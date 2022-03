Nutrition : consommer du beurre de karité est-il bon pour l’organisme ?

Crédit photo, Getty Légende image, Le beurre de karité est consommé dans le monde entier dans le chocolat, la margarine et comme huile de cuisson, et les géants de la cosmétique l'utilisent également de plus en plus comme hydratant naturel.

Si le beurre de karité est largement intégré dans la composition de nombreux produits cosmétiques et pharmaceutiques, d'un point de vue nutritionnel en revanche, ses bienfaits dans l'alimentation sont moins bien connus. Quels sont les bénéfices du beurre de karité lorsqu'il est consommé ? Est-il bon pour l'organisme ? Viviane Aurélie Tapsoba, nutritionniste burkinabé, fait le tour de ces questions.

Pensez-vous que tout ce qu'on met sur sa peau devrait pouvoir se manger ?

Il est vrai que cet adage fait sens quand on y pense, surtout lorsque l'on constate les effets positifs d'une alimentation saine sur le corps et dans la tête.

Pour ce qui est du beurre de karité, consommé comme aliment dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, il s'agit d'une donnée difficile à vérifier. Le karité pousse dans une vingtaine de pays, allant de l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Ouganda. C'est autant de plats traditionnels cuisinés à base d'huile de karité.

"Le beurre de karité accompagnait tous nos repas"

"Depuis la nuit des temps, depuis nos grands-parents, on utilise le beurre de karité pour notre corps et nos cheveux. Et ce qu'on utilise pour les cheveux ou le corps, on l'utilise aussi pour les grillades", explique Saibou Touré, acheteur d'amandes de karité à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Crédit photo, Saibou Touré Légende image, Saibou Touré, acheteur d’amandes de karité, regrette qu'il n'y ait pas eu de "promotion forte" pour la consommation du beurre de karité

Saibou Touré connait le gout du beurre de karité depuis qu'il est tout petit et déplore le fait qu'on en consomme moins aujourd'hui en faveur d'autres huiles de substitution comme l'huile de palme.

"Quand on était petits, on utilisait le karité dans l'art culinaire, dans la plupart des mets. L'huile n'existait pas comme on la connait maintenant, je me souviens que le beurre de karité accompagnait tous nos repas, toutes nos grillades et autres. Dans les villages reculés, on utilise toujours le beurre de karité dans l'alimentation".

Crédit photo, Getty Légende image, Du Burkina à la Guinée, en passant par le Mali, les mets et spécialités à base de beurre de karité sont aussi nombreuses que variées.

Dans de nombreux pays occidentaux, le karité est utilisé dans l'industrie alimentaire pour donner de la saveur et adoucir le chocolat, les confiseries, biscuits et autres produits contenant de la graisse végétale. Cela dit, il figure sous la mention "matière grasse végétale" dans la liste d'ingrédients, ce qui explique en partie le fait qu'il soit si peu connu.

Par manque de connaissances ou d'études scientifiques sur la question, de nombreux nutritionnistes contactés sur le continent n'ont pu donner de réponses précises à la question : consommer du karité est-il bon pour l'organisme ?

Viviane Aurélie Tapsoba, Nutritionniste au Burkina Faso, apporte quelques éléments d'information.

Crédit photo, MAGICPIXEL PHOTOGRAPHY Légende image, Viviane Aurélie Tapsoba, Nutritionniste

Le beurre de karité est-il bon pour l'organisme lorsqu'il est consommé dans l'alimentation ?

Le beurre de karité fait allusion à la matière grasse brut non raffinée de couleur jaune.Le beurre de karité est une huile végétale. Ne contenant pas de cholestérol, elle peut être consommée dans l'alimentation.

Quels sont les bienfaits du karité lorsqu'il est consommé dans l'alimentation ?

Les valeurs nutritionnelles de beurre de karité sont peu connues cependant il se classifie dans les huiles végétales lorsque on l'utilise pour la consommation alimentaire. Riche en acide gras mono-insaturé, à savoir en oméga 3, 6 et 9, qui sont de "bons gras", il a des effets bénéfiques reconnus sur le système cardiovasculaire et faible en acides gras saturés (le mauvais gras pour la santé).

Le beurre de karité contient également de la vitamine A, E qui sont des antioxydants naturels.

Le beurre de karité consommé fait-il grossir ?

Aucun aliment à lui seul n'est en mesure de faire prendre du poids à une personne. Mais il faut noter qu'il est recommandé sur le plan nutritionnel de limiter la consommation de matières grasses.

Quels sont les avantages et les risques liés à la consommation de beurre ou de l'huile de karité ?

Étant une matière grasse riche en "bon gras", elle permet en partie de lutter contre les maladies cardiovasculaires et le risque lié à sa consommation comme tout autre matière grasse d'ailleurs c'est lorsqu'il est consommé exagérément. Pour des fritures par exemple, on s'expose à long terme à des maladies chronique non transmissible (maladie cardiovasculaire, diabète, obésité etc).

Le beurre de karité à destination cosmétique et alimentaire est-il différent ?

Dans le beurre de karité à destination cosmétique, il ya souvent des ajouts d'autre huiles ou de parfum afin d'améliorer l'odeur du beurre de karité et dans ce domaine on utilise très souvent du beurre de karité raffiné qui est traité chimiquement de façon industrielle. C'est ce qui lui donne une couleur blanche et sans odeur.

Le beurre de karité est-il consommé dans l'industrie agro-alimentaire ?

En agro-alimentaire, le beurre de karité est un ingrédient utilisé comme matière grasse dans l'industrie du chocolat et autres confiseries, utilisé également comme substitut au beurre de cacao.

Crédit photo, Getty Légende image, Le beurre de karité est une huile végétale solide qui contient une très grande quantité d'acide stéarique