Changement climatique : pourquoi l'île Maurice perd-elle ses coquillages ?

Par Nora Fakim

BBC News, Mauritius

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images

Lorsque je visitais l'île Maurice, enfant, lors de vacances en famille, je voyais beaucoup de coquillages sur les plages.

Mais lorsque je suis retournée dans l'archipel pour couvrir les effets du changement climatique, les étendues de sable doux qui bordent l'océan Indien m'ont semblé dépourvues.

La collection de centaines de coquillages différents que mon père avait amassée ici lorsqu'il était adolescent serait aujourd'hui un exploit impossible.

Cela n'a rien d'étonnant pour Anesh Mungur, 14 ans, militant de la lutte contre le changement climatique, qui affirme n'avoir pratiquement jamais vu de coquillages de toute sa vie.

"Je pense que c'est vraiment triste que les coquillages disparaissent."

"J'ai le sentiment que l'île souffre vraiment des conséquences du changement climatique et qu'il faut faire davantage pour la protéger avant qu'il ne soit trop tard."

Les coquillages ont toujours joué un rôle important dans la culture mauricienne - le Monetaria annulus, communément appelé cauris à anneau d'or, est un cadeau d'amour ou de chance.

Le Monetaria moneta était également très commun à Maurice - il est connu sous le nom de cauris de l'argent car il y a des milliers d'années, il était utilisé comme une forme de monnaie dans certaines régions d'Afrique.

Le réchauffement des eaux

Selon l'océanographe Vassen Kauppaymuthoo, le nombre de coquillages sur l'île a diminué de 60 % au cours des trois dernières décennies.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les jeunes mauriciens n'ont plus l'habitude de trouver des coquillages

Il accuse le changement climatique et des activités telles que la surpêche, le tourisme et la pollution par les eaux usées et les bateaux.

L'île Maurice est l'un des pays les plus vulnérables au monde en matière de changement climatique.

Elle souffre de l'élévation du niveau de la mer, de sécheresses et de cyclones.

Crédit photo, Aalia Aboobaker Légende image, Le père de Nora Fakim a amassé une impressionnante collection de coquillages dans son enfance.

L'augmentation de la température de l'eau de mer a affecté une grande partie de l'écosystème, y compris les coquillages dans lesquels vivent les mollusques, tandis que l'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère "entraîne une acidification de l'océan qui fait que les coquillages deviennent plus fins", explique M. Kauppaymuthoo.

"Cela leur pose ensuite des problèmes pour produire leurs coquilles".

Tout cela a un effet d'entraînement - et des conséquences dévastatrices pour les récifs coralliens et l'écosystème autour de l'île.

"Quand vous n'avez pas de mollusques, vous n'avez pas de prédateur et ensuite vous avez d'autres organismes qui commencent à proliférer et cela provoque un déséquilibre de l'écosystème dans l'île tropicale et dans le monde entier."

Les petits poissons et les pieuvres utilisent également les coquilles pour s'abriter et se protéger, et de nombreux oiseaux utilisent également des parties de coquillages pour construire leurs nids.

Anesh, qui fait partie du mouvement "Fridays For Future Mauritius", affirme qu'il faut également faire davantage pour arrêter les catastrophes environnementales, comme l'énorme marée noire qui a touché l'île en 2020.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'écosystème délicat autour de l'île Maurice est menacé

Environ 1 000 tonnes de fioul provenant du MV Wakashio, un navire japonais, ont fui dans l'océan après s'être échoué sur un récif corallien, provoquant la pire catastrophe écologique de l'île Maurice.

"Notre environnement marin a été très affecté, notamment les coraux, les mollusques et d'autres organismes, et l'île souffre encore de ce qui s'est passé."

La catastrophe a endommagé environ 300 mètres de récif corallien et tué de nombreux poissons, affectant ainsi les moyens de subsistance des pêcheurs.

Pour l'adolescente, il s'agit de sensibiliser le monde entier.

"Je ne pense pas que beaucoup de gens connaissent l'importance des coquillages et savent à quel point ils sont touchés."

Répression des collectionneurs

M. Kauppaymuthoo accuse également les ramasseurs de coquillages - ou beachcombers - d'être responsables du déclin des coquillages, car ils sont souvent récoltés avec les animaux vivants qu'ils contiennent encore.

Le gouvernement tente d'empêcher les gens de ramasser des coquillages - et la vente de souvenirs aux touristes - avec deux lois adoptées au cours des 15 dernières années.

Selon M. Kauppaymuthoo, seuls 10 coquillages peuvent désormais être ramassés légalement en guise de souvenir - sur les plages où l'on peut voir les marques de la marée basse et de la marée haute.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans les années 1970, les gens pouvaient obtenir de beaux gros coquillages à vendre sur la plage.

Mais si la cueillette des coquillages est limitée - et leur exportation est désormais illégale - il est difficile d'empêcher les gens de glisser ces jolis souvenirs dans leur sac.

"Ne les ramassez pas sur les plages", insiste M. Kauppaymuthoo, ajoutant que les coquillages empêchent également l'érosion côtière.

Plus il y a de coquillages, plus il est difficile pour les vents, les vagues et les courants marins de déplacer les sédiments du littoral.

Son conseil à ceux qui veulent se souvenir de leurs vacances tropicales ?