Covid : les animaux peuvent-ils attraper la maladie de l'homme - et le réinfecter ensuite ?

il y a 52 minutes

Bien que cela ne soit pas encore confirmé, les scientifiques de la santé animale s'inquiètent de la possibilité que le virus mute dans les populations animales et provoque de nouvelles épidémies chez l'homme.

L'abattage des hamsters à Hong Kong a fait la une des journaux dans de nombreux pays, avec des témoignages de personnes proposant d'accueillir des hamsters de compagnie pour éviter qu'ils ne soient remis aux autorités, et d'autres organisant des voyages dans des animaleries pour sauver des animaux menacés de mort.

Mais ce n'est que la dernière des nombreuses épidémies de Covid chez les animaux. Le mois dernier, l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a signalé qu'il y en avait eu 625, touchant 17 espèces dans 32 pays, des lions aux tigres, en passant par les chats et les chiens, les lynx et les visons.

Mais la plupart de ces animaux se trouvaient dans des zoos et des enclos où les tests et la mise en quarantaine sont relativement faciles.

Selon les experts en santé animale, ce sont les animaux sauvages qui constituent une plus grande menace.

Des cerfs de Virginie aux États-Unis et au Canada ont été infectés par le virus Covid provenant de l'homme

Jusqu'à présent, une seule espèce sauvage est connue pour avoir été infectée par l'homme - le cerf de Virginie. Cela a été démontré après que des animaux ont été testés aux États-Unis et au Canada, mais la crainte est que le virus passe de l'homme à d'autres populations d'animaux sauvages dans des pays où aucun test n'est encore pratiqué.

Pourquoi est-ce important ?

Selon les experts, les animaux dans la nature pourraient devenir un réservoir pour le virus, où il pourrait muter, donnant lieu à une variante plus dangereuse qui pourrait menacer à la fois la faune sauvage et la santé humaine.

"Si je voulais le faire, je ne sais pas où trouver le financement, quelle devrait être la taille de l'échantillon des tests et avec qui collaborer.

On pense généralement que la pandémie a commencé par un "débordement" du virus de l'animal à l'homme, et le professeur Noel Miranda, expert en gestion des risques de pandémie auprès de l'Association mondiale des vétérinaires, affirme que nous devons maintenant nous concentrer également sur le "débordement" du virus de l'homme à l'animal.

"L'interface entre l'homme et l'animal doit être étudiée et il faut que des disciplines multiples travaillent ensemble sur des problèmes interdépendants."

Il aimerait que les scientifiques s'engagent avec les urbanistes et les experts en gestion des déchets, par exemple, pour faire face au risque de transfert du virus de l'homme par les eaux usées ou les déchets alimentaires.

Réservoirs de virus dans la faune sauvage

Les scientifiques affirment que les chauves-souris, par exemple, sont des réservoirs pour les virus Ebola, Hendra et Nipah, tandis que les ratons laveurs et les renards sont des réservoirs pour la rage, et les blaireaux pour la tuberculose.