Iles Chagos: les habitants rentrent chez eux avec beaucoup d'émotion et d'histoire

il y a une heure

Légende image, L'attente a été longue pour le groupe qui revient triomphalement sur l'archipel

Un bateau envoyé par le gouvernement mauricien est arrivé dans l'archipel contesté des Chagos, dans l'océan Indien, après que le pays a accusé les autorités britanniques d'occupation de "crimes contre l'humanité".

La plus haute juridiction des Nations unies a jugé que l'occupation britannique des îles était illégale, mais la Grande-Bretagne a refusé de céder le contrôle à l'île Maurice. Notre correspondant en Afrique, Andrew Harding, nous parle de l'archipel.

Par un après-midi clair et chaud au cœur de l'océan Indien, cinq insulaires qui ont été chassés de leur archipel isolé par les Britanniques il y a un demi-siècle ont embrassé le sable et pleuré en marchant sur la plage de Peros Banhos, l'un des plus grands atolls qui composent les îles Chagos contestées.

"C'est un grand moment", affirme Olivier Bancoult avant de s'en prendre au gouvernement britannique, qu'il qualifie de "raciste" pour avoir ignoré les revendications des Chagossiens qui demandent le droit de retourner vivre sur les îles.

"C'est notre lieu de naissance. Comment peuvent-ils nous refuser ce droit ?" demande-t-il.

A surtout lire sur BBC Afrique :

Presque immédiatement après avoir mis pied à terre, des représentants du gouvernement mauricien ont commencé à poser une base en béton pour un mât de drapeau.

"Ce n'est pas quelque chose d'inhabituel. Il est normal pour une nation d'élever un drapeau sur son territoire", explique le chef de la délégation mauricienne, l'ambassadeur Jagdish Koonjul, en rappelant la succession de décisions des plus hautes instances des Nations unies reconnaissant la souveraineté de Maurice sur les îles et ordonnant à la Grande-Bretagne de mettre fin à son "occupation illégale" de l'archipel.

Une jetée en béton en ruine, une voie ferrée rouillée et des bâtiments pourris envahis par les vignes et les racines des arbres témoignent de l'isolement et de la négligence de l'île, 50 ans après que sa population de quelques centaines d'habitants a reçu l'ordre de partir en quelques jours.

Les palmiers s'entassent dans et autour de la vieille église, où Liseby Elysee, 68 ans, dit avoir été baptisée.

Les Chagossiens ont rapidement entrepris de débarrasser le sol de l'église sans toit des noix de coco et autres débris.

"Je suis heureuse d'être de retour. Mais je suis triste de devoir repartir. Je veux rester ici de façon permanente", indique l'Elysée.

Un voyage émouvant

Rosamonde Bertin observe l'horizon depuis des jours.

Soudain, elle a poussé un cri de joie lorsqu'un grand oiseau de mer ressemblant à une mouette - appelé "fou" dans la langue créole de Mme Bertin - a survolé le pont.

"Cela veut dire que nous sommes près de la terre", dit la femme de 67 ans.

Une baleine a brièvement émergé des vagues gris plomb sur le côté bâbord du bateau, suivie d'un chatoiement de poissons volants argentés.

Quelques heures plus tard, vendredi après-midi, Mme Bertin a éclaté en applaudissements lorsqu'on lui a annoncé - à l'aide d'un coup de klaxon retentissant - que le bateau sur lequel elle voyageait depuis quatre jours vers l'est avait franchi une frontière maritime invisible au fond de l'océan Indien et pénétré dans le territoire contesté des îles Chagos.

"Je suis libre", s'est-elle exclamée, ravie, en levant les bras en l'air.

Libre, explique-t-elle, parce que c'est la première fois depuis 1972 - date à laquelle elle et sa famille ont été chassées de l'archipel par la Grande-Bretagne - qu'elle a pu y retourner "sans permission, et sans que des soldats m'accompagnent", dit-elle, faisant référence aux "visites patrimoniales" organisées auparavant par le gouvernement britannique.

