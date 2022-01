Livre Guinness des records : l'énorme rolex de l'Ouganda établit un record mondial

Par Emmanuel Onyango & Miriam Watsemba

BBC News, Nairobi etKampala

il y a une heure

Crédit photo, Miriam Watsemba/BBC Légende image, Cette rolex de bord de route est beaucoup plus petite que le recordman du monde

La plus grande rolex du monde pèse 204,6 kg et mesure 2,32 m de long.

Si vous avez du mal à imaginer comment cela peut tenir sur votre poignet, oubliez la marque de montres suisses et pensez à la cuisine de rue est-africaine.

Comme les Ougandais sont connus pour le dire : "nous ne portons pas de Rolex, nous les mangeons." Rolex - le snack - est une abréviation en anglais de rolled eggs, ou "œufs roulés".

Ce plat populaire, que l'on trouve sur les étals en bord de route dans tout le pays, est composé d'une omelette aux légumes à laquelle on ajoute des tomates, le tout enveloppé dans un chapati (pain traditionnel indien préparé sans levain).

Il a déjà acquis une certaine notoriété au-delà de l'Ouganda, mais récemment, le Guinness World Records a homologué la plus grande rolex du monde.

Les ingrédients de ce plat volumineux comprenaient 1 200 œufs, 90 kg de légumes (oignons, tomates, choux, carottes et poivrons), 72 kg de farine et 40 kg d'huile de cuisson.

Comme vous pouvez l'imaginer, il ne s'agit pas d'un plat que l'on peut préparer à la sauvette sur le bord de la route. En fait, il a fallu une équipe de 60 personnes pour le préparer.

Le YouTubeur ougandais Raymond Kahuma a mobilisé les chefs et les boulangers qui ont passé 14 heures à mélanger, pétrir, hacher et frire les ingrédients dans une cuisine extérieure temporaire à l'est de la capitale, Kampala.

Le défi faisait appel à la physique ainsi qu'aux compétences culinaires. Déplacer la pâte sur la plaque de friture sans qu'elle ne se brise s'est avéré délicat, tout comme le fait de la placer sur une machine à peser.

"Raymond et son équipe avaient travaillé pendant des mois sur la préparation du record pour s'assurer que tout se passe bien le jour J", explique Guinness World Records.

Une tentative similaire de record en 2020 a échoué après avoir englouti 3 000 dollars (2 200 livres) de frais, selon Kahuma.

Mais abandonner "c'était comme si je renonçais à nouveau à moi-même", explique le jeune homme de 24 ans, qui avait abandonné ses études d'ingénieur en électricité, sur sa chaîne YouTube.

Crédit photo, Miriam Watsemba/BBC Légende image, La nuit, les bords de route et les places de stationnement sont occupés par des stands de rolex

On pense que cette spécialité a été popularisée par un vendeur de nourriture qui la vendait aux étudiants affamés de la célèbre université Makerere de Kampala. Le plat s'est ensuite répandu dans d'autres villes.

Le snack est désormais considéré par les Ougandais comme l'un des fast-foods préférés dans un pays où les places de parking et les bords de route sont régulièrement transformés en stands de nourriture le soir.

La vue de personnes entassées autour de poêles à charbon de bois, perchées sur des tabourets en bois, discutant en attendant que leurs commandes de rolex soient préparées, est omniprésente.

Crédit photo, Miriam Watsemba/BBC Légende image, Aaron Odeke est l'un des nombreux vendeurs de Rolex au service des étudiants de la ville de Mbale

Aaron Odeke s'est lancé dans le commerce de la rolex il y a dix ans, à l'âge de 12 ans seulement, après avoir échoué à trouver un autre emploi.

Son stand se trouve parmi les rangées de vendeurs de rolex à l'extérieur de l'Université islamique d'Ouganda, dans la ville de Mbale (est). Il vend environ 100 rolex par jour à 2 000 shillings ougandais (335 FCFA) l'unité, principalement à des étudiants.

Il travaille rapidement avec les oignons, les tomates, les poivrons verts et les carottes, et ajoute parfois des morceaux de viande cuite si le client veut quelque chose en plus.

L'ensemble du processus de cuisson est rapide - moins de trois minutes lorsque tous les ingrédients sont prêts.

De l'autre côté de la rue, Sunday Bidomba, 28 ans, explique qu'il y a deux façons principales de préparer le rolex : le style pizza, qui consiste à couper le chapati en morceaux et à le mélanger avec les œufs et les légumes, puis à le faire cuire à feu doux, et le style traditionnel qui consiste à rouler une omelette sur le chapati.

L'un de ses heureux clients, Nsubuga Male, étudiant en droit, affirme que ce délice frit bon marché lui procure la même satisfaction qu'un repas complet au restaurant.

Mais la cuisine de rue a fait le saut vers des lieux plus chics et elle a désormais sa place sur les menus des restaurants haut de gamme où elle coûte plus cher - environ quatre fois plus dans certains cas - que le prix de la rue.

Crédit photo, Miriam Watsemba/BBC Légende image, Le plat est préparé sur commande pour chaque client

Néanmoins, les gastronomes affirment que le goût de la rolex de l'hôtel ne se rapproche pas de celui de la version de rue.

Ce facteur X pourrait être l'habileté individuelle des vendeurs, chacun ayant sa propre version en faisant frire une commande à la fois. Ou alors, c'est l'ambiance du bord de route qui attire tous les visiteurs.

Il n'est pas rare de voir des personnes en costume chic côtoyer des personnes moins fortunées en attendant leur commande.