Cyrille Yonta : le médecin qui a sauvé la vie d'un bébé de 10 mois après la bousculade du stade d'Olembé

il y a 20 minutes

La CAN au Cameroun a donné lieu à des moments dramatiques sur le terrain, mais malheureusement, on se souviendra de la bousculade qui a coûté la vie à huit personnes et en a blessé beaucoup d'autres avant le match du deuxième tour entre le Cameroun et les Comores le 24 janvier.