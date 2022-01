le Nigéria arrête quatre personnes pour cannibalisme présumé et trafic d'organes humains

il y a 26 minutes

La police de l'État de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, annonce avoir arrêté quatre personnes soupçonnées de cannibalisme et de vente d'organes humains, un phénomène rare dans la région.

Les suspects, deux hommes et deux adolescents, sont arrêtés la semaine dernière, précise M. Elkanah, ajoutant que d'autres membres du gang sont recherchés.

Zamfara est l'un des États les plus touchés par une vague de meurtres et d'enlèvements contre rançon, et les autorités sont critiquées pour leur incapacité à lutter contre la violence.