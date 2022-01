Insolite : comment une Ghanéenne a accouché sur le vol qui reliait Accra aux États-Unis

Ce qui devait être un vol tranquille entre Accra et les États-Unis s'est transformé en une expérience inoubliable pour une femme ghanéenne enceinte et les passagers qui ont fait le vol United Airlines UA 977avec elle.

La femme enceinte accouche pendant le vol. Sans avoir anticipé cette urgence, les pilotes et les membres de l'équipage se lancent dans une course contre la montre pour s'occuper d'elle.

"J'ai alors commencé à m'inquiéter pour la sécurité du bébé et de la maman et je me demandais comment faire un détour en cas d'urgence", ajoute-t-elle.