François Beya : que savons-nous de l’arrestation du conseiller spécial en matière de sécurité du président Tshisekedi ?

il y a 38 minutes

François Beya a-t-il réagi ?

Qui est François Beya ?

Selon Jean-Jacques Wondo, analyste et expert en sécurité, "Depuis l'arrivée au pouvoir de Tshisekedi, François Beya était incontournable et omnipotent dans les prises de décisions politiques et sécuritaires de Tshisekedi, en plus d'être omniprésent dans toutes les apparitions publiques du Président, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Rien ne pouvait quasiment se faire sans passer par lui."