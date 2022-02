Expédition au royaume du Bénin : l'attaque brutale qui, il y a 125 ans, a changé la notion en Europe que les Africains étaient des "sauvages".

Dalia Ventura

BBC News Mundo

il y a 19 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le massacre d'une expédition britannique au Bénin, qui a provoqué l'envoi d'une force beaucoup plus importante en représailles. Illustration tirée du Petit Journal, 24 janvier 1897.

C'était brutal. Pillages, destructions, morts.

"Le Bénin a été submergé par une catastrophe dont on pouvait espérer qu'il ne se remettrait jamais ", écrira l'ethnologue allemand Eckart von Sydow quatre décennies plus tard, s'émerveillant de la " richesse de l'art païen " produit dans le " nouveau Bénin " à partir d'une tabula rasa.Cette table avait été laissée inachevée par une expédition punitive britannique en février 1897, lors d'un combat acharné qui avait duré dix jours.Les Britanniques l'emportèrent, envahirent la capitale du royaume du Bénin, détrônèrent le roi et un incendie massif ravagea la place.L'élément déclencheuravait été une embuscade tendue le mois précédent au cours de laquelle des guerriers du royaume avaient tué un groupe de centaines d'hommes dirigé par James Robert Phillips, consul général par intérim du Protectorat de la Côte du Niger.

Sous prétexte de partir en paix, ils s'approchent de la ville pour recueillir des informations afin de déposer l'oba (souverain) et d'établir un "conseil indigène" favorable aux Britanniques.

La raison était économique.

La destruction du royaume du Bénin s'est produite au cours de la période connue sous le nom de " Scramble for Africa ", au cours de laquelle sept puissances européennes se sont affrontées pour s'emparer de la plus grande partie possible du continent africain.

En 1870, 10 % du continent était sous contrôle européen ; en 1914, c'était 90 %.

Le Bénin avait réussi à conserver son indépendance et le monopole de précieuses ressources naturelles, comme l'huile de palme, le poivre, le corail bleu et l'ivoire, ce qui irritait les colonisateurs britanniques.

Son objectif était de soumettre à son autorité la majeure partie du territoire de l'actuel Nigeria.

Et dans leur quête, ils ont déchiré un royaume vieux de sept siècles.

Centre culturel

Crédit photo, Getty Images Légende image, Carte de la Guinée (en rose) et du Royaume du Bénin (en orange). Il s'agit aujourd'hui du sud-ouest du Nigeria. Il n'a aucune relation historique avec la république moderne du Bénin).

Vers la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe, l'oba Eweka Ier établit Ibinu (traduit plus tard par Bénin par les Portugais) comme sa capitale.

En 1440, le règne du douzième oba, Ewuare, marque le début d'une période d'épanouissement artistique et de réforme de l'État, ainsi que l'extension de ses domaines.

À l'apogée de l'âge d'or, aux XVIe et XVIIe siècles, le Bénin était un empire tributaire - régnant sur les Igbo de l'Ouest, les Yoruba de l'Est et les Itsekiri de la côte, entre autres peuples - et la principale puissance commerciale de la côte nigériane.

Les voyageurs européens ont écrit avec admiration sur ce royaume prospère.

Des rapports néerlandais décrivaient la capitale comme "de la même taille que la ville de Haarlem" aux Pays-Bas.

Ce même rapport, publié à Amsterdam en 1668, parle du palais royal : "Chaque toit est orné d'une petite tour en forme de flèche sur laquelle se trouvent des oiseaux en cuivre moulé, sculptés avec une grande habileté...".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un bracelet en ivoire incrusté du Royaume du Bénin, XVIe siècle.

En tant que centre culturel important, la ville abritait des artisans qualifiés.

Il existait des guildes royales de charpentiers, de maroquiniers, de tisserands et de potiers, qui ont rendu possible la production à grande échelle d'œuvres d'art pour la cour royale, dont les célèbres bronzes du Bénin, ainsi que l'architecture monumentale.

