Moïse Kabamgabe : la mort du jeune Congolais, dont la famille pensait qu'il serait en sécurité au Brésil, sème le trouble et la révolte

Vinícius Lemos

BBC News Brésil à Sao Paulo

il y a 33 minutes

Crédit photo, Arquivo pessoal Légende image, Moïse appartient à l'ethnie Hema et est arrivé au Brésil en 2011, fuyant les conflits dans son pays

Le Congolais Moïse Kabamgabe est arrivé au Brésil en 2011 avec ses trois frères. Ils sont venus en quête de sécurité, en raison du conflit entre les groupes ethniques Hema et Lendu en République démocratique du Congo.

Plus de 10 ans plus tard, Moïse est devenu une victime de la violence au Brésil. Le 24 janvier, le jeune homme a été battu à mort dans un kiosque de Barra da Tijuca, à Rio de Janeiro (RJ).

Selon les rapports des membres de la famille de la victime, le Congolais a été battu pour avoir facturé deux frais quotidiens, d'un montant total de R$ 200 (22 045 FCFA), pour des services rendus dans l'établissement.

"Battre un garçon comme ça n'est pas humain, ces gens ne sont pas des êtres humains. Je ne sais pas si ces gens ont un cœur, s'ils ont des enfants, des frères ou des sœurs, ou s'ils ressentent la douleur", affirme un proche, qui a demandé à ne pas être identifié par crainte de représailles.

A surtout lire sur BBC Afrique :

"Nous sommes arrivés ici et les Brésiliens ont toujours été des gens bien, mais aujourd'hui je ne sais plus", confie la mère du garçon, Ivana Lay, dans un témoignage au journal "O Globo" publié mardi (01/2).

Le commissariat de la capitale chargé des homicides (DHC) enquête sur l'affaire en vertu de la règle du secret. Dans une brève déclaration à BBC News Brésil, elle dit avoir analysé les caméras de sécurité installées à l'endroit où le garçon a été agressé, dit entendre des témoins et affirme que les enquêteurs "continuent de rassembler des informations pour clarifier l'affaire et identifier et arrêter les auteurs du crime".

Mardi, un homme de 27 ans s'est présenté à la police et dit avoir participé aux agressions. Lors de l'émission SBT Rio, il révèle que les agresseurs ne voulaient ôter la vie à personne et affirme que le garçon n'avait pas été battu parce qu'il était "noir ou d'un autre pays". Lui et deux autres hommes accusés d'être impliqués dans le décès ont déjà été placés en détention par la police.

Le rapport n'a pas été en mesure de contacter les défenses des suspects du crime, dont les identités n'ont pas été officiellement publiées jusqu'à présent.

La quête de la sécurité

La famille de Moïse appartient à l'ethnie Hema. Le conflit ethnique avec le peuple Lendu a déjà causé des morts violentes, de la malnutrition et d'innombrables autres difficultés pour le Congo, le plus grand pays d'Afrique subsaharienne.

Selon les proches du garçon, son père était impliqué dans la politique du pays et s'inquiétait de la sécurité de la famille. Pour cette raison, il a décidé que ses fils devaient quitter le Congo.

Moïse et ses frères ont obtenu le statut de réfugié au Brésil. Lorsqu'ils sont arrivés ici, ils ont rapidement été accueillis par la communauté congolaise et ont été reçus par des membres de leur famille arrivés plus tôt.

Les garçons sont inscrits dans des écoles publiques, commencent à apprendre la langue et s'adaptent rapidement à la vie sur le sol brésilien.

"Ici, on a beaucoup de solidarité en tant que Congolais quand quelqu'un arrive et ne connaît rien. Nous cherchons un moyen d'abriter la personne, de l'accompagner et de l'aider à se documenter jusqu'à ce qu'elle puisse se débrouiller seule et travailler", explique le Congolais Placide Ikuba, arrivé dans le pays à une époque proche de celle de Moïse et qui connaissait le garçon.

Selon un proche de Moïse qui a parlé à BBC News Brésil sous couvert d'anonymat, la violence au Brésil l'a toujours effrayé, mais elle semblait loin.

"Nous avions déjà vu des crimes à la télévision et de nombreuses barbaries, mais nous ne pensions pas qu'une telle chose arriverait dans notre famille", déclare le membre de la famille.

En 2014, la mère de la jeune Congolaise, Ivana Lay, est également arrivée au Brésil. Elle et ses quatre enfants croyaient en un avenir meilleur ici.

