidéos.

"Quand mon frère m'a demandé de faire les vidéos avec lui, j'ai d'abord refusé parce que j'étais trop timide pour être devant la caméra", raconte Neema.

"Mais ensuite, j'ai commencé à m'y habituer. C'est tellement étrange ce qui est arrivé - nous n'avons jamais pensé qu'un jour comme celui-ci arriverait."

Confusion dans le village

Le duo, qui passait auparavant ses journées à garder des troupeaux et à cultiver la terre, jongle désormais avec son temps en réalisant des interviews pour les plus grandes chaînes de télévision et de radio indiennes.

Au pays, ils attirent également l'attention en tant que stars TikTok les plus célèbres de Tanzanie.

Le compte TikTok vérifié de Kili compte désormais 1,8 million d'abonnés. Il a ouvert son compte il y a moins d'un an, après avoir entendu parler de l'application par des amis.

Neema a depuis créé son propre compte Instagram, qui compte près de 65 000 abonnés.

Mais alors que l'histoire du succès des frères et sœurs sur les médias sociaux a attiré l'attention internationale, leur famille et les autres villageois de la communauté n'ont pas la moindre idée de leur nouvelle célébrité.

"Beaucoup de gens ici n'ont pas de smartphones et ne connaissent pas les réseaux sociaux. Même Neema ne comprend pas grand-chose. Elle s'en amuse, mais elle ne sait pas quel est son impact", explique Kili.

"Tout le monde était très confus quand les journalistes ont commencé à venir dans notre village avec des équipes de télévision", poursuit-il.

"Au début, ma famille se demandait pourquoi je chantais et dansais au lieu de m'occuper des vaches", dit-il.

"Maintenant, ils commencent à comprendre que je fais quelque chose de bien."

'Un rêve devenu réalité'

Le duo n'a pas encore gagné d'argent grâce à ses activités créatives, mais il pourrait bientôt troquer sa vie de villageois pour un rôle sur grand écran.

Les médias locaux en Inde rapportent que les offres de Bollywood ont commencé à affluer.

Crédit photo, Kili Paul

C'est un rêve devenu réalité pour Kili et Neema, qui disent avoir toujours voulu faire partie de l'industrie du spectacle, mais n'avoir jamais cru que cela serait possible.

"Nous venons d'un petit village à l'extérieur de la ville, alors je n'ai jamais pensé que mes rêves de devenir actrice et d'être devant la caméra se réaliseraient un jour. J'ai juste gardé cela dans mon cœur", dit Neema, qui, contrairement à son frère, n'a jamais vécu loin de Mindu Tulieni.

"Avoir la chance de voyager en Inde serait extraordinaire."

Avec le monde qui les regarde, les frères et sœurs disent qu'ils sont impatients de commencer à travailler sur de nouveaux contenus pour leurs adeptes.

"Nous voulons simplement que les gens apprécient nos vidéos, c'est pour cela que nous avons commencé à le faire", déclare Kili.

"De grandes choses sont à venir, donc nos fans doivent rester à l'écoute".

Priya Sippy est une journaliste indépendante basée à Londres.

