CAN 2022 : le sélectionneur de la Sierra Leone révèle les menaces de mort qu'il a reçues

il y a 36 minutes

Keister a joué pour plusieurs clubs britanniques, dont Walsall et Margate, au cours de sa carrière. Il a été sélectionné par la Sierra Leone entre 1997 et 2003.

"J'ai une famille, je m'occupe de ces garçons et j'ai un travail à faire. Cela me met en colère et pour moi, d'où je viens et de mon milieu, je sens que je dois faire quelque chose à ce sujet.