Loyer : les locataires du Nigéria ne devront peut-être plus payer un an à l'avance

il y a 28 minutes

"Je pensais que mon salaire me permettrait de payer mon loyer, mais je suis choqué. Au point où j'en suis, cela ne me dérange pas de payer mon loyer tous les mois, car dans l'état actuel des choses, je suis en détresse", a-t-il déclaré à la BBC.

Les maisons ne sont pas bon marché à Lagos

Lagos étant l'une des villes dont la croissance est la plus rapide au monde, la demande de logements augmente chaque jour, et les maisons ne sont pas bon marché.

Les appartements de deux chambres situés à proximité du principal quartier d'affaires de la ville, Victoria Island, coûtent entre 11 000 et 22 000 dollars (6 305 270 et 12 610 205 FCFA) par an, tandis que les logements pour les personnes à revenus faibles ou moyens peuvent coûter entre 500 et 5 000 dollars (286 587 et 2 865 870 FCFA) sur le Lagos continental.