Christine Mboma : l'athlète namibienne remporte le prix BBC de la personnalité sportive africaine de l'année

il y a 14 minutes

"Je me sens très bien et je suis très fière d'être namibienne", a-t-elle déclaré à BBC Sport Africa.

Mboma a devancé les coureurs kenyans Eliud Kipchoge et Faith Kipyegon, le para-athlète sud-africain Ntando Mahlangu, le gardien de but sénégalais Edouard Mendy et la nageuse sud-africaine Tatjana Schoenmaker pour remporter le prix.