Des cultes aux barbares

Le commerce avec les Européens a commencé avec les Portugais en 1472, et au fur et à mesure que le commerce atlantique s'est développé, il s'est poursuivi mais uniquement avec des associations de marchands approuvées par la royauté.

Avec l'expansion du commerce atlantique des esclaves à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle, d'autres royaumes côtiers ont commencé à prendre le dessus sur le Bénin, qui a connu un lent déclin de sa domination sur la région qui était sous son contrôle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un oba ou souverain du royaume du Bénin à cheval dans une illustration du début du XIXe siècle.

À partir du milieu du XIXe siècle, la présence britannique dans la région s'est accrue, sous le prétexte d'abolir le commerce des esclaves.

Le Bénin refuse aux représentants de la reine Victoria de négocier des traités et d'étendre un protectorat sur le royaume.

Frustré, l'explorateur britannique Richard Burton, alors consul en Afrique occidentale, décrivit en 1862 Benin City comme un "lieu de barbarie gratuite qui pue la mort".

Des rumeurs de sacrifice humain et de commerce d'esclaves ont commencé à circuler dans les journaux européens.

Au fil du temps, les rapports élogieux des visiteurs portugais et hollandais des 15e et 16e siècles ont été remplacés par le récit d'un État barbare, violent, païen et absolutiste dont le peuple devait être sauvé et civilisé sous la domination coloniale ou complètement anéanti.

Surprise

Crédit photo, Getty Images Légende image, Soldats britanniques avec des objets pillés dans le palais royal lors de l'expédition punitive à Benin City en 1897.

La victoire de l'expédition punitive attire l'attention du monde entier.

Pendant des mois, les journaux publient des récits horribles de témoins oculaires de ce que les envahisseurs ont trouvé dans "cet endroit horrible".

Lorsque les membres de l'expédition sont entrés dans la ville, ils ont constaté qu'elle méritait bien le nom de "ville du sang", rapporte le New York Times.

"De nombreuses victimes des Ju Ju, ou prêtres fétiches, ont été retrouvées crucifiées (...). Les maisons et les enceintes des Ju Ju empestaient le sang de ceux qui avaient été récemment décapités lors de cérémonies religieuses."

Tout concordait avec la perception que l'on avait depuis un certain temps du royaume du Bénin, aujourd'hui disparu.

Mais lorsque le butin est arrivé en Europe, quelque chose ne collait pas.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Tête d'oba, sculpture en bronze du XVIe siècle provenant de la cour de l'Empire du Bénin (1440-1897)

Lorsque les objets saisis sont entrés dans les collections des musées, un sentiment de surprise et de mystification s'est installé.

Le problème était que les puissants reliefs picturaux en bronze - qui décoraient autrefois les piliers du palais de l'oba -, les têtes des reines-mères et autres ancêtres faites pour les honorer, les serpents, les chasseurs et autres trésors étaient exquis .

Comment " un art aussi développé chez une race aussi entièrement barbare " a-t-il été possible ? écrivent les conservateurs du British Museum en 1898 dans " Benin City Works of Art ", se faisant l'écho de nombreux autres.

Humains

Au début, certains universitaires, cherchant à comprendre comment les artisans africains avaient pu réaliser de telles œuvres d'art, ont proposé des théories farfelues.

D'autres soutenaient qu'ils l'avaient fait avec l'aide d'encouragements étrangers, peut-être en apprenant des visiteurs européens.

Mais peu à peu, ils assimilaient ce que signifiait l'ampleur des réalisations artistiques de ce qui avait été considéré comme une culture sacrificielle gorgée de sang.

Crédit photo, Rolf Dietrich Brecher Légende image, Léopards des Bronze du Benin

Le célèbre anthropologue et ethnologue autrichien Felix von Luschan est peut-être celui qui l'a exprimé avec le plus de force.

Dans un article de 1898, il a écrit que ces œuvres d'art, qui avaient certainement été réalisées par des Africains et dont le style était "purement, définitivement et exclusivement africain", étaient la preuve d'un "art indigène grandiose et monumental".

