Coup d'Etat au Burkina : offre de service d'entrepreneurs militaires russes à la junte

il y a 12 minutes

Un groupe d'entrepreneurs militaires russes a écrit aux putschistes du Burkina Faso pour leur proposer de former l'armée de ce pays d'Afrique de l'Ouest dans sa lutte contre les djihadistes.

Le groupe, qui se fait appeler "Communauté des officiers pour la sécurité internationale" et qui est basé en République centrafricaine, a publié son offre dans une lettre que la BBC a vue et vérifiée. Il n'est pas clair si elle a été ou sera acceptée. Le Burkina Faso est désormais dirigé par une junte militaire qui a renversé le gouvernement du président Roch Kabore lundi.

L'offre est explicite - si les instructeurs russes sont invités à former l'armée au Burkina Faso, dit-elle, ils peuvent le faire efficacement.

Elle affirme qu'en dépit du fait qu'ils [la France et ses alliés au Sahel] mènent l'opération depuis plus de dix ans, ils n'ont eu aucun succès, et ajoute que le groupe russe peut aider les soldats burkinabés à "maîtriser la situation sécuritaire en très peu de temps".