Jeux olympiques d'hiver Pékin 2022 : les pays tropicaux sans neige en quête d'or

Par Fernando Duarte

BBC World Service

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les membres de l'équipe brésilienne de bobsleigh doivent s'entraîner sans neige à la maison pour se préparer aux Jeux olympiques d'hiver

Une nation tropicale n'a jamais remporté de médaille aux Jeux olympiques d'hiver.

Mais cela n'a pas empêché un nombre croissant de pays de tenter leur chance.

Nous explorons ici certains d'entre eux qui visent l'or aux Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin, notamment un skieur alpin d'Arabie saoudite, une équipe jamaïcaine de bobsleigh (comme dans le film Cool Runnings des années 90) et un skieur de fond thaïlandais.

Des dunes d'Arabie Saoudite aux pistes glacées

Crédit photo, Fayik Abdi Légende image, Fayik Abdi portera les espoirs de l'Arabie Saoudite débutante à Pékin

Vous seriez excusé si vous n'associiez pas immédiatement l'événement enneigé des Jeux d'hiver à la chaleur humide de l'Arabie saoudite, mais un athlète du royaume du désert se prépare pour la grande occasion.

Fayik Abdi, 24 ans, sera le seul représentant de son pays aux Jeux, dans l'épreuve de ski alpin.

"Je suis conscient que représenter l'Arabie saoudite aux Jeux d'hiver peut sembler curieux pour beaucoup de gens, mais c'est un immense honneur de marquer l'histoire non seulement de mon pays, mais aussi de toute la région du Golfe", déclare Abdi à la BBC.

Ces Jeux olympiques d'hiver, qui débuteront le 4 février dans la capitale chinoise, seront les tout premiers pour l'Arabie saoudite, un pays où la neige tombant du ciel est quelque chose d'assez inhabituel pour faire la une des journaux du monde entier.

Comment Abdi en est-il arrivé là ?

Son rêve olympique a connu des débuts curieux.

Abdi était l'un des plus de 100 candidats qui ont tout simplement répondu à une annonce, publiée par la Fédération saoudienne des sports d'hiver récemment créée, demandant des candidats potentiels pour une équipe olympique. Abdi a appris à skier à l'âge de quatre ans et a profité de ses études universitaires aux États-Unis pour dévaler les pistes aussi souvent que possible.

Pourtant, son cas ne pourrait pas mieux symboliser la tendance à une participation accrue des pays "sans neige" aux Jeux olympiques d'hiver.

Alors que les premiers Jeux d'hiver, en 1924, ne comptaient que 14 pays européens aux côtés des États-Unis et du Canada, un nombre record de 92 pays du monde entier ont participé aux derniers Jeux, organisés en Corée du Sud en 2018.

À Pékin, 91 nations seront en compétition, dont les débutants, l'Arabie saoudite et Haïti, ainsi que d'autres pays connus pour leur climat plus chaud, comme le Brésil, le Timor oriental, le Ghana et Taïwan.

Et, bien sûr, la Jamaïque.

L'équipe jamaïcaine de bobsleigh (un autre exemple concret de Cool Runnings)

Crédit photo, Getty Images Légende image, La surprenante participation de la Jamaïque aux Jeux d'hiver de 1988 a été immortalisée dans le film Cool Runnings

L'île caribéenne de la Jamaïque est souvent évoquée lorsque l'on pense à "un pays étranger participant aux Jeux olympiques d'hiver", et ce grâce à Hollywood et au film Cool Runnings de 1993.

Basé sur l'histoire de l'équipe jamaïcaine de bobsleigh à quatre qui a participé aux Jeux olympiques d'hiver de 1998 à Calgary, au Canada, le film a fait plus que divertir les spectateurs du monde entier, il a inspiré d'autres "nations sans neige" à tenter leur chance.

Si le pays a participé à plusieurs Jeux olympiques dans les épreuves de bobsleigh à deux, Pékin marquera la première participation d'une équipe à quatre depuis les Jeux de Nagano, en 1998.

À Pékin, l'île des Caraïbes sera également représentée par une équipe de deux hommes, tandis que Jazmine Fenlator-Victoria participera au monobobob féminin.

Crédit photo, Shanwayne Stephens Légende image, En raison de la pandémie, la classe jamaïcaine de 2022 a eu recours à des solutions alternatives pour s'entraîner, comme pousser une Mini Cooper

Mais le quatuor a également fait la une des journaux en raison de certaines méthodes d'entraînement qui ressemblaient à une scène de Cool Runnings.

