Grossesse extra-utérine : une femme raconte son expérience

"Je me suis réveillée avec une douleur atroce. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais même pas me tourner, je devais rester immobile pour contrôler la douleur", Kris Asimonye Ugboma, épouse du comédien nigérian Bovi, raconte comment elle a été opérée après une grossesse extra-utérine survenue dans une de ses trompes de Fallope.

Dans un long post qu'elle a mis sur sa page instagram, Kris a partagé une vidéo et une photo d'elle alors qu'elle se rendait à l'hôpital.

Elle dit avoir commencé à ressentir des maux d'estomac chroniques le 14 janvier 2022.

"Je n'arrive pas à supporter la douleur, mais cette fois-ci, c'est une douleur d'accouchement."

"Je n'arrive pas à me contrôler, j'appelle mon mari à contrecœur. Il m'a demandé d'aller à l'hôpital plusieurs fois dans la journée avant ce moment."

"30 minutes plus tard, la douleur n'a même pas disparu. Mon mari m'a encore demandé d'aller à l'hôpital, mais j'ai refusé".

Elle raconte avoir dit à son mari qu'elle allait bien.

Kris dit qu'elle a utilisé des analgésiques et que la douleur n'a pas diminué jusqu'à ce qu'une heure plus tard, elle commence à se sentir comme si elle voulait s'évanouir.

"J'ai appelé les urgences mais je ne pouvais pas parler, puis je me suis évanouie. D'une manière ou d'une autre, je me suis miraculeusement réveillée avec de nombreux appels manqués du service d'urgence."

Elle explique encore comment elle a ensuite mis sa perruque, et commencé à se rendre à l'école de son enfant. "Je pense que la douleur a diminué", dit-elle.

"J'ai promis que j'irais voir mon fils à 10 heures du matin et que je ne le décevrais pas, alors j'ai mis ma douleur de côté, j'ai appelé un taxi et je me suis retrouvée à boiter jusqu'à son école".

"Dès que l'infirmière de l'école m'a vue, elle m'a dit que je n'allais pas bien. Dieu a utilisé cette femme pour me faire monter de force dans une voiture et elle a demandé au chauffeur de m'emmener directement à l'hôpital."

"Deux heures plus tard, je me suis évanouie à nouveau alors que nous attendons de voir le médecin et les infirmières ne sont même pas conscientes de ce qui se passe."

Kris explique que tous les tests qu'elle a faits pour voir si elle avait une infection sont revenus négatifs.

"Je leur dis que je ne peux pas rentrer chez moi sans avoir vu le docteur. Je me suis évanouie deux fois aujourd'hui", ajoute-t-elle.

Plus tard, elles appellent le gynécologue et la phrase qu'elle entend, c'est "prenez une chaise roulante et emmenez-la dans le service de gynécologie et de maternité", explique Kris dans son long post Instagram.

Après le scanner, on lui explique qu'elle a une grossesse extra-utérine et qu'une rupture s'est produite dans l'une de ses trompes. Le docteur lui dit qu'elle a une hémorragie interne.

Kris dit qu'ils l'ont emmenée immédiatement en chirurgie.

"Je n'ai pas pu suivre le déroulement de l'opération. J'ai besoin de force à ce moment-là, je ne peux même pas prier. Je ne peux pas appeler quelqu'un parce que la dernière chose que je ressens, c'est la panique ".

"Pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment eu besoin de force. Et c'était bien plus que de force physique".

"Je suis physiquement, émotionnellement et mentalement épuisée", elle dit que son mari, Bovi, est déjà en train de paniquer.

"Avant de me conduire au bloc opératoire, j'ai fait tout ce que je pouvais pour sortir de là vivante et plus forte."

Pour la fin de son post, Kris dit qu'elle est reconnaissante d'être en vie et remercie également tous les gens qui l'entouraient à ce moment-là.

Qu'est-ce qu'une grossesse extra-utérine et quels en sont les symptômes ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Illustration d'une grossesse extra-utérine

D'après les explications du National Health Service du Royaume-Uni, la grossesse ectopique est celle où un ovule fécondé se plante en dehors de l'utérus, le plus souvent dans l'une des trompes de Fallope.

Les trompes de Fallope sont les tubes qui relient les ovaires à l'utérus. Si l'ovule s'y accroche, il ne se développera pas en un bébé et la santé de la femme sera menacée si la grossesse se poursuit.

Malheureusement, il n'est pas possible de sauver la grossesse. Elle est enlevée avec des médicaments ou une opération.

La grossesse extra-utérine ne présente pas toujours de symptômes et ne peut être détectée que lors d'un examen de routine.

Si vous avez des symptômes, ils se développent toujours entre la 4e et la 12e semaine de grossesse.

Les symptômes peuvent être une combinaison de :

règles manquées et autres signes de grossesse

douleurs abdominales ou pelviennes

saignements vaginaux ou pertes aqueuses brunes

douleur à la pointe de l'épaule

gêne lorsque vous urinez ou allez aux selles