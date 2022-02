Moïse Kabagambe : la violence, les préjugés et la pauvreté incitent les Congolais à quitter le Brésil

Rafael Barifouse

BBC News Brésil à Sao Paulo

il y a une heure

Crédit photo, Arquivo Pessoal

"J'ai quitté la maison pour touver du travail il y a sept ans et je ne suis jamais rentrée." Lina*, une réfugiée congolaise au Brésil, résume ainsi son histoire depuis qu'elle a quitté son pays.

Elle dit avoir été persécutée pour avoir fait partie de l'opposition et avoir protesté contre le gouvernement en place à l'époque, et avoir même été détenue illégalement pendant un mois.

Lina raconte que son mari avait déjà fui pour la même raison et, après avoir été libérée, elle a décidé de faire de même. Elle est restée cachée pendant un certain temps, puis a profité d'un visa de tourisme brésilien qu'elle avait récemment obtenu.

Ici, au Brésil, elle a trouvé sa place dans la communauté croissante des Congolais. Après quelque temps, elle a retrouvé son mari.

Mais elle raconte qu'elle n'a jamais trouvé de travail dans la région où elle a obtenu son diplôme et qu'elle est allée vivre en périphérie, où elle pouvait payer les factures avec les emplois qui se présentaient, grâce à d'autres et de sa propre initiative.

La vie a repris son cours, mais Lina pense qu'elle pourrait être obligée de repartir. Elle affirme que depuis quelques années, les hostilités contre les Congolais sont de plus en plus fréquentes.

Elle dit que sa maison a été envahie et que son mari a reçu une menace de mort. Lina a décidé de déménager avec sa famille dans un autre quartier - et quelques jours plus tard, un ami, lui aussi africain, a été assassiné par son voisin.

Lina ne se sent plus en sécurité au Brésil. La nouvelle selon laquelle Moïse Kabagambe, un Congolais de 24 ans, a été battu à mort alors qu'il demandait de percevoir un paiement pour un travail qu'il effectuait dans un kiosque à Rio n'a fait qu'accroître sa peur.

"Ce n'était pas un cas isolé. Ce qui est arrivé à Moïse est déjà arrivé à d'autres. Beaucoup de gens pensent que la situation va encore s'aggraver", dit-elle. "Beaucoup pensent à quitter le Brésil."

Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par l'intermédiaire de son ambassade au Brésil, annonce que Moïse était le cinquième Congolais tué dans le pays au cours des six dernières années.

Le Congo dit avoir demandé des explications au gouvernement brésilien, mais n'avoir jamais reçu de réponse.

BBC News Brésil a interrogé Itamaraty, qui n'a pas répondu s'il avait été interrogé ou non par le gouvernement congolais au sujet de ces crimes.

Le ministère n'a parlé que du cas de Moïse et affirme qu'il "exprime son indignation face à ce meurtre brutal et espère que le ou les coupables seront traduits en justice dans les plus brefs délais."

Trois hommes ont été arrêtés et accusés d'avoir tué le Congolais. Les images des caméras de sécurité ont enregistré le crime.

"Nous ne voulons plus rester dans le pays", déclare la mère de Moïse au magazine Marie Claire. "Nous avons l'intention de quitter le Brésil quand justice sera faite pour mon fils."

La crise humanitaire au Congo est l'une des plus complexes au monde

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les conflits liés à l'exploitation minière sont l'un des principaux foyers de violence au Congo aujourd'hui

Les Congolais sont la troisième nationalité qui a reçu le plus le refuge au Brésil au cours de la dernière décennie.

Ils étaient 1 050 entre 2011 et 2020, selon le ministère de la justice et de la sécurité publique, soit à peine moins que les Vénézuéliens (46 412 - de loin les plus nombreux) et les Syriens (3594).

Mais les experts préviennent que les statistiques sur les migrations sont généralement sous-déclarées et que les chiffres réels sont probablement plus élevés.

Depuis 1999, 2 552 demandes de réfugiés congolais ont été acceptées par le Brésil, selon des données officielles. La majorité absolue d'entre elles ont eu lieu au cours des dix dernières années.

Cela s'inscrit dans le cadre d'un changement radical du profil de l'immigration au Brésil. Le pays avait l'habitude d'accueillir davantage de personnes en provenance des pays développés, notamment les employés des entreprises et leurs familles.

Mais au cours de la dernière décennie, le Brésil a commencé à être la destination d'un nombre croissant de personnes originaires d'autres pays en développement.

Cela s'explique en partie par les flux générés par les crises humanitaires, comme en Haïti, en Syrie et au Venezuela.

Dans le cas du Congo, une guerre civile a éclaté après la longue période de dictature et a plongé le pays dans la violence à partir de 1997.

Officiellement, le conflit a pris fin en 2003, mais le pays a continué à souffrir d'instabilités politiques et sociales.