Cela avait, selon lui, une "signification morale", car cela montrait l'erreur du "mépris dominant pour le Nègre, en particulier dans de nombreux cercles dits "coloniaux"".

L'année suivante, lorsqu'il s'est exprimé au Congrès géographique international de Berlin, il a utilisé des objets d'art béninois dans le cadre de son argumentation pour réfuter un certain nombre de stéréotypes sur les Africains.

Et aussi comme un plaidoyer pour que son humanité soit reconnue : des êtres humains capables d'atteindre une telle perfection absolue dans l'art du moulage ne pouvaient être considéréscomme des demi-singes .

Ce n'est pas la seule fois que Luschan s'est référé aux bronzes du Bénin pour réfuter les vues dépréciatives sur les Africains. Malgré le fait qu'il avait des idées raciales contradictoires, il a passé sa vie à contester la notion de différence raciale et de supériorité et d'infériorité.

" Les seuls sauvages en Afrique sont les Blancs fous", disait-il.

Modernisme

Crédit photo, Getty Images Légende image, Tête de femme par Amedeo Modigliani (1884-1920).

En plus d'ébranler l'idée que l'on se fait des Africains, le butin du Bénin a rendu l'art africain visible aux yeux des Européens, qui accumulaient toutes sortes d'objets sans les considérer comme des expressions artistiques.

Quelques années plus tard, cette "découverte" de l'art du continent conquis allait entraîner la culture sur des chemins inexplorés.

S'étant libérés des règles rigides du passé, les artistes plasticiens jouissent d'un plus large spectre d'expérimentation.

Explorant de nouveaux horizons, beaucoup ont été captivés par les formes imaginatives et classiques, naturelles et fantastiques des sculptures et des masques africains.

Sa marque est évidente dans les œuvres d'artistes tels que Henri Matisse, Amadeo Modigliani, Paul Klee, Constantin Brancusi, Ernst Ludwig Kirchner et Georges Braque.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Buste de femme ou marin, Pablo Picasso, 1907.

Mais le plus significatif est peut-être celui qu'il a capté chez Pablo Picasso, qui, lors d'une visite au musée d'ethnologie du Trocadéro (aujourd'hui musée de l'Homme) en 1907, après avoir examiné les masques, a compris "ce que signifie vraiment peindre" et - disait-il - a trouvé sa voie.

Ce chemin a conduit Picasso dans ce qu'il a appelé sa période nègre ou période africaine. C'est alors qu'il a transcendé cette période pour créer quelque chose d'unique et de nouveau : il est passé de l'utilisation de diverses techniques africaines, telles que l'inversion des lignes concaves et convexes d'un visage ou d'une figure, à une réduction des figures à des formes géométriques qui l'a conduit directement au cubisme.

Un passé volé

Rien de tout cela n'était dans les plans de ceux qui, il y a 125 ans, ont décidé d'éliminer le Royaume du Bénin.

Il a fallu de nombreuses années avant que le Royaume-Uni et l'Europe commencent à avoir honte de leurs actions sur le continent africain.

Et plusieurs autres avant que les musées du monde qui abritent ce que les empires ont emporté envisagent la possibilité de le restituer.

"Le pillage était une sorte de stratégie militaire", a déclaré à la BBC Dan Hicks, professeur d'archéologie contemporaine à l'université d'Oxford.

"Il visait la dépossession de la souveraineté, en prenant des objets de la royauté ; la destruction de la religion traditionnelle, en prenant des objets religieux. Et cette dépossession culturelle se poursuivra jusqu'à ce que les objets réclamés soient restitués."

Certaines institutions européennes ont commencé à le faire, et la France, la Belgique et l'Allemagne ont annoncé qu'elles le feraient également.

En Europe et en Amérique du Nord, il y a plus de 100 millions d'objets pris à l'Afrique, dont beaucoup languissent dans des entrepôts, cachés depuis 100 ans.

Pendant ce temps, l'Afrique continue de se battre pour récupérer le passé qui lui a été volé.