En 2020, deux membres de l'équipe, Shanwayne Stephens et Nimroy Turgott, ont été vus en train de pousser une Mini Cooper dans une zone industrielle de la ville britannique de Peterborough (les gymnases britanniques étaient alors fermés en raison du verrouillage de Covid-19).

"J'ai adoré ce film quand j'étais enfant et il m'a appris à ne jamais abandonner mes rêves", confie Stephens à la BBC.

Et le film n'a pas seulement inspiré la Jamaïque. Cool Runnings a même fait partie d'une proposition de financement pour une équipe brésilienne qui a tenté de se qualifier pour les Jeux de 1998.

Mais l'histoire des pays sans neige participant à la compétition est bien plus ancienne. Selon le Comité international olympique (CIO), le Mexique a été la première nation à participer aux Jeux d'hiver par temps chaud, en 1928.

Les pays tropicaux ne sont arrivés qu'en 1972, lorsque les Philippines ont eu deux concurrents masculins dans l'épreuve de ski alpin.

L'intérêt accru des pays non traditionnels pour les Jeux d'hiver a offert de plus grandes possibilités aux athlètes.

Prenons l'exemple d'Haïti, qui fera ses débuts olympiques à Pékin. L'unique participant de ce pays des Caraïbes est le skieur alpin Richardson Viano. Bien que haïtien de naissance, il a été adopté par une famille française à l'âge de trois ans et vit depuis en Europe. Après avoir échoué à intégrer l'équipe olympique française pour les Jeux de PyeongChang 2018, Viano a été approché par les autorités sportives haïtiennes pour concourir sous son drapeau.

Dans une interview accordée au site d'information haïtien Haïti Libre, le skieur souligne que cette invitation a donné un second souffle à sa carrière.

"Sans cet appel, j'aurais certainement arrêté de skier et je travaillerais dans le secteur du bâtiment", explique Viano.

Un skieur de fond représentant la Thaïlande

Crédit photo, Karen Chanloung Légende image, Karen Chanloung et son frère Mark sont nés en Italie mais représenteront le pays de naissance de leur père, la Thaïlande, à Pékin

Karen Chanloung sera l'un des quatre athlètes représentant la Thaïlande à Pékin.

La jeune femme de 25 ans est née en Italie et a concouru sous le drapeau italien aux côtés de son frère Mark au niveau des jeunes. C'était jusqu'à ce que le pays de naissance de leur père vienne frapper à la porte en 2016.

Les deux frères et sœurs ont participé aux Jeux de 2018 dans l'épreuve de ski de fond et Mark sera également présent à Pékin.

"Nous avons toujours voulu représenter le pays de mon père en grandissant, mais la Thaïlande n'avait même pas de fédération de sports d'hiver pendant de nombreuses années", explique Karen Chanloung.

"Mais cela signifie beaucoup pour moi et mon frère de représenter la Thaïlande. Le pays fait partie de nous, et nous avons grandi avec la culture thaïlandaise."

En termes d'entraînement, les athlètes des pays sans neige peuvent être confrontés à davantage de déplacements pour leur entraînement, ce qui s'est avéré être quelque chose de plus difficile à l'époque des restrictions Covid-19.

"La pandémie s'est mise en travers du chemin, bien sûr, mais c'est la réalité de la vie de tout le monde en ce moment", déclare le skieur saoudien Fayik Abdi.

"Mais notre qualification pour les Jeux olympiques d'hiver n'en a été que plus douce."

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'Australie est le meilleur exemple d'un pays chaud qui réussit et gagne des médailles aux Jeux olympiques d'hiver

Alors que de plus en plus de nations sans neige participent aux Jeux olympiques d'hiver, il n'en reste pas moins que beaucoup d'entre elles n'ont pas encore eu un impact significatif (en termes de médailles).

Selon le CIO, aucun pays tropical n'a jamais remporté une seule médaille lors de cette compétition.

L'Australie est la seule exception à la règle, puisqu'elle a remporté 15 médailles en 19 Jeux d'hiver, un pays connu pour son climat plus chaud.

Mais comme le CIO adopte le système de classification climatique de Koppen, l'Australie est considérée comme un pays sec, et non tropical.

Cet obstacle n'entame toutefois pas le moral d'athlètes comme Fayik Abdi et Karen Chanloung.

"Il est important pour les pays d'avoir leur drapeau lors d'une compétition aussi importante que les Jeux olympiques", estime Karen Chanloung.

"En tant qu'athlètes, il n'y a rien de plus grand que cette compétition. Nous voulons faire de notre mieux."

Et Abdi est d'accord. Son rêve olympique fait partie d'un effort plus important pour développer une culture des sports d'hiver en Arabie saoudite, qui comprend la construction du quatrième plus grand centre de neige couvert du monde.