Coup d'Etat au Burkina Faso : pourquoi les militaires reprennent le pouvoir en Afrique de l'Ouest

il y a 37 minutes

Crédit photo, Reuters Légende image, Certains Burkinabè ont salué la prise de pouvoir par les militaires

Après la prise de pouvoir par l'armée au Burkina Faso, l'analyste régional Paul Melly se demande pourquoi l'Afrique de l'Ouest connaît une nouvelle vague de coups d'État alors que la démocratie semblait s'être installée dans la région.

Moins de cinq mois après que des soldats en treillis soient apparus à la télévision nationale guinéenne pour annoncer qu'ils avaient destitué le président Alpha Condé, le spectacle s'est répété lundi au Burkina Faso, où les militaires ont proclamé le renversement du chef de l'État Roch Kaboré.

Sans oublier le double-putsch au Mali, où des officiers de l'armée ont déposé le président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020.

Ils ont promis à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) d'organiser des élections le mois suivant, mais en mai 2021, ils ont organisé une deuxième prise de pouvoir pour reprendre le contrôle de la transition et ont ensuite établi des plans pour rester au pouvoir pendant près de cinq années supplémentaires.

Pourtant, l'Afrique de l'Ouest était une région où la politique civile multipartite constitutionnelle était devenue la norme.

Presque tous les pays étaient au moins formellement démocratiques, même si certains présidents élus, une fois en fonction, tordaient les règles pour perpétuer leur maintien au pouvoir.

Aujourd'hui, trois membres du bloc régional de la C (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest) sont sous le commandement d'hommes en uniforme.

L'ère longtemps oubliée de l'homme fort militaire fait-elle un retour en force ?

C'est probablement une façon trop simple de voir les choses.

La Guinée a toujours été un cas à part, avec une longue histoire de mauvaise gouvernance et de répression.

Alpha Condé a été élu comme le premier chef d'État démocratique en 2010, mais il est devenu de plus en plus autocratique, modifiant la constitution pour pouvoir briguer un nouveau mandat en 2020 et emprisonnant un nombre croissant d'opposants.

Sa chute en septembre dernier, aux mains de soldats qui promettaient une transition inclusive vers une véritable démocratie, a été saluée presque universellement par les Guinéens ; même son propre parti politique n'a pas exprimé le moindre regret.

En revanche, au Burkina Faso, comme au Mali, c'est la crise sécuritaire djihadiste qui a clairement exercé un effet déstabilisateur.

Les informations incessantes sur les attaques islamistes alimentent la colère populaire dans les rues des villes et le ressentiment des soldats qui ont le sentiment d'être envoyés, trop peu armés, sous-payés ou même sous-alimentés, pour soutenir la lutte contre des groupes militants qui ne font pas de prisonniers.

Le putsch de Ouagadougou de cette semaine - comme le coup d'État de 2020 au Mali, et même la précédente prise de pouvoir militaire de 2012 dans ce pays - est une explosion d'exaspération de la part des soldats de rang inférieur et intermédiaire qui risquent leur vie sur la ligne de front dans ce qui est un conflit brutalement intransigeant.

Les sentiments étaient devenus particulièrement intenses depuis l'attaque djihadiste du 14 novembre contre la garnison de gendarmerie d'Inata, dans le nord du Burkina Faso, qui a fait 53 morts sur 120 soldats.

Crédit photo, Reuters Légende image, Certains Burkinabés souhaitent que les forces russes remplacent les forces françaises, comme elles l'ont fait au Mali

Les demandes d'une stratégie de sécurité plus efficace se sont accumulées tout au long de l'année dernière, et le président Kaboré a remanié d'abord son gouvernement, puis le commandement militaire, dans le but de retrouver l'élan politique et de commencer à rétablir une certaine stabilité dans les provinces du nord et de l'est du Burkina Faso, qui ont été meurtries.

Au cours des deux dernières années, plus de 1 000 écoles ont été fermées et 1,5 million de personnes ont fui leur domicile pour échapper à la violence, certaines n'ayant d'autre choix que de mendier de l'argent ou de la nourriture dans les rues de la capitale. Plus de 2 000 personnes ont perdu la vie.

