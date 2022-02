La tentative du swahili de devenir une langue pour toute l'Afrique

Avec plus de 200 millions de locuteurs, le swahili, originaire d'Afrique de l'Est, est l'une des 10 langues les plus parlées au monde et, comme l'écrit Priya Sippy, il y a un regain d'intérêt pour qu'il devienne la langue véhiculaire du continent.

"Il est grand temps que nous abandonnions la langue du colonisateur".

Cette phrase ne fait pas partie du discours enthousiaste d'un idéaliste panafricain, mais elle est prononcée calmement par Annabel Naa Odarley Lankai, une étudiante ghanéenne en swahili.

Mais ses mots font écho aux déclarations des visionnaires du continent depuis des décennies.

L'Afrique devrait "avoir quelque chose qui soit de nous et pour nous", ajoute la jeune femme de 23 ans.

Dans son cœur, le swahili et ses dialectes s'étendent de certaines parties de la Somalie jusqu'au Mozambique et aux régions occidentales de la République démocratique du Congo.

Mais la salle de classe de Mme Lankai à l'université du Ghana, dans la capitale Accra, se trouve à quelque 4 500 km à l'ouest du berceau du swahili, sur la côte du Kenya et de la Tanzanie.

Josephine Dzahene-Quarshie enseigne le swahili à des étudiants ghanéens à l'université d'Accra

Cette distance peut être considérée comme une mesure de la diffusion de la langue et de son attrait croissant.

Selon Mme Lankai, les mots et les phrases en swahili, transmis par la musique de stars telles que le Tanzanien Diamond Platnumz, sont désormais plus largement entendus au Ghana.

Malgré la notoriété de cette langue, elle se souvient que ses "amis et sa famille étaient confus lorsqu'ils ont appris que j'étudiais le swahili". Outre son idéalisme, Mme Lankai pense que la connaissance de la langue l'aidera à trouver un emploi après l'obtention de son diplôme.

Après que l'organisation culturelle des Nations unies, l'Unesco, a récemment désigné le 7 juillet comme journée mondiale de la langue, elle n'a peut-être pas tort.

Le swahili, qui tire environ 40 % de son vocabulaire directement de l'arabe, a été initialement diffusé par les commerçants arabes le long de la côte de l'Afrique de l'Est.

Il a ensuite été officialisé sous les régimes coloniaux allemand et britannique dans la région à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, en tant que langue d'administration et d'éducation.

Et bien que l'on ait déjà parlé d'elle comme d'une alternative sur le continent à l'anglais, au français ou au portugais en tant que lingua franca, ou en tant que langue communément comprise, il y a maintenant un nouvel élan.

Renforcer l'identité africaine

Lors de sa récente réunion des chefs d'État, l'Union africaine (UA) a adopté le swahili comme langue de travail officielle.

C'est également la langue officielle de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), que la RD Congo est sur le point de rejoindre.

En 2019, le swahili est devenu la seule langue africaine à être reconnue par la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC). Peu après, il a été introduit dans les salles de classe à travers l'Afrique du Sud et le Botswana.

Plus récemment, l'université éthiopienne d'Addis-Abeba a annoncé qu'elle commencerait à enseigner le swahili.

Certains linguistes prédisent que la portée du swahili en Afrique va continuer à s'étendre.

Tom Jelpke, chercheur en swahili à la School of Oriental and African Studies de Londres, affirme qu'à mesure que les connexions se développent sur le continent, les gens voudront un moyen commun de communiquer.

Il pense que la proximité du swahili avec d'autres langues d'Afrique centrale et orientale consolidera sa position dans cette région. Mais au-delà de ces régions, il pourrait également y avoir un élément idéologique.

"Le swahili... s'accompagne d'un sentiment de propriété", déclare Ally Khalfan, maître de conférences à l'université d'État de Zanzibar, rejoignant ainsi l'opinion de Mme Lankai. "Il s'agit de notre propriété et de notre identité en tant qu'Africains".

Le président tanzanien Julius Nyerere a soutenu les initiatives visant à encourager la diffusion du swahili en Afrique

L'idée du swahili comme langue panafricaine a été poussée dans les années 1960 par le premier président de Tanzanie, Julius Nyerere, qui a utilisé le swahili pour unifier sa nation après l'indépendance.

En dépit de cette vision post-coloniale et du statut actuel du swahili, il convient de faire preuve d'une certaine dose de réalisme.

Les langues européennes sont toujours dominantes sur le continent, et il faudra un gros effort pour changer cela.

Actuellement, l'anglais est la langue officielle ou la deuxième langue dans 27 des 54 pays d'Afrique, et le français est la langue officielle dans 21 d'entre eux.

"L'anglais reste la langue du pouvoir", affirme Chege Githiora, professeur de linguistique au Kenya, reconnaissant ainsi cette réalité politique et économique.

Il prône ce qu'il appelle un "multilinguisme fluide", où les gens sont à l'aise pour parler plus d'une langue transnationale.

Mais si le swahili a de l'attrait en Afrique orientale, centrale et australe, il a plus de concurrence à l'ouest et au nord.

L'arabe est dominant dans le nord, mais à l'ouest, d'autres langues africaines - comme le haoussa, l'igbo et le yoruba - pourraient se disputer le statut de lingua franca.

Pour que le swahili devienne véritablement panafricain, il faudra une volonté politique, un impératif économique et des investissements financiers pour atteindre toutes les régions.

"Lorsque le swahili a été enseigné pour la première fois au Ghana en 1964, il a bénéficié d'un soutien important de la part de l'université de Dar es Salaam, mais cela n'a pas duré", explique le Dr Josephine Dzahene-Quarshie, professeur de swahili à l'université du Ghana.

"Si l'Afrique de l'Est fait davantage pour promouvoir l'apprentissage du swahili dans d'autres régions, nous pourrions arriver à quelque chose, mais je ne l'envisage pas comme une lingua franca pour l'ensemble du continent."