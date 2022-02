Désinformation : les fausses nouvelles se répandent en ligne sur fond de coup d'État au Burkina Faso

Après une longue période d'agitation et de coups de feu, les périmètres de la résidence présidentielle dans la capitale burkinabé Ouagadougou ont été violés et le président, Roch Marc Christian Kaboré, a été arrêté.

L'agitation qui a entouré le coup d'État et les manifestations qui l'ont précédé ont conduit à la mise en ligne de plusieurs contenus trompeurs et de fausses informations.

Cependant, les images qui ont attiré 118 000 vues sur Facebook datent en fait de plus de sept ans et sont issues du soulèvement burkinabè de 2014.

Au lendemain du coup d'État, on ignorait beaucoup de choses sur l'opération militaire qui a permis de capturer le président, notamment la manière dont il était assiégé et le lieu où il était détenu. En conséquence, de nombreux utilisateurs de médias sociaux ont eu recours au journalisme citoyen pour combler les lacunes de l'information, ce qui a entraîné la mise en ligne de plusieurs récits erronés.

Sur Twitter, plusieurs messages sur les médias sociaux font référence à l'homme sur l'image ci-dessous comme étant le leader du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le Lt. Col. Paul-Henri Sandaogo Damiba. Cependant, le jeune officier représenté a en fait été vu la semaine dernière à la télévision d'État en train d'annoncer que les militaires avaient suspendu la constitution et dissous le gouvernement au Burkina Faso, mais il n'a pas prétendu être le chef de l'opération.

Sur ce tweet, on peut lire : "Voici le leader de la mutinerie de l'armée au Burkina Faso. Son nom est Lt Colonel Paul Henri Damiba et il sera probablement le nouveau chef de l'Etat de son pays. Ceci est un gros coup à la démocratie. Notre sous-région a connu 5 coups ces deux dernières années

Un communiqué militaire, daté du 26 janvier 2022 et signé par le procureur militaire indique : "Des informations publiées dans certains médias et sur les réseaux sociaux prétendent que le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) a libéré le général Gilbert Diendere", il poursuit : "L'auditeur militaire dément formellement cette allégation et rassure le public que le général Gilbert Diendere est toujours détenu à la Maison d'arrêt et de correction des armées (MACA) et qu'aucun détenu n'a été libéré."