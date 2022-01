CAN 2022 : comprendre le symbolisme des surnoms des équipes

Crédit photo, Montage Mamadou Faye Légende image, Fauves, félins, alligators et oiseaux se donnent en spectacle à la CAN

Sur les 24 nations représentées à cette CAN au Cameroun, seules sept ne portent pas un surnom lié à un animal.

Le symbolisme qui accompagne les différentes formations à cette compétition est tout aussi culturel que millénaire. Souvent, les surnoms des équipes ont un rapport avec l'emblème de leur pays dans l'imaginaire collectif.

Mais ces attributs de prestige, de courage, de puissance, d'intelligence qu'évoquent ces symboles se reflètent-ils dans les performances des différentes équipes nationales ?

Les Lions

Crédit photo, DEA / F. GALARDI Légende image, En Afrique, le lion est considéré comme le roi naturel de la forêt

Parmi tous ces animaux qui pullulent en Afrique, le lion est considéré comme le roi naturel de la forêt.

Pour beaucoup de peuples du continent, il symbolise la force. C'est pour cela que le Cameroun, le Sénégal et le Maroc en ont fait leur mascotte.

Au Cameroun, l'équipe nationale porte le nom de Lions Indomptables. Chez les Fangs, les Bamilékés, les Bassas, les Bamouns et autres ethnies du pays, le Lion symbolise la force et la bravoure. Pour marquer son territoire et singulariser la force de son équipe nationale, le pays y associe l'épithète (indomptable) pour démontrer sa liberté. Le qualificatif semble leur aller très bien car les Lions Indomptables ont remporté cinq fois la CAN en 1984, en 1988, en 2000, en 2002 et en 2017. Ils ont été finalistes par deux fois, en 1986 et en 2008.

Au Sénégal, le nom de Lions de la Téranga est donné à l'équipe nationale, un peu après la campagne épique de 2002 en Coupe du monde où l'équipe avait atteint pour sa première qualification à cette compétition le stade des quarts de finale. Mais le Sénégal n'a jamais remporté une CAN de son histoire. Il a été tenu en échec par deux fois en finale, en2002 par le Cameroun au Mali, et en 2019 par l'Algérie en Egypte. Les critiques soutiennent souvent que le mot "Teranga" (hospitalité) ne rime pas avec le vrai caractère du lion qui est par nature chasseur et conquérant. Ce qui expliquerait, selon eux, les performances jusqu'ici mitigées du Sénégal à la CAN.

Au Maroc, l'équipe répond au nom des Lions de l'Atlas qui symbolisent la royauté au Maroc. En 18 participations à la CAN, malgré la vivacité de ses lions, le Maroc n'a remporté la compétition qu'une seule fois en 1976. Il arrive en 2004 en finale.

Les Eléphants

Crédit photo, Getty Images Légende image, En Afrique, l'éléphant symbolise généralement la puissance et la sagesse

En Afrique, l'éléphant symbolise généralement la puissance et la sagesse. Dans l'antiquité, il était utilisé comme un animal de guerre. A l'état sauvage, il est très tenace et tranquille, mais sait bien se défendre s'il se sent menacé. Il est également associé à la noblesse, à l'honneur et à la richesse.

En Côte d'Ivoire, il est l'emblème de la nation. Les Eléphants de Côte d'Ivoire ont remporté la CAN à deux reprises, en 1992 au Sénégal et en 2015 en Guinée équatoriale. Par deux fois, les pachydermes ont piétiné les Black Stars du Ghana, aux séances des tires aux buts. Ils ont aussi été finalistes en 2006 en Egypte et en 2012 au Gabon.

En Guinée, les éléphants sont appelés Syli en Soussou, une langue locale. Le Syli national incarne la puissance et la force de l'équipe de Guinée. Pour 11 participations à la Coupe d'Afrique des nations, le Syli national a une fois été en finale perdue face au Maroc en 1976, à l'époque où le légendaire club du Hafia de Guinée était dans ses beaux jours.