La mort du jeune homme

Crédit photo, Google Légende image, Kiosque où Moïse a été tué ; selon les rapports, l'établissement a continué à fonctionner normalement par la suite

Dans la communauté congolaise, Moïse était considéré comme un jeune homme très apprécié.

"C'était un enfant qui était toujours avec nous, il était très attachant et très aimé dans la communauté. C'était un enfant très gentil, qui aimait toujours être avec ses amis", raconte Nsuka Kaluba, ancien président de la communauté congolaise de Rio de Janeiro.

Le jeune homme a fait plusieurs travaux informels pour survivre, dont un au kiosque. Selon sa mère, le garçon avait déjà travaillé au kiosque auparavant et connaissait tout le monde dans cet endroit.

"Il était un travailleur acharné et très honnête. Il gagnait peu, mais c'était à lui. À la fin, il venait avec une partie de l'argent et me le donnait pour m'aider à payer le loyer. Et il s'est plaint, disant qu'il gagnait moins que ses collègues", raconte-t-elle dans une interview accordée à Globo.

Le jour du crime, selon les membres de la famille, Moïse a dit à un ami qu'il allait chercher l'argent qu'il avait laissé au kiosque.

Selon les proches du garçon, il a commencé à être agressé dès qu'il a facturé le service rendu les jours précédents.

Une vidéo montrant l'agression contre le jeune homme a été diffusée par la presse mardi. Dans le procès-verbal, il est possible de voir que la situation a commencé vers 22h25, lorsqu'un homme prend un morceau de bois et que Moïse prend une chaise. Peu après, deux autres hommes arrivent, jettent le garçon au sol et il commence à recevoir plusieurs types d'agressions.

Sur les images, on peut voir le jeune homme recevoir des coups de poing, des coups de pied et même des morceaux de bois. Environ 10 minutes plus tard, les agresseurs attachent les mains et les pieds du garçon avec une ficelle. À un moment donné, lorsque le garçon est allongé sur le sol, ils tentent de le ranimer.

Selon les proches du garçon, il n'a été secouru par le Service mobile d'urgence (Samu) qu'environ 40 minutes plus tard, alors qu'il était déjà mort.

La police militaire a informé, dans une note adressée à BBC News Brazil, qu'elle n'a pas été appelée à intervenir dans le cas d'agression contre le jeune homme. Selon l'entité, une équipe passait par le site lorsqu'elle a repéré un véhicule du Samu et est allée vérifier. Sur place, le service médical avait déjà constaté son décès.

"Il est issu d'un conflit ethnique et d'une violence sans limites, et personne ne s'attendait à ce que cela se produise au Brésil, qui a accueilli la famille à bras ouverts", déclare l'avocat Álvaro Quintão, président de la commission des droits de l'homme du barreau brésilien de Rio de Janeiro (OAB-RJ).

Quintão, en collaboration avec l'OAB-RJ, a représenté la famille et l'a soutenue dans les questions juridiques de l'affaire.

"Ce qu'ils ont fait était barbare. Ils l'ont battu à mort de façon lâche. Ce que nous espérons, c'est que l'arrestation et l'identification de tous les responsables seront accélérées. Le chef du poste de police a promis de le faire aussi vite que possible", dit-il.

L'avocat souligne que les personnes impliquées doivent répondre du meurtre, dont la peine peut être alourdie s'il est prouvé que le crime avait des caractéristiques racistes et xénophobes.

Crédit photo, Arquivo pessoal Légende image, Des parents et amis de Moïse Kabamgabe ont manifesté à Barra da Tijuca pour demander justice

Selon M. Quintão, il n'y avait pas nécessairement, au départ, de relation entre le passage à tabac du garçon et la xénophobie ou le racisme.

"Mais après que les agressions ont commencé, le fait qu'il était noir et non brésilien, qu'il était africain, a fait que les gens ont ignoré ces coups", déclare-t-il.

"Il y avait des gens qui regardaient ça et le kiosque a continué à fonctionner normalement après sa mort, comme si rien ne s'était passé. Nous avons là la dose de racisme structurel. C'était juste un autre corps noir mort, une situation banalisée par la société", ajoute-t-il.

Quelques jours après le crime, la communauté congolaise du Brésil a déploré la mort du jeune homme par le biais d'une note et a déclaré que cette affaire non seulement manifeste "le racisme structurel de la société brésilienne, mais démontre clairement la xénophobie sous toutes ses formes contre les étrangers".