Démocratie en Afrique : la multiplication des coups d'État ne signifie pas la fin de la démocratie

il y a une heure

Crédit photo, AFP Légende image, Les soldats ont reçu un accueil enthousiaste après avoir pris le pouvoir en Guinée l'année dernière

Suite aux prises de pouvoir militaires dans cinq pays africains différents au cours de l'année écoulée, certains ont suggéré que la démocratie n'était peut-être pas la meilleure forme de gouvernement sur le continent. Mais Leonard Mbulle-Nziege et Nic Cheeseman soutiennent ici que, malgré ces revers, la démocratie est la voie à suivre pour l'Afrique.

L'Afrique a été frappée par une série de coups d'État qui menacent de la ramener aux années 1980 et à l'ère des régimes militaires. Le Burkina Faso, le Tchad, la Guinée, le Soudan et le Mali ont tous vu leur gouvernement renversé et remplacé par une junte militaire.

La situation aurait pu être encore plus alarmante, car des tentatives de coup d'État ratées ont été signalées en République centrafricaine et, il y a quelques jours seulement, en Guinée-Bissau.

À chaque pays qui s'ajoute à cette liste, les voix qui affirment que la démocratie ne fonctionne pas - et ne peut pas fonctionner - en Afrique se font plus fortes. Après tout, le renversement des présidents civils a été suivi de célébrations dans les rues de certains pays, les citoyens applaudissant la chute des dirigeants élus.

Mais s'il est tentant d'interpréter la vague de coups d'État comme une preuve de la mort de la démocratie en Afrique, ce serait une erreur. Même dans les pays où un coup d'État a eu lieu, une majorité de citoyens souhaite vivre dans une démocratie et rejette les régimes autoritaires.

Qui plus est, malgré la frustration croissante que suscite le multipartisme, les démocraties génèrent en moyenne une croissance économique plus élevée et fournissent de meilleurs services publics, selon une étude de l'université Cornell aux États-Unis.

En revanche, les régimes militaires ont une longue histoire de violations des droits de l'homme et de stagnation économique.

Crédit photo, AFP Légende image, Ces supporters de l'équipe de football du Mali tenaient une photo du chef du coup d'État, le colonel Assimi Goita, avant un récent match de la Coupe d'Afrique des Nations

En d'autres termes, l'Afrique peut récolter et récolte effectivement un dividende démocratique - le problème se pose lorsque des dirigeants supposés démocratiques commencent à utiliser des stratégies antidémocratiques pour se maintenir au pouvoir contre la volonté de leur peuple.

Il s'agit là d'un point critique. Dans des pays comme la Guinée et le Mali, les dirigeants n'ont pas perdu leur popularité parce qu'ils ont instauré de véritables démocraties qui ont échoué parce que ce système de gouvernement est en quelque sorte incompatible avec les réalités africaines. Au contraire, les présidents ont perdu leur soutien parce qu'ils ont sapé leurs propres références démocratiques dans un contexte d'instabilité croissante et - dans le cas du Burkina Faso et du Mali - d'insurrections djihadistes.

Cela devient clair si l'on va au-delà des gros titres pour se demander pourquoi certains des récents coups d'État ont été publiquement célébrés.

En Guinée, l'ancien président Alpha Condé a modifié de manière controversée la constitution en 2020 pour lui permettre de briguer un troisième mandat. Il s'agissait d'une stratégie impopulaire, notamment parce que ni le référendum constitutionnel ni les élections générales qu'il a ensuite remportées n'ont été libres et équitables.

M. Condé était également devenu de plus en plus autoritaire dans les mois qui ont précédé le coup d'État, emprisonnant et exerçant des violences contre ses opposants politiques et les militants antigouvernementaux.

De même, l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été accusé d'avoir truqué les élections législatives de 2020. En plus des inquiétudes liées à la corruption croissante et à l'insécurité grandissante, cela a sapé sa légitimité personnelle.

Dans ces deux pays, les dirigeants civils ont perdu leur popularité en partie parce qu'ils se sont éloignés de la démocratie, et non simplement parce que les citoyens ont perdu confiance en elle.

En effet, il est révélateur qu'alors que de nombreuses personnes ont soutenu les coups d'État qui ont destitué M. Condé et M. Keïta, les enquêtes les plus récentes menées par Afrobarometer ont révélé que 76% des Guinéens et 70% des Maliens rejettent le régime militaire.

