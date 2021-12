Astronomie : une météorite de 10 km peut-elle détruire la Terre ?

NB : Cet article contient des détails sur l'intrigue du film Netflix Don't Look Up.

Don't Look Up dépeint un scénario qui a déjà été traité à plusieurs reprises au cinéma, mais cette fois, il le fait avec satire et en mettant l'accent sur la science et les scientifiques.