Covid : le débat sur l'opportunité de rendre la vaccination obligatoire

il y a 43 minutes

On assiste actuellement à un débat qui suscite déjà la controverse dans plusieurs pays où la vaccination est exigée pour diverses activités de la vie publique.

Aux Comores, par un décret publié mercredi 22 décembre et entré en vigueur jeudi 23 décembre, le président Azali Assoumani rend la vaccination désormais obligatoire.

L'Indonésie peut refuser les prestations à ceux qui refusent de se faire vacciner. La Grèce les rend obligatoires pour les personnes de plus de 60 ans.

L'Autriche les rendra obligatoires pour tous à partir de février. Il y aura des exceptions pour des raisons médicales ou religieuses, mais le reste de la population non vaccinée se verra infliger des amendes pour ne pas avoir reçu ses doses.

En plus de cela, nous sommes maintenant confrontés à ce qui semble être le variant le plus contagieux à ce jour.

Et si les premières études suggèrent qu'Omicron pourrait être plus bénin que ses prédécesseurs, sa forte capacité de transmission reste un défi de santé publique mondial.

Les vaccins sauvent des vies

Le principal atout des vaccins est qu'ils sauvent des vies. Si vous vous faites vacciner, vous réduisez le risque de tomber gravement malade. Moins de maladies graves signifie moins de décès et moins de pression sur les hôpitaux.

"Nous avons de très bons exemples qui montrent une relation de cause à effet directe entre les exigences (de vaccination obligatoire), l'obtention de niveaux élevés de vaccination et la protection non seulement des individus mais aussi de communautés entières", déclare à la BBC Jason Schwartz, professeur associé d'histoire de la médecine à l'université de Yale.