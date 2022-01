Migration : ce que peut nous apprendre la tragédie grecque Antigone

À l'intérieur, une troupe d'acteurs migrants italiens et africains - un mélange de professionnels et d'amateurs - termine sa dernière répétition de la production.

La pièce de Sophocle, écrite vers 441 avant J.-C., traite du conflit de loyauté entre la famille et l'État à la suite d'une guerre civile déclenchée par la mort du roi exilé de Thèbes, le père d'Antigone.

Antigone va à l'encontre des ordres du nouveau monarque, qui déclare l'un de ses frères traître et ordonne qu'il soit laissé sur le champ de bataille pour être dévoré par les vautours.

Par défi, elle accomplit les rites funéraires et est punie - et finit par mourir.

La distribution comprend des professionnels et des amateurs, ainsi qu'un mélange de nationalités

Ce récit moderne, coécrit par Ubah Cristina Ali Farah, romancière italo-somalienne primée, et Giuseppe Massa, metteur en scène italien, traite de ce défi, de la nécessité de s'opposer aux attitudes d'une société parfois effrayée par le récent afflux de migrants.

Elle incite les gens à réfléchir à ce qui est moralement inacceptable dans la société - et à la manière de traiter les réfugiés.

Performance multilingue

C'est la première fois qu'elle joue dans une pièce de théâtre et elle s'exprime en pidgin et en anglais : "quand allez-vous me remarquer, quand allez-vous savoir que j'existe ?"