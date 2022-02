Tensions en Ukraine : comment les drones de la Turquie façonnent-ils les conflits en Ukraine et dans le monde ?

Par Cagil Kasapoglu

BBC World Service

il y a 20 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Bayraktar TB2 est l'un des drones de fabrication turque les plus recherchés

La guerre des drones prend de plus en plus d'importance dans les conflits du monde entier et l'impasse actuelle entre la Russie et l'Ukraine ne fait pas exception.

À cet égard, un pays situé au sud de ces deux pays, de l'autre côté de la mer Noire, a fait l'objet d'une attention particulière ces derniers temps.

Les drones fabriqués en Turquie jouent un rôle important dans les forces que l'Ukraine peut déployer contre la Russie, et en fait, dans de nombreux autres points chauds du conflit dans le monde.

Voici ce que vous devez savoir sur la puissance croissante des drones turcs.

Quelle est l'importance de la Turquie dans ce domaine ?

La Turquie fait partie de l'OTAN, le seul membre musulman de la coalition militaire des nations occidentales.

Elle possède la deuxième plus grande armée permanente de l'alliance après les États-Unis et partage la technologie militaire avec ses alliés.

"Le gouvernement d'Ankara a constitué une importante force de drones au cours des 20 dernières années", explique Arda Mevlutoglu, analyste de défense indépendant basé en Turquie.

"Ils utilisent efficacement leurs drones dans des opérations de sécurité, en Turquie et au-delà des frontières, [contre les militants séparatistes kurdes, le PKK, depuis le milieu des années 1990].

"La technologie des drones a reçu la priorité absolue dans le développement de l'industrie de la défense du pays. En termes de capacité opérationnelle et de production, la Turquie occupe une position sans précédent dans la région, à l'exception d'Israël."

Que savons-nous des fabricants de drones turcs ?

Il existe deux principaux fabricants de véhicules aériens sans pilote (UAV) en Turquie.

Baykar Defence produit les très recherchés drones Bayraktar TB2 et Bayraktar Akinci.

Le directeur technique de la société, Selçuk Bayraktar, a des liens familiaux étroits avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, dont il est le gendre.

L'autre grand producteur est Turkish Aerospace Industries, qui construit les drones TAI Anka et TAI Aksungur.

Selon Arda Mevlutoglu, les forces armées et les agences de sécurité turques utilisent plus de 150 de ces drones, "en plus d'un grand nombre de petits drones de surveillance ou kamikazes".

Quels sont les liens militaires et commerciaux de la Turquie avec l'Ukraine ?

La Turquie a déjà vendu des dizaines de drones armés Bayraktar TB2 à l'Ukraine depuis 2019.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un Bayraktar TB2 est vu lors d'un vol d'essai sur une base militaire ukrainienne en mars 2019

L'Ukraine souhaite rejoindre un jour la coalition de l'OTAN aux côtés de la Turquie, et elle est en lutte contre les rebelles soutenus par la Russie dans l'est du pays.

Kiev se prépare également à une éventuelle invasion terrestre par les forces russes qui se rassemblent à ses frontières.

Le 3 février, le président turc Erdogan s'est rendu en Ukraine pour signer un accord visant à accroître les échanges de drones entre les deux pays.

S'adressant à Reuters, le ministre ukrainien de la défense a déclaré que l'accord créait "des conditions favorables pour que les fabricants turcs construisent une usine de drones en Ukraine" afin qu'ils puissent produire eux-mêmes toute la gamme de drones.

En octobre dernier, l'armée ukrainienne a diffusé une vidéo montrant un drone turc détruisant une pièce d'artillerie, un obusier D-30, qui appartenait aux séparatistes soutenus par la Russie.

Cette affirmation a suscité des critiques de la part de la Russie, le Kremlin avertissant la Turquie que ses drones risquaient de "déstabiliser la région".

Ankara a également proposé d'agir en tant que médiateur entre la Russie et l'Ukraine, mais cette suggestion est compliquée par les ventes de drones.

Les relations entre la Turquie et la Russie ont suivi une trajectoire compliquée, notamment depuis l'éclatement de la guerre en Syrie.