"La guerre n'a jamais cessé", affirme le Congolais Bas'Ilele Malomalo, professeur de relations internationales à l'Université d'intégration internationale de lusophonie afro-brésilienne (Unilab) et chercheur sur les mouvements migratoires africains au Brésil.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "La guerre n'a jamais pris fin", déclare un chercheur congolais

Malomalo explique que le Congo continue de souffrir de la violence à cause des conflits voisins qui débordent sur ses frontières.

Il y a également un conflit sanglant pour le contrôle des territoires d'exploitation des énormes réserves de coltan du Congo - le minerai est utilisé dans la production de composants pour les gadgets technologiques et a gagné le surnom d'"or bleu" en raison de sa valeur et de sa notoriété.

"Les multinationales financent les groupes rebelles pour faire extraire le minerai avec l'aide des politiciens locaux", explique Malomalo.

Selon les Nations unies (ONU), la situation humanitaire du Congo est aujourd'hui "l'une des plus complexes et des plus difficiles au monde" car "de multiples conflits affectent diverses parties du pays".

L'ONU estime que plus de 5 millions de personnes ont dû quitter leur domicile rien qu'entre 2017 et 2019 en raison des violences.

"En outre, la pauvreté n'a pas cessé non plus, et bien qu'il y ait eu une percée démocratique avec les élections de 2018, vous avez toujours la répression", explique Malomalo, arrivé au Brésil en 1997 pour étudier la théologie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des millions de personnes ont dû fuir leurs maisons à cause de la violence au Congo

Le chercheur explique que le Brésil n'était pas traditionnellement la destination des immigrants congolais.

Ils allaient aux États-Unis et, parce qu'ils savaient déjà parler français, en Belgique - qui a colonisé le Congo - et en France.

Mais depuis les années 2000, il est de plus en plus difficile d'immigrer dans ces pays, et les frontières du Brésil se sont ouvertes avec des accords culturels et économiques avec les pays africains.

Ce n'est pas la première vague d'immigration congolaise (et africaine en général) au Brésil, explique Malomalo : "70% de la population réduite en esclavage qui est arrivée ici venait de la partie de l'Afrique où se trouve le Congo".

La samba, les quilombos, le "pretuguês" - l'influence des langues africaines sur le portugais - sont quelques-uns des exemples que le professeur cite de l'influence congolaise.

"Nos grands-parents ont façonné le Brésil et ont contribué à la construction de l'identité nationale".

Une caractéristique commune aux Congolais qui arrivent ici dans cette nouvelle vague d'immigrants est d'avoir une bonne éducation. En général, ils ont terminé l'école secondaire et, dans plusieurs cas, le collège.

Mais ils ont du mal à trouver au Brésil un travail qui ne soit pas manuel ou mal payé.

Un immigrant congolais employé officiellement gagne en moyenne 1 862 R$ (203 180 FCFA), selon les données du gouvernement. Il s'agit de l'avant-dernier rang parmi toutes les nationalités. Seuls les Haïtiens gagnent moins (R$ 1 776 = 193 791 FCFA).

Les personnes interrogées estiment également que, ces dernières années, il est devenu plus long et plus difficile d'obtenir des visas et un asile au Brésil. Ils disent que le gouvernement a augmenté la bureaucratie des processus dans le but de réduire le flux du Congo vers ici.

Interrogés par BBC News Brésil, les ministères de la Justice et des Relations extérieures n'ont pas répondu à ce sujet jusqu'à la publication de ce rapport.

Les données officielles montrent que, dans le cas des Congolais, le nombre de refuges accordés diminue d'année en année depuis le pic de 2015, où 708 demandes ont été acceptées.

En 2019, la dernière année avant la pandémie, il y avait 80 à 90 % de moins.

Et 2020 a été la première année, sur les cinq dernières, où davantage de demandes de réfugiés congolais ont été refusées (41) qu'acceptées (34). En 2021, 21 ont été refusés et 28 acceptés.

"Environ la moitié des personnes qui demandent l'asile aujourd'hui n'y parviennent pas et finissent par se retrouver dans les limbes des sans-papiers", dit Malomalo.

"Ils ne peuvent pas chercher un emploi, créer une entreprise. C'est une catégorie de personnes sans citoyenneté."

La pandémie a aggravé la situation des Congolais

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les bas salaires et l'informalité poussent les immigrants à vivre dans les favelas et les périphéries

Les Congolais vivent aujourd'hui au Brésil, dans la majorité absolue des cas, dans les périphéries et les favelas. C'est là qu'ils ont les loyers les moins chers et pas de bureaucratie.

Ils sont invisibles, affirme l'avocate Karina Quintanilha, spécialiste des questions de migration et de réfugiés et chercheuse à l'université d'État de Campinas (Unicamp).

