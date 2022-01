Mali : combien de temps la junte peut-elle tenir sous les sanctions de la CEDEAO ?

Lourdes sanctions

La fermeture des frontières entre le Mali et les États membres de l'organisation a fait naître des inquiétudes au sein de la population tandis que dans les zones frontalières, des camions des marchandises ne peuvent pas entrer ni sortir du pays. Le Mali est un pays enclavé dont l'approvisionnement en denrées dépend beaucoup des échanges commerciaux avec ses voisins. Le pays partage des frontières avec l'Algérie, la Guinée, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Sénégal.

Alternatives

La junte au pouvoir a condamné ce qu'il a qualifié de sanctions "illégales et illégitimes" mais se dit ouvert au dialogue avec la CEDEAO. En attendant, elle cherche des alternatives pour contourner les sanctions décidées par la CEDEAO. Le gouvernement a envoyé une importante délégation lundi à Conakry, en Guinée, et une autre mardi à Nouakchott, en Mauritanie, pour discuter des moyens de faciliter la circulation des personnes et des biens dans la région. La Guinée, dirigée elle-même par une junte militaire suspendue des organes de décision de la CEDEAO à la suite d'un coup d'État militaire le 5 septembre 2002, a annoncé qu'elle n'appliquerait pas la fermeture des frontières aériennes et terrestres avec le Mali. De son còté, la Mauritanie n'est pas membre de la Cedeao.