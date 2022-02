Nigéria : les élèves somnolents tentent de vaincre le trafic de Lagos

Par Nduka Orjinmo

BBC News, Nigéria

il y a 10 minutes

Les embouteillages notoires de la ville nigériane de Lagos privent certains enfants de leur sommeil.

Lorsque Oluwapelumi Ogebere, 14 ans, quitte la maison pour l'école à 4 h 50, il fait nuit et froid.

Tenant la main de sa mère Atinuke Ogebere, son sac à dos fait un bruit de frottement contre son uniforme alors qu'elles marchent plus de 100 mètres jusqu'à l'arrêt de bus. Elles peuvent à peine voir autour d'elles, la lampe torche du téléphone de Mme Ogbere n'éclaire qu'un petit chemin devant elles.

Mais elles marchent toutes deux avec l'assurance d'une routine bien rodée - elles font cela tous les jours d'école depuis 2018, date à laquelle elles ont déménagé dans le quartier d'Ikorodu à Lagos.

Tout retard dans la routine, comme le fait que Mme Ogbere ne se réveille pas à 02h00 ou sa fille à 04h00 - ou une chaussette manquante - peut signifier qu'Oluwapelumi sera aspirée dans la frénésie de la circulation aux heures de pointe et arrivera en retard au lycée situé à 18km (11 miles) dans le quartier d'Ikeja.

De nombreux ménages sont confrontés à des situations similaires - et la vue d'enfants, dont certains n'ont que deux ans, affalés dans les navettes scolaires à partir de 5 heures est devenue courante dans la ville.

De nombreux parents qui travaillent se précipitent également avant l'aube pour déposer leurs enfants à l'école, puis partent tôt au travail afin d'éviter les embouteillages et les récupèrent tard dans la soirée à leur retour.

Les enfants ont besoin de sommeil

Les experts préviennent toutefois que ces longues heures de travail ont un impact sur l'éducation des enfants qui pourrait avoir des conséquences à vie.

Légende image, Oluwapelumi Ogebere et sa mère marchent vers la gare routière dans l'obscurité, en utilisant un téléphone portable pour éclairer le chemin.

"Un enfant qui est censé avoir neuf à douze heures de sommeil en a probablement cinq ou sept, l'enfant n'est pas prêt pour un tel mode de vie", explique Fehintola Daniels, psychothérapeute à Lagos.

Les enfants qui grandissent ainsi développent des insomnies, des sautes d'humeur, de l'anxiété et des durées d'attention réduites, ce qui peut conduire à la dépression et à des problèmes de colère.

Les enfants de trois ans sont trop jeunes pour comprendre le concept de travail, de circulation routière ou même d'aller à l'école, "ils ne comprennent donc pas pourquoi maman doit les réveiller si tôt", explique Mme Daniels.

Mme Ogbere reconnaît que l'éducation de son enfant a été affectée par son réveil à 4 heures du matin au cours des quatre dernières années.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Il meurt en prison après y avoir passé trois ans sans procès, et sans avoir pu rencontrer son fils unique.

"S'il n'y avait pas ce stress, je suis sûre qu'elle aurait de meilleurs résultats à l'école.

"Si je dis que cela n'a pas d'effet sur elle, je me trompe", déclare Mme Ogbere.

Mais elle pense qu'ils n'ont pas vraiment le choix depuis qu'ils ont déménagé à Ikorodu, car ils n'étaient pas satisfaits du choix d'écoles privées proposées et ne pouvaient pas obtenir de place dans une école publique.

Ils ont opté pour une école secondaire publique à Ikeja, obligeant Oluwapelumi à faire deux trajets quotidiens sur l'une des routes les plus fréquentées de Lagos.

Du temps pour créer des liens

Mais certains ménages considéreraient que les Ogberes ont la vie plutôt facile.

Certains résidents, qui vivent dans la partie continentale de Lagos et travaillent dans les quartiers d'affaires de Lagos Island, inscrivent leurs enfants dans des écoles proches de leur lieu de travail pour faciliter les trajets.

Légende image, De nombreux écoliers font la queue aux stations de bus avant l'aube.

La banquière Adaora Uche vit dans le quartier de Shangisha, sur le continent, avec son fils de trois ans. Tous deux quittent la maison à 4h45 pour Victoria Island, un trajet de 27 km.

Pour se rendre à Victoria Island, ils doivent emprunter le Third Mainland Bridge, tristement célèbre pour ses embouteillages qui peuvent durer jusqu'à quatre heures aux heures de pointe. Ils doivent l'emprunter deux fois par jour.

"Je n'avais pas d'autre choix que de l'amener près de mon lieu de travail", explique Mme Uche, mère célibataire.

L'autre option était d'inscrire son fils dans une école sur le continent, mais cela impliquait de le récupérer à 21h ou 22h.

"Le trajet nous donne le temps de créer des liens. Pendant que nous sommes coincés dans les embouteillages, nous pouvons parler de nos journées et faire des projets, du moins s'il ne dort pas", explique-t-elle.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Tourner des films avec un téléphone emprunté et finir par travailler avec Netflix

Mais une telle routine peut avoir des conséquences, prévient Mme Daniels. Lawrence James, qui a maintenant la trentaine, ne le sait que trop bien.

Enfant, il a quitté la maison à 4 h 30 pendant 12 ans alors qu'il était scolarisé à Lagos.

"Lorsque vous êtes à l'école, vous êtes déjà fatigué par le stress lié à l'apprentissage", confie-t-il.

Il dit que cela l'a rendu impatient en tant qu'adulte - et incapable de gérer Lagos.

Il a maintenant quitté Lagos pour s'installer à Calabar, dans le sud du Nigeria, où la vie est plus calme et se déroule à un rythme beaucoup plus lent.

Trouver des écoles près de chez soi

Même les enseignants de Lagos disent qu'ils commencent à voir davantage d'enfants dormir en classe ou arriver à l'école sans être préparés.

Légende image, Les Ogeberes disent qu'il n'y a pas d'école appropriée près de chez eux pour Oluwapelumi, 14 ans.

"Ils ne font pas leurs devoirs parce qu'ils sont fatigués, ils ne sont pas censés être stressés comme ça parce qu'ils sont trop jeunes", déclare Fayan Ekeng, une enseignante du quartier Iyana Paja de Lagos.

Mais elle comprend que les parents doivent travailler pour subvenir aux besoins de leur famille et leur recommande, dans la mesure du possible, d'opter pour des écoles proches de chez eux et d'employer des aides ménagères pour réduire la charge que représente l'éducation des enfants à Lagos.

Lorsque Oluwapelumi se rend à la station de bus Agric pour prendre un bus tôt le matin pour Ikeja, une foule de travailleurs est déjà là - une longue file d'attente visible grâce aux lampes de téléphone de chacun.

La plupart d'entre eux sont en uniforme, un garçon en gilet scolaire vert est endormi sur le dos de sa mère.

Dans le sac d'Oluwapelumi se trouve un téléphone, elle enverra un message à sa mère lorsqu'elle arrivera à l'école, dans environ deux heures.