Bien sûr, la crise du Sahel n'est pas nouvelle. Depuis une décennie, les groupes djihadistes et les tensions intercommunautaires menacent la sécurité de la vie quotidienne des villages dans des zones de plus en plus étendues de la région, tandis que des gouvernements faibles luttent pour maintenir une administration et des services publics de base.

L'intervention des forces françaises et ouest-africaines au Mali en 2013 a bien libéré des villes de l'occupation islamiste militante. Mais elle n'a pas mis un terme à l'expansion de la carte de la violence rurale.

Et au cours des trois dernières années, la spirale de l'insécurité a donné l'impression de s'accélérer - en particulier au Burkina Faso, où le schéma des attaques aveugles contre les civils et les avant-postes des forces de sécurité s'est rapidement étendu vers le sud, à partir des zones frontalières plus éloignées, pour toucher des communautés toujours plus proches de Ouagadougou.

La principale route orientale menant à Fada Ngourma et, au-delà, à la frontière avec le Niger, n'est plus sûre. Et les mines se cachent facilement dans la poussière des routes rurales de la région, mettant en péril les trajets quotidiens vers les marchés ou les écoles.

En juin dernier, les massacres perpétrés par les insurgés dans les villages de Solhan et de Tadaryat, dans la province de Yagha, ont fait au moins 174 morts.

M. Kaboré a été élu en novembre 2015, dans le sillage d'une révolution populaire qui a chassé le précédent régime autoritaire. Cinq ans plus tard, il a été confortablement réélu pour un second mandat, dans le cadre d'un scrutin globalement équitable et véritablement démocratique.

Mais il a ensuite subi une chute spectaculaire de sa popularité, la confiance en sa capacité à maîtriser l'aggravation de la violence djihadiste s'étant effondrée.

Après des grondements de mécontentement militaire au cours des dernières semaines, les soldats des bases clés de la capitale, Ouagadougou, se sont finalement mutinés dimanche, une agitation qui, le lendemain, s'est transformée en un coup d'État à grande échelle.

Il y a clairement des échos de la prise de pouvoir de l'armée au Mali en 2020. Cette prise de pouvoir avait eu lieu après une vague particulièrement grave d'attaques djihadistes l'année précédente et malgré les progrès réalisés par le gouvernement, les voisins régionaux et la France dans la campagne contre les militants.

Mais cette fois-ci, au Burkina Faso, le calendrier s'est télescopé.

L'attaque d'Inata est survenue alors que le gouvernement était encore en train de redéfinir sa stratégie et le sentiment de panique n'a fait que s'accentuer.

Moins de trois mois plus tard, M. Kaboré est hors du pouvoir et en détention militaire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Environ 1,5 million de personnes ont été contraintes de fuir leurs foyers au Burkina Faso en raison de l'insurrection

Il est facile de penser que les djihadistes cherchent délibérément à semer le trouble dans les armées sahéliennes.

Mais en réalité, la nouvelle d'une attaque meurtrière après l'autre, causant la mort de villageois, de volontaires de la sécurité locale ou de soldats et de gendarmes, alimente un climat de peur et peut-être presque d'impuissance qui peut de toute façon saper la loyauté des armées.

On se demande maintenant si le Niger, qui a été pris pour cible par les mêmes groupes que le Mali et le Burkina Faso, pourrait également être confronté au risque d'une prise de pouvoir militaire.

Il y a peu de certitudes dans l'état actuel du Sahel. Mais il y a quelques différences par rapport à la situation au Burkina.

Le président du Niger, Mohamed Bazoum, a lancé une grande campagne visant à persuader les villageois de retourner dans les zones qu'ils ont fui à cause de la violence, mais avec une présence militaire renforcée et le rétablissement des services publics locaux et des programmes de développement.

Il s'agit d'une tentative d'empêcher la violence djihadiste de dépeupler des zones entières et de détruire le tissu social et économique local. Y parviendra-t-on ?

Certains commentateurs suggèrent que la réponse à la crise du Sahel "est devenue sécuritaire" et que le développement est la vraie réponse.

Mais dans toute la région, nombreux sont ceux qui répondent qu'il n'est pas possible de relever les défis économiques et sociaux sans assurer d'abord la sécurité.