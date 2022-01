CAN 2022 au Cameroun : Jouer au football à l'ombre d'une rébellion

James Copnall

BBC Newsday, Limbé, Cameroun

il y a une heure

Crédit photo, AFP Légende image, C'est la première fois en 50 ans que le Cameroun accueille la Coupe d'Afrique des Nations

Un groupe de futurs footballeurs transpirent et brillent en jouant au football dans la chaleur de fin d'après-midi, leurs chaussures projetant de petits nuages ​​de poussière pendant qu'ils courent.

Ils jouent à deux pas des vagues envoûtantes de l'océan Atlantique et à l'ombre du pic triangulaire du mont Cameroun.

Ils sont manifestement ravis que leur ville, Limbé, accueille des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN).

Le tournoi international de football phare du continent débutera dimanche.

"C'est un grand plaisir pour nous, Camerounais. Ce sera un plaisir d'accueillir des gens d'autres pays pour ce grand tournoi", déclare Erik.

Frederick, qui joue comme gardien de but pour l'une des meilleures équipes de Limbé, dit qu'il a hâte d'apercevoir des stars de la Premier League comme l'Egyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané.

Jusqu'à présent, il ne pouvait les regarder qu'à la télévision.

"Peut-être que je pourrais leur parler, les saluer. Je serais très heureux."

Légende image, Le mont Cameroun surplombe la ville de Limbé

Limbé est la seule ville des régions anglophones du Cameroun à accueillir des matchs de la CAN et tout comme le mont Cameroun surplombe le terrain d'Erik et de Frederick, il y a une ombre sur le tournoi ici.

Depuis près de cinq ans, le Cameroun anglophone est déchiré par la guerre civile.

Le Cameroun a été morcelé par les Français et les Britanniques, et cet héritage colonial a laissé une fracture linguistique.

Pendant des décennies après l'indépendance, les anglophones se sont plaints d'être marginalisés, le pouvoir politique et économique étant concentré entre les mains de la majorité francophone.

En 2016, des avocats et des enseignants ont mené un mouvement de protestation pacifique au Cameroun anglophone. Beaucoup ont été arrêtés et en quelques mois la région était en guerre.

'Enfer sur Terre'

Personne ne sait exactement combien de personnes sont mortes, bien que les groupes séparatistes et les forces gouvernementales aient été accusés d'atrocités.

Plus d'un million de personnes ont été chassées de chez elles.

"C'était comme un enfer sur terre", raconte Akame Kingsly Ngolle, qui dirigeait une école à Munyenge - au nord de Limbé - mais a dû fuir lorsque les balles ont commencé à crépiter.

"En tant qu'individu, tout ce que j'avais a été incendié, ma maison et tout le reste."

La plupart des enseignants et des élèves se sont également rendus à Limbé, et l'école fonctionne à nouveau, bien que dans des locaux loués. Les murs en bois du rez-de-chaussée du bâtiment de trois étages donnent l'impression d'être une solution temporaire.

Les enseignants doivent faire face à de nombreuses difficultés, y compris des élèves qui ont raté de nombreuses années d'études.

Personne ne va à l'école - ou ne fait grand chose - le lundi non plus. Comme la plupart du Cameroun anglophone, Limbé est transformée en ce qu'on appelle ici une « ville fantôme » à l'époque, à cause des menaces des groupes séparatistes d'attaquer quiconque se rend au travail ou à l'école.

Student

Ailleurs, dans la région, des écoles ont été attaquées. Des élèves et des enseignants ont été tués.

Ce n'est pas tout.

Le jeune Augustine Akwa est heureux d'avoir trouvé un endroit sûr à Limbé, mais il dit que lui et de nombreux autres étudiants déplacés ont du mal à joindre les deux bouts : « acheter des manuels est difficile, même avoir assez à manger. Ce sont les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. »

Cela ne l'a pas empêché de poursuivre ses études pour autant et il rêve de devenir ingénieur pétrolier pour subvenir aux besoins de sa famille.

J'ai trouvé une détermination similaire à améliorer leur vie chez de nombreuses personnes déplacées que j'ai rencontrées à Limbé.

Un autre exemple est Ringnyu Lovetta Ngala qui a mis en place les services de nettoyage "de la grâce de Dieu", pour donner aux personnes déplacées comme elle du travail de nettoyage, de lessive, de désherbage, d'agriculture et d'autres services.

Dans un bon mois, les gens peuvent gagner un peu plus de 40 $ (environ 23 000 Franc CFA) - pas beaucoup, peut-être, mais assez pour payer le loyer ou les frais de scolarité.

Beaucoup espèrent que la CAN pourrait apporter un léger soulagement de leurs soucis quotidiens.

Ce ne sont pas seulement les personnes déplacées par le conflit anglophone qui en ressentent les effets.

Au Sema Beach Hotel - un vieil immeuble tentaculaire au bord de la mer, avec un terrain de basket sur terre et un filet de volley-ball dans l'eau - ils ont été contraints de licencier 80 % de leur personnel ces dernières années, à cause de la crise et la pandémie de Covid.

La CAN peut amener des délégations et des fans dans les hôtels et occuper les marchés, mais que se passera-t-il après le tournoi ?

Et il y a aussi la question de savoir s'il est risqué d'avoir des matchs à Limbé.

Les séparatistes ne veulent pas que le tournoi se déroule ici et ont menacé de le perturber.

Sécurité renforcée

Un haut responsable, Engamba Emmanuel Ledoux, admet qu'une bombe a explosé la semaine dernière - bien que personne n'ait été blessé - mais affirme que les autorités assureront la sécurité des équipes et des supporters pendant le tournoi.

Dans le cadre de cet effort, des soldats lourdement armés d'une unité d'élite - la Brigade d'intervention rapide - patrouillent dans les rues de Limbé.

Felix Agbor Balla, avocat et militant des droits humains, qui était l'une des voix les plus en vue contre la marginalisation dans la phase pacifique de la lutte, pense que le gouvernement et les séparatistes ratent un tour.

Il dit que les séparatistes devraient déclarer un cessez-le-feu pour le tournoi et que le gouvernement devrait libérer les prisonniers, y compris le chef séparatiste Ayuk Tabe.

Jusqu'à présent, il semble que cela se produise - et peu d'indications que les deux parties se fassent suffisamment confiance pour s'engager dans le type de discussions significatives nécessaires pour mettre fin à la crise.

Des militantes comme Esther Njomo Omam font valoir que si les hommes se battent, ce sont les femmes et les enfants qui souffrent le plus.

Les autorités espèrent que la CAN pourra rassembler les gens, et même ceux qui se méfient du gouvernement central pourront se rendre au stade de Limbé pour voir les stars du football les plus brillantes du continent.

Il faudra cependant bien plus que cela pour panser les blessures de ces dernières années.

