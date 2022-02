Tentative de coup d'Etat à Bissau : le président Embalo révèle le profil des présumés auteurs

il y a 21 minutes

Umaro Sissoko Embalo a indiqué jeudi qu'un ancien amiral de la marine et deux de ses assistants étaient impliqués dans un complot bien financé visant à l'assassiner, ainsi que son Premier ministre et d'autres hauts fonctionnaires.

"En Guinée-Conakry, il y a eu un coup d'Etat, ils ont eu la chance de tuer le président, mais ils ne l'ont pas fait. Au Mali, ils ne l'ont pas fait. Au Burkina, non plus", rappelle le président Embalo. "Mais ici, ce sont des groupes de bandits, d'assassins et de terroristes. Ils sont partis pour tuer le chef d'Etat, le Premier Ministre et tous les membres du gouvernement, pour décapiter l'Etat", poursuit-il.