Ils sont invisibles parce qu'ils échappent à la vue de beaucoup de gens, vivant en marge des grandes villes, mais ils sont aussi invisibles pour l'État, qui ne crée pas de politiques publiques pour eux, dit Quintanilha.

"Cela est devenu très clair pendant la pandémie, car il n'y avait pas de disposition spécifique pour l'aide d'urgence pour ces immigrants", dit-elle.

Dans le même temps, la pandémie a laissé de nombreux Congolais sans revenus.

Beaucoup sont itinérants, ont un commerce ou une petite entreprise et travaillent dans le domaine de la culture et surtout du tourisme - un avantage que leur donne le fait de parler français.

Il est également devenu plus difficile de compter sur l'aide qu'ils reçoivent normalement de la communauté.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La pandémie a laissé de nombreux réfugiés sans travail

Aline Thuller, coordinatrice du programme d'aide aux réfugiés de Caritas RJ, une organisation d'aide gérée par l'archidiocèse de Rio de Janeiro, dit avoir revu des réfugiés qui n'avaient pas demandé d'aide depuis longtemps.

"Il s'agissait de personnes qui étaient stabilisées. Ils sont pauvres, mais la vie était organisée, et maintenant ils sont venus demander un panier de nourriture de base, une aide pour leur loyer afin qu'ils ne soient pas expulsés, un médicament..."

L'assistante sociale affirme que de nombreux Congolais sont arrivés au Brésil avec l'intention de travailler pour subvenir aux besoins de leur famille ici ou d'envoyer de l'argent à ceux qui sont restés au Congo.

Mais selon M. Thuller, beaucoup ont commencé à avoir des difficultés à le faire ces dernières années, parce que le coût de la vie a augmenté et que les salaires n'ont pas suivi.

"Il finit par ne plus rester grand-chose. Beaucoup envisagent de quitter le Brésil parce qu'ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins ici."

"La violence est quotidienne"

En outre, les réfugiés sont plus vulnérables à la violence urbaine en raison de leur lieu de résidence.

"J'ai entendu de nombreuses mères dire qu'elles avaient quitté le Congo pour que la guerre ne tue pas leur enfant, mais qu'elles n'avaient jamais entendu autant de tirs qu'à Rio de Janeiro", raconte l'assistante sociale.

Les récits et les événements montrent aussi clairement comment les immigrants africains sont souvent la cible du racisme et de la xénophobie.

"Les gens pensent toujours qu'ils sont moins civilisés, on les appelle des singes, à l'école la cantinière dit que l'enfant ne peut pas refuser un aliment parce qu'il vient d'un pays où ils ont faim", dit Thuller.

Lina dit qu'elle a remarqué depuis les dernières élections que la haine contre les immigrants est devenue plus évidente.

" À la foire, dans le bus, dans la rue, dans les magasins... les gens nous voient et disent 'il y a beaucoup d'étrangers dans le quartier...', 'pourquoi ne retournez-vous pas dans votre pays ?' ou 'le gouvernement s'occupe plus des immigrés que des Brésiliens' ". Nous sommes maudits, battus, volés. Nos maisons sont envahies. Cela n'a fait qu'augmenter.

Elle dit que lorsqu'elle marche dans la rue en portant des vêtements traditionnels du Congo, certaines personnes pensent qu'elle est une "macumbeira" (sorcière).

"Des gens m'ont fui quand je suis allée demander des informations, j'ai été forcée à changer de siège dans le métro, des chauffeurs de bus ont refusé de s'arrêter", raconte Lina.

"D'où je viens, le racisme n'existe pas. Le Brésil a été pour moi une grande école de la discrimination des êtres humains."

Les récents cas de violence physique à l'encontre des immigrants, comme celui de Moïse, ne font qu'accroître le sentiment d'insécurité des Congolais et des autres immigrants. "J'ai peur de l'avenir de mes enfants", dit Lina.

"Il n'y a pas que la violence physique, il y a aussi la violence psychologique, parce que les droits les plus élémentaires ne sont pas respectés. Je souhaite que le Congo soit en paix pour que je puisse retourner sur ma terre."

Karina Quintanilha affirme que les crimes qui sont révélés ne représentent qu'une infime partie de ce qui se passe réellement.

"Dans les conversations avec les immigrants, nous découvrons de nouveaux cas que nous n'avions même pas imaginés. Un Haïtien est mort dans l'entreprise où il travaillait, et ils ont pris son corps. Il y a beaucoup de non-respect des droits du travail, des cas d'esclavage et aussi des délits racistes. La violence est quotidienne".

L'avocat affirme qu'il est nécessaire de revoir l'image du Brésil en tant que pays d'immigration, car des cas et des rapports montrent clairement que, dans la pratique, ce n'est pas le cas.

Lina, avec la propriété que lui confère son expérience, résume bien la raison : "le Brésil reçoit, mais n'accueille pas".