Flambée des prix : comment les différents pays sont-ils touchés ?

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images

Le coût des produits de base, tels que la nourriture et le carburant, augmente partout dans le monde.

Les mauvaises récoltes, la pandémie et la pénurie de gaz naturel y sont pour quelque chose, mais certains pays - et régions - sont particulièrement touchés.

Afrique subsaharienne

De nombreuses personnes en Afrique subsaharienne utilisent des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié (GPL) comme principal combustible pour cuisiner. Cependant, le prix du GPL s'est envolé.

Dans certaines régions du Nigeria, le prix de détail a plus que doublé au cours de l'année écoulée, selon le Bureau national des statistiques du pays.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le GPL est un combustible populaire pour la cuisine en Afrique

De nombreuses personnes préfèrent cuisiner avec du bois de chauffe, du charbon de bois ou des types de gaz moins chers et plus sales comme le kérosène. Cette pratique nuit non seulement à l'environnement, mais aussi aux poumons des personnes qui font la cuisine.

L'augmentation du prix du pétrole fait également grimper le prix des engrais et le coût du transport des aliments des fermes aux magasins et aux marchés.

Selon l'Observatoire de la Terre de la NASA, le temps sec affecte les récoltes dans de nombreux pays africains. Cela entraîne également une hausse des prix.

En Angola, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 36,4 % au cours de l'année écoulée, selon l'Institut national des statistiques du pays.

Les Nations unies estiment qu'il y a désormais 282 millions de personnes sous-alimentées en Afrique.

Au Malawi, l'augmentation du coût de la vie a récemment déclenché d'importantes manifestations antigouvernementales.

Turquie

En décembre, des milliers de personnes ont manifesté à Istanbul et dans la ville de Diyarbakir, dans le sud-est du pays, pour protester contre la hausse du coût de la vie.

L'inflation a augmenté de 36 % l'année dernière, selon l'Institut turc de la statistique (TSI). Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 44 % sur l'année et de 14 % au cours du seul mois de décembre.

À Istanbul, des milliers de personnes font la queue pour obtenir du pain dans les boulangeries publiques, où les prix sont subventionnés, car elles n'ont pas les moyens d'acheter du pain dans les magasins privés.

Les prix du pain ont augmenté en partie à cause des hausses des prix du carburant et des engrais, mais aussi parce que le gouvernement turc a augmenté le prix minimum du blé et de l'orge pour soutenir les revenus des agriculteurs.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En Turquie, des milliers de personnes font la queue dans les magasins de pain gérés par l'État

Les denrées alimentaires ne sont pas les seules à devenir plus chères. Selon l'IAC, les tarifs des bus, des trains et des ferries ont augmenté de plus de 50 % en 2021. Les factures d'électricité et de gaz des ménages ont augmenté de 50 % et 25 % respectivement.

Les gouvernements tentent généralement de contrôler la hausse des prix en augmentant les taux d'intérêt. Cela rend l'argent plus difficile à emprunter et empêche qu'une trop grande quantité d'argent soit mise en circulation. Cependant, le président turc Recep Erdogan a refusé de le faire, affirmant que les taux d'intérêt élevés sont "un mal qui rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres".

L'année dernière, le président a ordonné à la banque centrale de Turquie de réduire les taux d'intérêt. Cela a entraîné une chute de 45 % de la valeur de la monnaie turque, la lire, par rapport au dollar américain, et une hausse du prix des produits importés.

La réponse du gouvernement à la flambée des prix a été d'augmenter le salaire minimum de 50 %.

L'économiste Ozlem Derici Sengul, associé fondateur de Spinn Consulting à Istanbul, prévient que le taux d'inflation en Turquie atteindra 50 % au printemps. La banque d'investissement Goldman Sachs prévoit qu'il atteindra entre 40 et 50 %.

Brésil

Au Brésil, les prix à la consommation augmentent de plus de 10 % par an et les prix des carburants ont augmenté de 50 %, selon l'Institut de géographie et de statistique (IGBE) du gouvernement brésilien.

Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 14 % l'année dernière, une grave sécheresse ayant entraîné des pénuries d'aliments de base tels que le riz et les haricots, ainsi que d'aliments pour animaux.

Le Brésil possède plus de bétail que n'importe où ailleurs dans le monde, mais les prix du bœuf ont tellement augmenté l'année dernière que le nombre de personnes qui en achètent a chuté de 67 %, selon l'institut de sondage brésilien Datafolha.

Crédit photo, AFP via Getty Légende image, Le Brésil possède plus de bovins que tout autre pays, mais moins de Brésiliens ont les moyens d'acheter du bœuf

Le coût de l'énergie a également augmenté en raison de la sécheresse de l'année dernière. Les centrales hydroélectriques brésiliennes, qui produisent la majeure partie de l'énergie du pays, ont dû fermer par manque d'eau, ce qui a entraîné une hausse d'un cinquième des tarifs d'électricité des ménages l'année dernière, selon l'IGBE.

Le niveau de vie au Brésil est pire qu'il ne l'a été depuis 2012. La Fondation Getulio Vargas, un institut de recherche, estime que parmi les 213 millions d'habitants, 27,7 millions de personnes vivent désormais sous le seuil de pauvreté officiel de 49 dollars (28 330 FCFA) par mois.

Sri Lanka

Selon l'indice officiel des prix à la consommation Columbo (CCPI), les prix des denrées alimentaires sont supérieurs de plus de 20 % à ce qu'ils étaient à la même époque l'année dernière, car l'État insulaire a eu du mal à financer les importations de produits alimentaires essentiels.

En raison de la pandémie de Covid, le Sri Lanka n'a pas pu, pendant deux ans, tirer les bénéfices qu'il tire habituellement du tourisme. En conséquence, ses réserves de devises étrangères sont tombées très bas. Le gouvernement a dû restreindre les livraisons de denrées alimentaires car les banques commerciales manquent de devises pour les payer.

Légende image, En tant que nation insulaire, le Sri Lanka est fortement tributaire des importations pour nourrir sa population

Cela a entraîné des pénuries dans les magasins et de fortes augmentations des prix de nombreux produits de base tels que le riz, la farine de blé et le lait en poudre. Le prix du gaz pour la cuisine a augmenté de 85 % en un an, selon la CCPI.