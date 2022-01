Trafic de drogue : au Niger la police saisit une quantité record de 200 kg de cocaïne dans la voiture du maire

Les autorités ont déclaré que la saisie était la plus grande quantité de cocaïne jamais saisie au Niger.

Un maire et son chauffeur ont été arrêtés dans un désert du nord du Niger avec plus de 200 kg de cocaïne dans leur véhicule, selon la police.

L'agence nigérienne de lutte contre la drogue indique qu'il s'agit de la plus grande quantité de cocaïne saisie dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

La contrebande de drogue et les saisies de la police sont de plus en plus fréquentes dans la région.