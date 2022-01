Sécurité alimentaire : l'ensète d'Ethiopie, une "culture miracle" pour le changement climatique ?

Le fruit de la plante, qui ressemble à une banane, n'est pas comestible, mais les tiges et les racines amylacées peuvent être fermentées et utilisées pour faire du porridge et du pain.

À l'aide d'enquêtes agricoles et de travaux de modélisation, les scientifiques ont prédit l'étendue potentielle de l'ensète au cours des quatre prochaines décennies. Ils ont constaté que cette culture pourrait potentiellement nourrir plus de 100 millions de personnes et renforcer la sécurité alimentaire en Éthiopie et dans d'autres pays africains, dont le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda.