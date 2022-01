Hydrogène : la nation africaine qui veut devenir une superpuissance dans la production

Par Elna Schutz

Johannesburg, South Africa

il y a 44 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Namibie bénéficie d'un ensoleillement et d'un vent abondants

"Maintenant, nous sommes enfin sur la carte", dit Philip Balhoa à propos de Lüderitz, une ville du sud de la Namibie, où le désert rude rencontre l'océan pâle.

Cette ville portuaire a déjà bénéficié de l'essor des diamants et de la pêche, mais elle est aujourd'hui confrontée à un taux de chômage élevé et à des infrastructures vieillissantes.

Une proposition de projet d'hydrogène vert devrait être "la troisième révolution de Lüderitz", déclare M. Balhoa, membre du conseil municipal.

Il espère que le projet permettra de former et d'employer la population locale, les "Buchters" comme ils se surnomment affectueusement, et de faire baisser le taux de chômage de 55 % de la ville.

"Pour une ville qui a connu des difficultés économiques au cours des 10 ou 15 dernières années, voire plus, c'est quelque chose qui suscite l'enthousiasme des habitants", explique-t-il.

Le projet sera basé près de la ville, dans le parc national de Tsau //Khaeb, et produira à terme environ 300 000 tonnes d'hydrogène vert par an.

En termes simples, l'énergie renouvelable du soleil et du vent sera utilisée pour séparer les molécules d'hydrogène de l'eau dessalée.

Ces molécules d'hydrogène, sous leur forme pure ou sous forme de dérivés d'ammoniac vert, peuvent constituer une variété de produits, notamment des carburants durables.

Le soumissionnaire privilégié, Hyphen Hydrogen Energy, devrait commencer la production en 2026 et disposera des droits sur le projet pendant 40 ans, une fois que les processus de faisabilité nécessaires seront achevés.

Selon l'entreprise, les quatre années de construction devraient permettre de créer 15 000 emplois directs et 3 000 autres en pleine exploitation, dont 90 % seront occupés par des locaux.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les projets relatifs à l'hydrogène font partie du plan du président Hage Geingob pour transformer la Namibie

M. James Mnyupe est le conseiller économique présidentiel du gouvernement namibien et commissaire à l'hydrogène. Il explique que l'emplacement de Lüderitz est idéal, en raison de ses vastes ressources solaires et éoliennes et de sa proximité avec l'océan, à la fois comme source d'eau et comme port.

Selon M. Mnyupe, tout ceci s'inscrit dans le cadre du plan de changement mis en place par le président Hage Geingob en Namibie. "Le président était très désireux d'élaborer un plan de relance économique qui soit réactif, pertinent au niveau mondial et de nature systémique."

Cela fait partie d'un développement beaucoup plus important alimenté par l'hydrogène vert pour lequel le gouvernement espère trouver des financements, s'étendant à l'agriculture, la logistique et l'énergie. M. Mnyupe parle de trains et de pipelines à hydrogène vert pour les échanges avec les pays voisins.

On espère créer de l'électricité renouvelable, à la fois pour l'exportation et comme alternative au charbon importé d'Afrique du Sud.

"L'idée est de faire de la Namibie non seulement une plaque tournante de l'hydrogène vert, mais aussi un centre de production de carburants synthétiques", explique-t-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La modeste ville portuaire de Lüderitz aura besoin de beaucoup d'investissements

L'impact sera international, avec des accords déjà signés avec l'Allemagne, la Belgique et Rotterdam aux Pays-Bas.

Cela s'accompagne de certains accords de financement, mais la Namibie envisage d'autres options, telles que des obligations vertes ou durables, pour atteindre les quelque 9,4 milliards de dollars (5 billions 441 milliards 34 millions 500 mille FCFA) nécessaires au projet initial.

Pour mettre en perspective l'importance de l'investissement, le PIB total de la Namibie en 2020 n'était que de 10,7 milliards de dollars.

"Les gens pourraient commencer à nous prendre au sérieux en tant que partenaire commercial, et non en tant que bénéficiaire net de l'aide au développement", déclare M. Mnyupe. "Pour le Namibien ordinaire, cela signifie de l'espoir."

M. Balhoa espère que l'afflux prévu de personnes et d'entreprises renforcera les infrastructures de Lüderitz, comme les routes et les hôpitaux, et que le projet attirera davantage d'investissements du gouvernement central dans la région.

Mais cet optimisme s'accompagne d'inquiétudes. M. Balhoa affirme que les grands projets précédents n'ont pas réinvesti dans la communauté comme on l'espérait. Il craint que la petite ville ne soit pas en mesure de répondre à l'augmentation de la demande d'infrastructures, l'accessibilité des logements constituant déjà un défi majeur.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les centrales à hydrogène, comme celle-ci en Allemagne, sont coûteuses à construire

"Je suis convaincu que cela va changer la donne, non seulement pour la Namibie, mais aussi pour le continent africain", déclare Kennedy Chege, chercheur et doctorant à la chaire de recherche sur le droit minéral en Afrique de l'université du Cap.

Mais il prévient que le principal défi est le financement : "essayer de développer des plans d'énergie renouvelable nécessite normalement beaucoup de fonds, et le gouvernement lui-même n'est pas en mesure de fournir ces fonds par le biais de son budget. Il faut donc mobiliser des fonds à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé."

M. Chege estime que les partenariats internationaux de la Namibie sont un signe positif.

Crédit photo, Francy Carney Légende image, L'hydrogène pourrait mettre Lüderitz sur la carte, selon Philip Balhoa

Un autre défi est la quantité d'eau nécessaire pour produire de l'hydrogène. Le recours au dessalement, comme le prévoit la Namibie, peut s'avérer coûteux, tout comme les procédés d'électrolyse utilisés ultérieurement dans le processus de fabrication de l'hydrogène.

M. Chege estime que les inquiétudes concernant la viabilité du projet et la création du type d'infrastructure nécessaire sont fondées, mais il est optimiste compte tenu des avantages comparatifs de la Namibie.

Si plusieurs pays d'Afrique, comme l'Afrique du Sud, le Kenya et le Nigeria, élaborent des plans pour l'hydrogène vert, la Namibie est la plus avancée. "Mais en termes de mise en œuvre, il n'y a pas eu beaucoup de progrès à cet égard, dans toute l'Afrique."

S'il reste beaucoup à faire, la Namibie va de l'avant - à tel point que le gouvernement pourrait annoncer un appel à propositions pour un deuxième projet d'hydrogène vert dès janvier 2022.

