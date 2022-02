Conflit du Tigré : que savons-nous des frappes de drones en Ethiopie ?

il y a une heure

Certaines de ces attaques ont impliqué l'utilisation de drones armés, et le nombre de victimes civiles suscite une inquiétude croissante.

Le gouvernement, qui combat les rebelles depuis plus d'un an, affirme avoir le droit d'utiliser les armes qu'il juge appropriées.

8 janvier : attaque contre un camp de déplacés

Le 8 janvier, une attaque aérienne contre un camp de personnes déplacées à Dedebit, dans le Tigré, a fait plus de 50 morts et plus de cent blessés.