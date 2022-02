Conflit en RDC : la CIJ ordonne à l'Ouganda de payer 325 millions de dollars pour l'occupation de la RD Congo

il y a 48 minutes

La Cour internationale de justice (CIJ) juge que l'Ouganda a violé les normes internationales en tant que force d'occupation entre 1998 et 2003.

Les troupes ougandaises sont également accusées d'avoir pillé de l'or, des diamants et du bois.

La République démocratique du Congo ont exigé 11 milliards de dollars, mais les juges ont rejeté plusieurs parties de la plainte et décidé d'un montant bien inférieur.

La CIJ ordonne à l'Ouganda de payer cinq versements annuels de 65 millions de dollars entre 2022 et 2026, le premier versement étant dû en septembre.

Dans son jugement, la Cour affirme : "la réparation accordée à la RDC pour les dommages aux personnes et aux biens reflète le préjudice subi par les individus et les communautés en raison de la violation par l'Ouganda de ses obligations internationales."

La RDC a déposé une plainte contre l'Ouganda en 1999 pour des actes d'agression armée commis contre elle et ses citoyens. Elle a accusé les soldats ougandais de pillage et de violations des droits de l'homme.

Depuis des décennies, de nombreux groupes armés font des ravages dans l'est de la RD Congo, riche en minéraux.

Dans les années 1990, des troupes ougandaises et rwandaises ont envahi à deux reprises la RD Congo, leur voisin beaucoup plus grand, et ont travaillé avec des milices locales pour renverser le gouvernement.