Covid : qu'est-ce que l'ARN messager et comment est-il utilisé pour les vaccins ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Processus de fabrication de l'ARNm par le laboratoire BioNtech à Marbourg en Allemagne

Dr Edinam Agbenu, la responsable de la sécurité et de la qualité des vaccins au sein du Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour l'Afrique, explique à la BBC l'ARN messager (acide ribonucléique messager) est un peu comme une maison dont la membrane de la cellule peut être considérée comme la clôture.

La spécialiste béninoise s'entretenait avec Benoît Alméras de l'émission Question Santé.

Qu'est-ce que l'ARN messager en termes simples ?

Les organismes vivants sont faits de cellules et de molécules. Et donc, parmi les molécules dont nous sommes constitués, il y a ce qu'on appelle l'ARN messager. Nous connaissons tous les protéines, par exemple c'est la viande, c'est le constituant majeur des viandes. Et pour fabriquer les protéines, il faut que l'information soit lue à partir du noyau des cellules. Dans le noyau, nous avons les chromosomes, l'ADN. Et donc, pour que le noyau s'exprime en protéines, il y a une étape intermédiaire qu'on appelle ARN messager et qui, en fait est comme une photocopie. Vous avez un livre, vous voulez le scanner, vous scannez une page dont vous avez besoin. Cette page que vous avez scannée et que vous pouvez envoyer plus loin, elle s'appelle ARN messager.

Alors, de quand date la première utilisation de l'ARN messager pour un usage vaccinal ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le vaccin ARN messager de Pfeizer

Les ARN messagers sont en étude depuis les années 90. L'intention première était justement d'améliorer l'arsenal thérapeutique dans les vaccins. Et ça a commencé dans les années 90. Et par la suite, au fil des ans, il a été question d'améliorer la stabilité de cet ARN messager parce que vous savez, lorsqu'on administre cet organisme à un être vivant, il va le détruire donc très rapidement, il va être pris en charge et détruit. Mais pour qu'il puisse effectivement mener, enfin mettre en œuvre la réponse immunitaire, donc la vaccination, il faut qu'il passe un peu plus de temps, au moins qu'il arrive dans le cytoplasme des cellules ; et donc s'il est détruit trop rapidement, ce n'est pas bon aussi. Donc, il fallu trouver les moyens de stabiliser un peu tout ça. Cela a pris un peu de temps, mais avec la pandémie Covid, cette étude qui était destinée à servir à des vaccins contre le cancer et qui étaient rares, les chercheurs se sont mis ensemble et ont rapidement fait avancer la production des vaccins à ARN messager.

En quoi la pandémie de Covid a facilité le développement de cette technologie ?

Bon, parce que la pandémie à Covid-19 nous a tous un peu pris de court et il fallait trouver une réponse rapide. La technologie qui permettait quand même de produire une quantité suffisante de vaccins pour arrêter donc le désastre était quand même que cette technologie ARN messager marche. Et il était question d'abord d'isoler, quel antigène peut être utilisé. L'antigène, c'est ce à quoi notre organisme va reconnaitre le virus comme un agresseur pour pouvoir développer la réponse de défense, la réponse immunitaire. Et donc, le virus, il est fait de plusieurs antigènes. Il faut trouver le bon antigène que l'on va utiliser pour entrainer l'organisme à se défendre contre le virus. Donc, ça cela ne dépend pas de l'ARN messager. Mais une fois que ça a été sélectionné, comment le fabriquer, comment fabriquer le vaccin qui répond à cet antigène en très grande quantité dans un temps record. Le partage d'informations et l'existence d'une étude déjà avancée sur les ARN messagers a permis juste de saisir cette opportunité.

Les vaccins ARN messagers des sociétés Pfeizer-BioNtech et Moderna sont réputés plus efficaces contre le coronavirus, mais concrètement, quels sont les avantages de ces ARN messagers comparés à d'autres vaccins qui sont basés sur d'autres technologies plus anciennes ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Chaine de production du vaccin ARNm dans un laboratoire de Pfeizer à Marbourg en Allemagne

Par rapport aux vaccins traditionnels, c'est un transfert de technologie. Je l'appellerais un transfert de technologie. Traditionnellement, vous avez un virus. On peut prendre le virus vivant et l'injecter. L'organisme va se défendre contre ce virus qui est affaibli. On appelle ça, virus atténué. Mais le risque pour un virus atténué est qu'il y ait une réversion et un retour à la forme virulente. L'atténuation, quand même, a permis d'obtenir des vaccins contre la fièvre jaune, contre la rougeole, etc. On a une autre technologie qui permet d'inactiver, donc de tuer le virus et de l'envoyer. La grande limite d'un virus qui est tué, c'est qu'il ne circule pas beaucoup dans l'organisme. Donc, il passe très vite, un peu trop vite et on n'a pas une réponse qui dure dans le temps. Dans le cadre de la technologie qui utilise l'ARN messager, on fait un transfert de technologie. Donc, une fois qu'on a retrouvé la protéine du virus qui va donner une bonne réponse, et cet ARN messager peut maintenant produire cette protéine à l'intérieur de l'organisme en quantités suffisantes pour générer la réponse immunitaire. Il faut savoir que si on le fait, c'est un peu comme si autrefois en Afrique on achetait des motos déjà faites en Chine, aujourd'hui, on fait venir les pièces détachées et on les fabrique ici. Et on sait qu'il y a déjà certaines industries qui ont juste le modèle et qui reproduisent. Donc, en fait c'est juste un transfert de technologie, de l'industrie à l'organisme, l'ARN messager ; ça permet de diminuer la quantité qu'on administre à la personne ; ça permet d'obtenir une stimulation du système immunitaire plus longtemps. Et il faut savoir qu'il y a une amplification de la quantité de protéines qui est finalement présentée à l'organisme. Et ça permet aussi pour l'approvisionnement en vaccins de réduire le temps de production pour pouvoir suppléer aux besoins de la planète.

On a l'impression, à vous entendre, qu'il s'agit quasiment de vaccins miracles, en fait, qui sont plus rapides, qui sont potentiellement aussi plus efficaces, mais y-a-t-il des désavantages, des risques, voire des dangers à utiliser des vaccins à ARN messager ?

Tout produit étranger, tout corps étranger qu'on administre à un organisme est reconnu comme agresseur et l'organisme va lutter contre cela et cela va se manifester uniquement par des signes que l'on aura. On aura la fièvre, on aura des maux de tête, etc. Certains d'entre eux étant graves. Et sur les données actuelles, les vaccins ARN messagers utilisés jusqu'à présent se sont suivis de dix, voire cent fois moins d'effets indésirables que les autres vaccins. Alors, la grande question que les gens se posent par rapport aux vaccins ARN messagers, c'est que ce vaccin modifie le matériel génétique de l'individu. Il faut savoir que ce n'est pas envisageable. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas envisageable que l'ARN messager s'intègre dans le chromosome, c'est que le chromosome se trouve dans le noyau. L'ARN messager, il a une voie unidirectionnelle, il réside dans le cytoplasme. C'est un peu comme dans une maison, vous avez la membrane de la cellule, on peut considérer que c'est la clôture. Vous avez la cour, vous considérez que c'est le cytoplasme et vous avez le noyau, c'est un peu l'espace vital à l'intérieur. Donc, l'ARN messager reste dans le cytoplasme alors que le chromosome qui est en fait l'identité de l'individu se trouve dans le noyau.

Les vaccins ARN messager ont commencé à être développés bien avant la pandémie de Covid, mais je voudrais vous proposer un exercice de prospective. Quels sont les futurs développements pour ces vaccins ARN messager ?