À côté d'elle, une autre Chagossienne, Suzelle Baptiste, 57 ans, s'est mise à sangloter discrètement en regardant ses collègues danser et faire la fête.

"Cela signifie tellement pour moi", confie Mme Baptiste, à travers ses larmes.

Légende image, Suzelle Baptiste n'a pas pu contrôler ses larmes alors que le bateau approchait des Chagos

Les deux femmes, ainsi que trois autres Chagossiens voyageant sur un bateau affrété par le gouvernement mauricien, sont entrées dans l'histoire en étant les premières personnes à poser le pied sur leur archipel isolé sans escorte militaire britannique et sans demander l'autorisation des autorités britanniques.

"Je suis très fier. Je n'ai demandé la permission à personne", a déclaré Bertin.

Un demi-siècle plus tôt, Bertin avait 17 ans, était jeune marié et père d'un petit garçon de six mois, lorsque le navire de ravitaillement Nodvaer - qui apportait des provisions de l'île Maurice tous les quelques mois - s'était amarré au large de l'une des plus petites îles Chagos, Salomon, et avait annoncé qu'il n'avait pas de nourriture à bord.

"C'était le premier signe qu'ils voulaient que nous partions", se souvient Bertin. Elle a hoché vigoureusement la tête lorsque ses collègues ont décrit le navire vide comme la preuve que la Grande-Bretagne était occupée à commettre des crimes contre l'humanité, en expulsant de force jusqu'à 2 000 personnes de leurs foyers sur l'archipel.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Andrew Harding reports from the archipelago

En l'espace d'une semaine, Bertin, ses proches et l'ensemble de la population de Salomon (environ 300 personnes) ont emballé quelques malles en bois contenant des provisions, enroulé leurs matelas et embarqué sur le Nodvaer, laissant derrière eux une vie insulaire que beaucoup décrivent comme simple et heureuse.

Les fonctionnaires coloniaux britanniques ont clairement indiqué que les familles ne seraient jamais autorisées à revenir vivre sur les territoires britanniques de l'océan Indien nouvellement renommés, dont une partie avait récemment été cédée, en secret, aux États-Unis pour servir de base militaire.

Célébration de la victoire au tribunal

Mais cette semaine, pour la première fois dans l'histoire, le gouvernement de la nation insulaire indépendante de Maurice a envoyé un bateau dans l'archipel, affirmant de manière spectaculaire son droit de visiter ce qu'il considère comme son territoire souverain.

Ce voyage est l'aboutissement d'années de batailles juridiques acharnées avec la Grande-Bretagne au sujet de la propriété des îles Chagos.

Malgré l'opposition concertée du Royaume-Uni et des États-Unis, l'île Maurice a remporté une série de victoires importantes, d'abord à l'Assemblée générale des Nations unies, puis à la Cour internationale de justice des Nations unies, et enfin au tribunal des Nations unies chargé de régler les différends maritimes. Les cartes de l'ONU indiquent désormais que le territoire est mauricien, tandis que deux tribunaux internationaux ont récemment ordonné à la Grande-Bretagne de "décoloniser" l'île Maurice en renonçant officiellement à sa souveraineté sur les Chagos.

"Il semble miraculeux que nous soyons ici. C'est une grande affaire pour le gouvernement mauricien, qui s'est battu pour récupérer ces îles depuis l'indépendance", explique Philippe Sands, l'avocat britannique représentant le gouvernement dans sa bataille juridique avec le Royaume-Uni.

Légende image, Rosemonde Bertin et sa famille ont été chassées de l'archipel par la Grande-Bretagne en 1972

Lorsque le bateau affrété, le Bleu de Nîmes, a traversé le territoire maritime contesté autour des îles - que certaines cartes décrivent encore comme les territoires britanniques de l'océan Indien - la délégation mauricienne a débouché des bouteilles de champagne.

