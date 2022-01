Coup d'Etat au Burkina Faso : qu'ont déclaré les soldats et quelles sont les réactions ?

il y a une heure

La déclaration a été publiée au nom d'un groupe dont on n'avait jamais entendu parler auparavant, le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR).

Ce qu'ont dit les soldats du MPSR

La déclaration indique que le parlement et le gouvernement ont été dissous, et que la constitution a été suspendue, mais promet un "retour à l'ordre constitutionnel" dans un "délai raisonnable".

Des manifestants réunis à Ouagadougou pour soutenir les militaires tiennent une photo du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, chef de la mutinerie et du Mouvement patriotique pour la protection et la restauration (MPSR), le 25 octobre 2022.

Pas d'autre alternative envisageable, selon "Sauvons le Burkina"

"Il n'y avait aucune issue possible qui pouvait être différente de ce que nous avons vécu aujourd'hui. Ce que nous pouvons espérer : que le meilleur puisse en sortir. Pour que le meilleur puisse en sortir il va falloir que le gouvernement de transition ne se comporte pas de la même façon que le gouvernement qui vient de partir, ou encore pire. Et pour ça il va falloir qu'il donne des assurances au peuple burkinabè." ajoute-t-il.

Manifestation de soutien à Ouagadougou

Un coup d'État ne peut pas être une solution, selon la CGTB

La Confédération générale des travailleurs du Burkina (CGT-B) semble se démarquer des manifestations de soutien au coup d'Etat. Son Secrétaire général adjoint Norbert Ouangre soulève une question de principe de son organisation qui est de condamner les coups d'Etat : "Il y a une position de principe au sein de la CGT-B qui est de condamner les coups d'état. On peut même dire qu'au niveau de l'UAS le même principe prévaut parce que dans notre récente déclaration concernant le Mali, nous avons dit que notre déclaration n'allait pas dans le sens de soutenir la junte au Mali, ni un coup d'Etat en général. Ce qui signifie bien que, en général on est même hostile aux coups d'Etat parce que nous ne voyons pas en quoi ils peuvent être la solution aux problèmes que vit un pays."

Cependant, il annonce des concertations à venir pour dégager une position par rapport à la situation actuelle : "Pour ce qui est arrivé chez nous, avant-hier et hier, pour nous il s'agit de se concerter à différents niveaux notamment à celui de l'UAS pour dégager une position commune sur la question. Nous avons un cadre unitaire et pour nous il est important que nous puissions nous concerter et puis essayer d'analyser la situation si cela permet d'aboutir à une déclaration qui va situer les militants et l'opinion en général, on va aller dans ce sens-là."