Leonardo DiCaprio : des scientifiques donnent le nom de l'acteur et défenseur de l'environnement à un nouvel arbre

Par Helen Briggs

Correspondante Science

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Leonardo DiCaprio a assisté à la conférence sur le climat Cop26 à Glasgow

Un arbre nouveau pour la science a été baptisé du nom de Leonardo DiCaprio.

Les scientifiques des Jardins botaniques royaux de Kew ont déclaré qu'ils voulaient rendre hommage à la star pour son aide à la sauvegarde d'une forêt tropicale contre l'exploitation forestière.

L'arbre, qui a reçu le nom officiel d'Uvariopsis dicaprio, ne pousse que dans la forêt camerounaise connue pour son incroyable biodiversité.

"Nous pensons qu'il a joué un rôle crucial dans l'arrêt de l'exploitation de la forêt d'Ebo", a déclaré le Dr Martin Cheek de Kew.

Les scientifiques et les défenseurs de l'environnement ont été horrifiés lorsqu'ils ont entendu parler des plans visant à ouvrir de vastes étendues de la forêt d'Ebo à l'exploitation forestière.

Crédit photo, LornaMacKinnon Légende image, L'arbre "dicaprio" ne pousse qu'à un seul endroit dans une forêt tropicale isolée.

L'une des plus grandes forêts tropicales humides relativement intactes d'Afrique centrale, elle abrite le peuple Banen et un ensemble de flore et de faune uniques, notamment des gorilles, des chimpanzés et des éléphants de forêt menacés.

Des experts internationaux ont écrit une lettre au gouvernement pour documenter les précieuses espèces animales et végétales menacées d'extinction. La question a été reprise par DiCaprio, dont les messages sur les réseaux sociaux à l'intention de ses millions d'abonnés ont donné de l'élan à la campagne.

Le gouvernement a ensuite annulé les plans visant à autoriser l'exploitation forestière, bien que la forêt n'ait pas encore été officiellement désignée comme un parc national.

"Cela pourrait n'être qu'un sursis à exécution", a ajouté le Dr Cheek.

L'arbre "dicaprio" est la première plante nouvelle pour la science à être officiellement nommée par les scientifiques de Kew en 2022, par le biais d'une publication dans la revue scientifique PeerJ.

Ce petit arbre tropical à feuilles persistantes possède des fleurs jaunes brillantes qui poussent sur son tronc. Membre de la famille de l'ylang-ylang, il n'a été trouvé que dans une petite zone de la forêt et est en danger critique d'extinction.

Crédit photo, JohanHermans Légende image, L'"orchidée fantôme" pousse dans l'obscurité totale

L'année dernière, plus de 200 plantes et champignons du monde entier ont été officiellement nommés par les scientifiques de Kew et leurs collaborateurs, dont un lys rose de la même forêt, une plante de tabac sauvage piégeant les insectes trouvée en Australie et une orchidée aux fleurs étoilées de l'île de Madagascar qui peut pousser dans l'obscurité.

Plusieurs de ces nouvelles espèces sont déjà éteintes et beaucoup sont menacées par la déforestation, le défrichage et les sécheresses, les inondations et les incendies provoqués par le changement climatique.

Sur les 16 nouvelles espèces d'orchidées découvertes à Madagascar, trois sont considérées comme éteintes à l'état sauvage en raison de la destruction de leur habitat. Une autre a disparu en raison de l'abattage des forêts pour la culture de plantes destinées à l'huile de géranium utilisée dans l'industrie de l'aromathérapie en Europe. Enfin, une nouvelle primevère du Cap originaire du Katanga, au Congo, est menacée par les mines de cuivre.

Crédit photo, MaartenChristenhusz Légende image, Cette plante de tabac sauvage peut piéger les petits insectes

Tant qu'une espèce n'a pas de nom scientifique, l'évaluation de son risque d'extinction est presque impossible, ce qui rend la protection contre l'extinction très difficile.

Selon le Dr Martin Cheek, la liste des découvertes spectaculaires de 2021 nous rappelle que c'est notre dernière chance de trouver des espèces inconnues, de les nommer et de les protéger avant qu'elles ne s'éteignent.

"Il existe encore des milliers d'espèces de plantes et peut-être des millions d'espèces de champignons que nous ne connaissons pas", a-t-il déclaré. "Cet habitat naturel dans lequel elles poussent - surtout les forêts, mais aussi d'autres habitats - est de plus en plus rapidement détruit par nous, les humains, sans savoir ce qu'il y a là."

