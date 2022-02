La RD Congo en colère après les propos du vice-président kenyan

il y a 9 minutes

Lundi, William Ruto a déclaré aux habitants de Nyeri, dans le centre du Kenya, qu'il y avait un grand marché pour leurs produits laitiers en RD Congo - et a semblé suggérer qu'il n'y avait pas de bétail dans ce pays.

Ces remarques n'ont pas été bien accueillies au Congo. Certains politiciens et journalistes les qualifient d'irrespectueuses, car il semble également dénigrer les Congolais comme des personnes paresseuses qui ne savent que chanter.

La sénatrice Francine Muyumba a pris la parole sur Twitter et a qualifié ces remarques d'"insultes" et d'"inacceptables" et a demandé à M. Ruto de retirer sa déclaration.