"C'est un moment historique. Ce n'est pas un acte inamical. Ce n'est pas un acte hostile [contre le Royaume-Uni]. C'est ce que nous pensons être la bonne façon de procéder, conformément au droit international qui a clairement établi que Maurice est la puissance souveraine de l'archipel des Chagos", a déclaré Jagdish Koonjul, l'ambassadeur mauricien auprès des Nations unies.

S'adressant à la BBC par satellite, le Premier ministre mauricien Pravind Jugnauth confirme qu'il n'avait pas l'intention de "mettre le Royaume-Uni dans l'embarras", mais il a déclaré que la Grande-Bretagne "n'a aucun droit ni aucune revendication sur l'archipel des Chagos".

Le Premier ministre souligne que la façon dont les Chagossiens ont été traités par le Royaume-Uni pendant des décennies, et actuellement, "est clairement un crime contre l'humanité". "Nous sommes du côté de la justice, du bon côté de la loi, et c'est le Royaume-Uni qui viole la loi".

Le Premier ministre mauricien avait prévu de se joindre au voyage aux Chagos mais s'était désisté à la dernière minute après qu'un cyclone ait frappé l'île Maurice.

Dans une déclaration, le ministère britannique des affaires étrangères a refusé de répéter les précédentes affirmations de souveraineté sur les îles, soulignant qu'il avait été informé du voyage à l'avance et qu'il ne chercherait pas à y faire obstacle. Mais le Foreign Office affirme, à tort, que le voyage a pour but la "protection de l'environnement", ce que l'île Maurice nie. L'objectif officiel est plutôt de cartographier le récif de Blenheim dans le cadre d'un conflit frontalier maritime avec les Maldives voisines.

Si l'île Maurice peut prétendre qu'une partie du récif est en permanence au-dessus du niveau de la mer, elle pourrait prouver qu'elle est une île et s'approprier des milliers de kilomètres carrés d'océan supplémentaires en tant que zone économique exclusive, a déclaré le géomètre marin Ola Oskarsson.

Le Royaume-Uni a supprimé toute la population des îles Chagos au début des années 1970, en cherchant à les présenter comme des travailleurs itinérants plutôt que comme une population sédentaire qui vivait sur les îles depuis des générations. Les diplomates britanniques savaient qu'il était illégal, en vertu du droit international, de diviser une colonie avant de lui accorder l'indépendance, mais ils pensaient que quelques îles inhabitées pourraient passer inaperçues.

Le Royaume-Uni avait déjà conclu un accord secret avec le gouvernement américain pour louer Diego Garcia. Les autorités mauriciennes affirment que la Grande-Bretagne leur a fait du chantage pour qu'elles acceptent de céder les îles ou de renoncer à leur droit à l'indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni, qu'elles ont obtenu en 1968.

Une communauté divisée

La plupart des habitants des îles Chagos ont été jetés, sans cérémonie et sans compensation, à l'île Maurice, à 1 000 miles au sud. Certains sont allés aux Seychelles et en Grande-Bretagne, où beaucoup vivent maintenant dans la ville de Crawley, dans le West Sussex.

Mais la communauté chagossienne, très soudée, est divisée sur les mérites du voyage organisé par l'île Maurice, certains le décrivant comme un "cirque médiatique" ou un "voyage de vanité intéressé" qui a plus à voir avec les ambitions territoriales et maritimes de l'île Maurice qu'avec un véritable intérêt pour la cause chagossienne.

"Les Chagossiens sont les véritables victimes. Les Chagossiens ne sont pas mauriciens. Nous sommes britanniques", a tweeté un groupe se faisant appeler "BIOT citizens", décrivant le voyage comme "un énorme coup politique" du gouvernement mauricien. Des critiques à Maurice ont également dénoncé le voyage comme un gaspillage d'argent, déplorant l'absence de médias locaux indépendants sur le bateau et soulignant que le gouvernement a loué un yacht de luxe coûteux pour le voyage.

Mais les Chagossiens à bord du bateau ont riposté durement aux critiques.