Les Aigles

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'aigle représente la force et le prestige

L'aigle représente pour beaucoup les idées de beauté, de force et de prestige. Maitre des airs, il s'envole très haut pour localiser ses proies. Rapace vorace et ravisseur, il est sans pitié pour ses différentes proies, surtout les serpents, les autres oiseaux ou animaux à sa portée.

Au Mali, l'équipe nationale de football est appelée les Aigles du Mali. Dans l'emblème de la République du Mali on y voit un aigle déployant ses ailes. Mais l'histoire de l'origine du sunom de l'équipe serait une toute autre histoire. Selon une version, Quand le Mali atteint la finale de la CAN pour une première participation en 1972 qu'elle perd face à la RDC, le Zaïre à l'époque, l'équipe avait un entraineur allemand du nom de Karl-Heinz Weigang. Ce dernier fournissait des maillots frappés du blason de la RFA, un aigle monocéphale qui était l'emblème de l'Empire allemand et de la république de Weimar. En voyant l'image sur les maillots, la légende et premier Ballon d'or africain Salif Keïta aurait proposé à ses coéquipiers de donner le nom des Aigles à l'équipe nationale du Mali.

En Tunisie, l'équipe nationale est surnommée les Aigles de Carthage. Il faut rappeler que Carthage était la capitale de l'Afrique du Nord à l'époque de l'empire romain, avec l'aigle pour emblème. Les Aigles de Carthage n'ont jamais remporté la CAN. En 1965, ils s'inclinent en finale, à domicile, face au Ghana. En 1996, ils perdent encore la finale face aux Bafana Bafana d'Afrique du Sud.

Au Nigéria, le Onze national est appelé Super Aigles. L'Aigle est le symbole national. Le nom leur va vraisemblablement très bien car en 18 participations à la CAN, le Nigéria a remporté le trophée à trois reprises en 1980, en 1994 et en 2013. L'équipe des Super Aigles du Nigéria a connu une génération exceptionnelle de joueurs, en l'occurrence Jay Jay Okocha, Nwankwo Kano, Emmanuel Amunike, Rachidi Yekini, médaillés d'or olympiques en 1996.

Les Pharaons

Crédit photo, Getty Images Légende image, Buste de Ramses II

En Egypte, le nom renvoie à la royauté de l'ancien empire qui était dirigé par la dynastie des Pharaons. Cette grande civilisation a une très grande influence dans la vie égyptienne. Le nom Pharaons d'Egypte semble porter bonheur à l'équipe nationale. En effet, l'Egypte en est à sa 23e participation à la CAN qu'elle a remportée sept fois en 1957, en 1959, en 1986, en 1998, en 2006, en 2008 et en 2010.Elle a joué par contredeux finales qu'elle a perdu en 1962 et en 2017. Ils sont amenés par Mohamed Sallah, l'actuel meilleur buteur de Premier League, très attendu dans cette compétition.

Les Etalons

Légende image, L'étalon est l'emblème national du Burkina Faso

Au Burkina Faso, le cheval est un emblème très fort. L'histoire entre le 14e et le 15e siècle quand la princesse Yennenga partit du royaume de Dagomba, situé dans l'actuel nord du Ghana, à bord d'un étalon blanc. La légende des Mossis veut que cette guerrière de l'armée royale, également une excellente cavalière, serait conduite par son cheval égaré au Burkina Faso. Plus tard, elle fera la rencontre d'un chasseur et un prince d'un royaume local. De cette union est né un garçon qu'ils baptisent Ouédraogo, qui signifie étalon en Mooré, une langue locale. Ce fils est le fondateur du royaume mossi au centre-est du Burkina Faso. D'ailleurs deux étalons figurent sur les armoiries du pays. Le nom d'Étalons du Burkina Faso est donné aux joueurs de l'équipe nationale de football du pays.

La liste n'est pas exhaustive mais nous pouvons retenir que les confrontations entre fauves vont rythmer cette CAN jusqu'à la finale qui va se jouer le 6 février prochain.