Ankara et Moscou ont des intérêts contradictoires en Syrie, mais les deux parties ont également pris des mesures pour améliorer leur coopération.

L'achat par la Turquie du système de défense aérienne S-400 à la Russie, malgré les critiques sévères de l'OTAN et des États-Unis, a été considéré comme un exemple du rapprochement d'Erdogan avec la Russie.

Les drones de la Turquie pourraient-ils changer la donne sur le terrain en Ukraine ?

On ne sait pas exactement combien de drones Bayraktar TB2 il y a en Ukraine.

Mais Arda Mevlutoglu affirme que "pour l'Ukraine, le TB2 a un potentiel important pour être efficace contre la milice séparatiste dans la région de Donbas."

Le drone est équipé d'une caméra électro-optique sophistiquée, d'un système de liaison de données et de deux à quatre munitions à guidage de précision.

Ces caractéristiques permettent de "désigner des cibles pour les unités amies et de les frapper avec ses propres bombes guidées."

Crédit photo, FACEBOOK / Ukraine Armed Forces Légende image, En octobre de l'année dernière, l'état-major des forces armées ukrainiennes a diffusé sur Facebook une vidéo affirmant avoir visé une pièce d'artillerie appartenant aux séparatistes soutenus par la Russie, avec un drone de fabrication turque

M. Mevlutoglu estime que cette capacité est cruciale lorsqu'elle est déployée contre des cibles mobiles, telles que les milices combattant à Donbas.

Toutefois, dans le cas d'un conflit armé à grande échelle contre la Russie, il doute de l'efficacité des drones.

"Les forces armées russes détiennent une supériorité écrasante sur l'Ukraine, tant en quantité qu'en technologie", dit-il.

Quels pays possèdent des drones fabriqués en Turquie ?

Les clients de la Turquie dans le domaine des ventes de drones sont en pleine expansion.

Les données relatives aux exportations du pays ne comportent aucune référence spécifique au nombre exact de drones vendus dans le cadre de ses accords commerciaux.

Mais on estime que plus de 15 pays ont commandé des drones Bayraktar et TAI fabriqués en Turquie.

Les drones Bayraktar TB2 ont été particulièrement demandés, après s'être révélés efficaces dans les conflits en Syrie, en Libye et, plus récemment, dans le Nagorno-Karabagh.

Ce dernier conflit a opposé l'Arménie et l'Azerbaïdjan pendant 44 jours. Les forces azéries ont pris pour cible les soldats, les véhicules militaires, l'artillerie et les systèmes de défense aérienne de l'Arménie avec des drones de fabrication turque, ce qui les a aidées à reprendre le contrôle de certains territoires contestés.

En mai de l'année dernière, le ministre polonais de la défense a déclaré que son pays allait acheter 24 drones armés à la Turquie, devenant ainsi le premier membre de l'OTAN à le faire.

L'Afrique est également un marché important.

"La Turquie semble être le principal concurrent des fabricants chinois, notamment sur le marché africain", souligne Arda Mevlutoglu.

"Les drones à bas prix de la Turquie s'accompagnent des performances et de la qualité des drones armés de la Nato-standard."

Le Maroc, l'Algérie, le Rwanda, le Nigeria et l'Éthiopie sont connus pour avoir manifesté leur intérêt pour les drones fabriqués en Turquie.

Les accords militaires n'ont pas été rendus publics, mais la Turquie a signé un accord de coopération en matière de défense avec l'Éthiopie l'année dernière et les données sur les exportations montrent une forte augmentation dans le domaine de l'aviation.

L'année dernière, en décembre, les autorités américaines ont également exprimé leurs inquiétudes concernant les ventes de drones turcs à l'Éthiopie.

Mais la Turquie peut choisir de chercher de nouveaux marchés pour son matériel militaire quoi qu'il en soit.

"La vente du drone permettra d'établir des relations militaro-industrielles constantes, ce qui, à son tour, serait bénéfique à la Turquie pour étendre son influence militaire, diplomatique et économique dans et autour du pays destinataire", explique l'analyste de la défense Mevlutoglu.

Et la Turquie a les yeux rivés sur l'Afrique en tant que marché, le président Erdogan ayant constaté la demande de première main.