Ces mêmes sondages révèlent également que le soutien à la démocratie s'élève à 77% en Guinée, 70% au Burkina Faso et 62% au Mali - une preuve supplémentaire que les citoyens ont soutenu l'intervention militaire dans l'espoir qu'elle ouvre la voie à une forme plus efficace de gouvernement civil, et non parce qu'ils aspirent à vivre sous un régime autoritaire.

Fait révélateur, lorsque les coups d'État ont été perçus comme usurpant les processus de démocratisation, ils ont été profondément impopulaires.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les manifestants soudanais continuent de risquer leur vie pour demander la fin du régime militaire

Au Soudan, par exemple, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre une prise de pouvoir militaire en 2021 qui a mis à mal la supposée transition du pouvoir entre les mains des civils après la destitution du dirigeant de longue date Omal al-Bashir en 2019. Bien que des centaines de personnes aient été blessées et au moins 79 tuées, le peuple soudanais continue de réclamer ses droits démocratiques.

L'une des raisons pour lesquelles la démocratie peut rester le système politique privilégié de tant de sociétés africaines - même dans les pays où elle n'a pas encore été réalisée - est la mauvaise performance des gouvernements autoritaires.

Le Rwanda est souvent cité comme un exemple de ce qu'un "homme fort" peut faire dans le contexte africain - en assurant la croissance économique tout en réduisant la corruption.

Crédit photo, AFP Légende image, Le Rwanda se présente comme un centre de haute technologie, mais il n'y a pas de place pour la critique du gouvernement

Pourtant, le Rwanda est l'exception plutôt que la règle. En général, l'absence de responsabilité sous les dictateurs et les juntes militaires entraîne une corruption accrue et une politique économique moins efficace.

En conséquence, les démocraties africaines atteignent en moyenne des niveaux de croissance économique plus élevés tout en fournissant de meilleurs services publics. Elles sont également moins susceptibles de connaître des conflits dommageables et de commettre des violations généralisées des droits de l'homme.

Les piètres performances des formes autoritaires de gouvernement sur le sol africain et le désir universel d'avoir son mot à dire dans les décisions qui affectent notre vie expliquent en partie pourquoi le soutien à la démocratie reste élevé.

À son tour, c'est l'une des raisons pour lesquelles les juntes militaires justifient généralement leurs actions en prétendant qu'elles avaient pour but de rétablir l'État de droit et de sauver la démocratie d'elle-même.

Une autre raison est bien sûr le besoin d'essayer d'éviter la condamnation et les sanctions internationales en promettant un retour aux élections multipartites et à la gouvernance démocratique. Pourtant, en invoquant la démocratie pour légitimer la prise de pouvoir par les militaires, les auteurs de coups d'État se mettent eux-mêmes des bâtons dans les roues.

Dans de nombreux cas, mais pas tous, les nouveaux dirigeants militaires finissent par retarder le retour à un régime civil. Dans certains cas, c'est parce qu'ils apprécient les avantages personnels du pouvoir et ne veulent pas y renoncer. Dans d'autres, c'est parce qu'ils ont des projets politiques qu'ils souhaitent mener à bien et qui prennent plus de temps que prévu.

Pourtant, après avoir promis d'ouvrir la voie à un gouvernement plus stable et inclusif, cela déçoit inévitablement les citoyens pro-démocratiques, au point que les putschistes eux-mêmes risquent d'être renversés.

Il est peu probable que les prises de pouvoir militaires constituent un moyen efficace de sortir de cette dangereuse spirale, car chaque coup d'État affaiblit les institutions démocratiques et réaffirme le pouvoir de l'arme à feu au détriment du pouvoir des urnes.

Pour sortir de l'instabilité et de l'insécurité, il faudra donc mettre en place des institutions démocratiques plus fortes, capables de résister aux manipulations des dirigeants politiques, et non des institutions autoritaires qui excluent les citoyens et vont à l'encontre de leurs aspirations.

Leonard Mbulle-Nziege est analyste de recherche chez Africa Risk Consulting (ARC) et Nic Cheeseman est professeur de démocratie à l'université de Birmingham, au Royaume-Uni.