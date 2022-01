Jacob Zuma : l'Afrique du Sud entre scandale, intimidation et peur, selon le rapport de la commission Zondo

Par Mo Allie

BBC News, Cape Town

il y a 29 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Zuma ne cesse de répéter qu'il est victime d'une conspiration politique

Il se lit comme un livre de jeu sur la façon de corrompre un gouvernement.

Les scandales et le processus systématique consistant à débarrasser les personnes clés d'importants ministères et d'entreprises publiques lucratives, puis à les remplacer par des alliés proches et des fonctionnaires dociles ont marqué les neuf années du mandat de Jacob Zuma à la présidence de l'Afrique du Sud, selon un rapport accablant.

Dans son document colossal de 874 pages sur les allégations de corruption de haut niveau sous Zuma, le juge Raymond Zondo constate que l'ancien président a favorisé les intérêts de la famille Gupta d'origine indienne et de ses proches alliés aux dépens du peuple sud-africain.

Tant Zuma que la famille Gupta ont précédemment nié tout acte répréhensible.

L'enquête révèle l'existence de schémas d'abus à chaque étape des marchés publics et l'effondrement de la gouvernance dans les entreprises publiques.

Ce processus, appelé "séquestration de l'État", décrit une forme de corruption dans laquelle des entreprises et des hommes politiques conspirent pour influencer le processus décisionnel d'un pays afin de promouvoir leurs propres intérêts.

Les Guptas, qui se sont installés en Afrique du Sud en 1993, possédaient un vaste portefeuille d'entreprises qui bénéficiaient de contrats lucratifs avec des ministères et des entreprises publiques sud-africaines.

Ils ont également employé plusieurs membres de la famille Zuma - dont le fils du président, Duduzane - à des postes de direction.

L'autorité fiscale visée

Le juge Zondo constate que le Service des impôts sud-africain (Sars), autrefois considéré comme une institution fiscale de classe mondiale, était l'un des principaux départements visés par la captation de l'État, car "ses capacités d'enquête et d'exécution constituaient un obstacle pour les personnes impliquées dans le crime organisé".

Sous la direction de Tom Moyane, un allié de Zuma, l'institution est systématiquement et délibérément affaiblie, selon le rapport.

Plus de 2 000 cadres supérieurs hautement qualifiés sont partis, y compris des enquêteurs qui sont chassés par une culture omniprésente de la peur et de l'intimidation.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Tom Moyane a été fortement critiqué pour sa gestion de l'organisme fiscal sud-africain

"Zuma a promis le poste de commissaire du Sars à Tom Moyane bien avant que la nomination ne soit faite, malgré le processus alors en cours pour sélectionner la personne appropriée parmi un grand nombre de candidats", indique le rapport.

"La seule conclusion possible est que l'organisation a été délibérément capturée et que le président Zuma et M. Moyane ont joué un rôle essentiel dans la capture du Sars et son démantèlement de la manière dont cela a été fait pendant le mandat de M. Moyane en tant que commissaire".

"Ce qui s'est passé au Sars était inévitable dès que M. Moyane y a mis les pieds. Il a démantelé les éléments de la gouvernance un par un. C'était plus qu'une simple mauvaise gestion. Il s'est emparé du contrôle de Sars comme si c'était à lui de le faire", poursuit le rapport.

La Commission recommande que M. Moyane "soit accusé de parjure en relation avec les faux témoignages qu'il a présentés au Parlement".

Aucune recommandation visant à l'inculper pour corruption n'est formulée jusqu'à présent, et il ne fait aucun commentaire à la suite du rapport.

Une compagnie aérienne victime de fraude

Un autre proche allié de Zuma et ancien président du conseil d'administration de South African Airways (SAA), Dudu Myeni, son fils Thalente et plusieurs autres anciens hauts responsables de la SAA sont également fortement impliqués.

Sous la direction de Mme Myeni, SAA est devenue "une entité rongée par la corruption et la fraude", selon le rapport.

Le juge Zondo constate qu'il existe des preuves "accablantes et corroborées" que Mme Myeni bénéficiait illégalement des ressources de la State Security Agency (SSA) et jouissait de la protection d'agents infiltrés, formés à l'étranger aux stratégies de contre-espionnage et à la collecte de renseignements.

Le rapport note que ses liens avec les hauts responsables de la SSA révèle "le pouvoir de Mme Myeni et sa proximité avec le président Zuma".

Elle n'a pas fait de commentaire.

Le juge Zondo accuse Zuma de fuir la commission "parce qu'il savait que des questions lui seraient posées auxquelles il n'aurait pas pu répondre. C'est l'antithèse de la responsabilité".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le fils de Jacob Zuma, Duduzane Zuma (à droite sur la photo), a travaillé pour les frères Gupta

Zuma refuse de coopérer avec l'enquête, arguant que le juge Zondo est partial à son égard. Cela conduit à l'emprisonnement de l'ancien président en juillet 2021 pour outrage à la cour.

Il est libéré sur parole pour raisons médicales en septembre, avant que la Haute Cour n'ordonne son retour en prison en décembre.

Zuma a fait appel de cette décision et reste donc en liberté conditionnelle.

La procédure de la commission dure plus de 400 jours sur trois ans, avec la comparution de plus de 300 témoins. Plus de 1,7 million de pages de documents sont présentées comme preuves.

Des batailles juridiques en perspective

Bien que la commission soit une commission d'enquête et qu'elle n'ait aucun pouvoir de poursuite, un règlement modifié adopté par le président Cyril Ramaphosa à la fin du mois de juillet permet aux services répressifs d'accéder aux informations obtenues par la commission.

Il permet également au personnel de la commission de prendre un emploi ou d'être nommé en tant que consultant par les organismes chargés de l'application de la loi afin d'accélérer les poursuites.

L'autorité nationale chargée des poursuites s'est battue pour extrader les frères Gupta, Atul, Rajesh et Tony.

On ignore où ils se trouvent actuellement, après avoir fui aux Émirats arabes unis (EAU) en 2018, peu après la destitution de M. Zuma.

Il est probable que Zuma, M. Moyane, Mme Myeni et d'autres personnes mises en cause par le rapport du juge Zondo voudront faire vérifier les conclusions par un tribunal - car les révélations ne sont pas définitives.

Compte tenu de ce qui s'est passé ces dernières années dans les affaires de séquestration de l'État, une longue bataille juridique risque de s'ensuivre.

Ce n'était que le premier des rapports du juge Zondo sur les allégations de corruption sous Zuma. Deux autres seront publiés avant la fin du mois de février.

